Kwalificatieduels F1: Stand na kwalificatie Grand Prix van Bahrein

Bekijk de kwalificatieduels tussen alle teamgenoten in de Formule 1 na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. De onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de officiële uitslagen tijdens de kwalificatie, dus niet op basis van de uiteindelijke positie op de startgrid. We houden in dit schema dan ook geen rekening met gridstraffen. Wanneer één van de rijders duidelijk te maken heeft gehad met technische problemen, dan wordt dat vermeld.

Mercedes

Lewis Hamilton 11-4 Valtteri Bottas 2

(+0,012 in Q3) Oostenrijk 1 1 Styrië (regen) 4

(+1,428 in Q3) 1 Hongarije 2

(+0,107 in Q3) 1 Groot-Brittannië 2 (+0,313 in Q3) 2

(+0,063 in Q3) 70th Anniversary 1 1 Spanje 2

(+0,059 in Q3) 1 België 2 (+0,511 in Q3) 1 Italië 2

(+0,069 in Q3) 1 Toscane 2 (+0,059 in Q3) 1 Rusland 3 (+0,652 in Q3) 2

(+0,256 in Q3) Eifel 1 1 Portugal 2 (+0,102 in Q3) 2 (+0,097 in Q3) Emilia-Romagna 1 6 Turkije (regen) 9 (+0,698 in Q3) 1 Bahrein 2 (+0,289 in Q3)

Ferrari

Charles Leclerc 11-4 Sebastian Vettel 7 Oostenrijk 11

(+0,165 in Q2) 11

(+0,083 in Q2) Styrië (regen) 10 6

(+0,043 in Q3) Hongarije 5 4 Groot-Brittannië 10

(+0,912 in Q3) 8 70th Anniversary 12

(+0,369 in Q2) 9 Spanje 11

(+0,215 in Q2) 13 België 14 (+0,265 in Q2) 13 Italië 17

(+0,708 in Q1) 5 Toscane 14 (+0,534 in Q2) 11 Rusland 15

(+0,370 in Q2, accident in Q2) 4 Eifel 11

(+0,498 in Q2) 4 Portugal 15 (+0,552 in Q2) 7 Emilia-Romagna 14 (+0,368 in Q2) 14 (+1,527 in Q2) Turkije (regen) 12 12 (+0,016 in Q2) Bahrein 11

Red Bull

Max Verstappen 15-0 Alexander Albon 3 Oostenrijk 5

(+0,391 in Q3) 2 Styrië (regen) 7

(+0,522 in Q3) 7 Hongarije 13

(+0,739 in Q2) 3 Groot-Brittannië 12 (+0,401 in Q2) 4 70th Anniversary 9

(+0,493 in Q2) 3 Spanje 6

(+0,737 in Q3) 3 België 5 (+0,486 in Q3) 5 Italië 9

(+0,295 in Q3) 3 Toscane 4 (+0,445 in Q3) 2 Rusland 10

(+1,141 in Q3) 3 Eifel 5

(+0,485 in Q3) 3 Portugal 6 (+0,533 in Q3) 3 Emilia-Romagna 6 (+0,396 in Q3) 2 Turkije (regen) 4 (+2,393 in Q3) 3 Bahrein 4 (+0,596 in Q3)

McLaren

Carlos Sainz 7-8 Lando Norris 8

(+0,345 in Q3) Oostenrijk 4 3 Styrië (regen) 6

(+0,254 in Q3) 9

(+0,061 in Q3) Hongarije 8 7

(+0,183 in Q3) Groot-Brittannië 5 13

(+0,198 in Q2) 70th Anniversary 10 7 Spanje 8

(+0,040 in Q3) 7 België 10 (+0,219 in Q3) 3 Italië 6

(+0,125 in Q3) 9 Toscane 11 (+0,118 in Q2) 6 Rusland 8

(+0,297 in Q3) 10

(+0,251 in Q3) Eifel 8 7 Portugal 8 (+0,005 in Q3) 10 (+0,097 in Q3) Emilia-Romagna 9 13 (+0,465 in Q2) Turkije (regen) 11 15 (geen tijd in Q2, -0,489 in Q1) Bahrein 9

Renault

Daniel Ricciardo 14-1 Esteban Ocon 10 Oostenrijk 14

(+0,620 in Q2) 9

(+0,270 in Q3) Styrië (regen) 5 11 Hongarije 14 (+0,081 in Q2) 8 Groot-Brittannië 9

(+0,200 in Q3) 5 70th Anniversary 11

(+0,375 in Q2) 13 Spanje 15

(+0,369 in Q2) 4 België 6 (+0,335 in Q3) 7 Italië 12

(+0,203 in Q2) 8 Toscane 10 (geen tijd in Q3, +0,054 in Q2) 5 Rusland 7

(+0,260 in Q3) 6 Eifel 7

(+0,019 in Q3) 10 Portugal 11 (+0,133 in Q2) 5 Emilia-Romagna 12

(+0,248 in Q2) 5 Turkije (regen) 7 (+1,027 in Q3) 6 Bahrein 7 (+0,002 in Q3)

AlphaTauri

Pierre Gasly 13-2 Daniil Kvyat 12 Oostenrijk 13

(+0,126 in Q2) 8 Styrië (regen) 14

(+0,973 in Q2) 10 Hongarije 17

(+0,437 in Q1) 11 Groot-Brittannië 14

(+0,243 in Q2) 7 70th Anniversary 16

(+0,728 in Q1) 10 Spanje 12

(+0,392 in Q2) 12

(+0,015 in Q2) België 11 10 Italië 11

(+0,260 in Q2) 16 (+0,197 in Q1) Toscane 12 9 Rusland 12

(+0,110 in Q2) 12 Eifel 13

(+0,072 in Q2) 9 Portugal 13 (+0,361 in Q2) 4 Emilia-Romagna 8 (+0,194 in Q3) 15 Turkije (regen) 17

(+3,491 in Q1) 8 Bahrein 10 (+0,170 in Q3)

Racing Point

Sergio Perez 9-3 Lance Stroll 6 Oostenrijk 9

(+0,161 in Q3) 17

(+1,920 in Q3) Styrië (regen) 13 4

(+0,168 in Q3) Hongarije 3 4 Spanje 5

(+0,107 in Q3) 8 België 9 (+0,071 in Q3) 4 Italië 8

(+0,329 in Q3) 6 Toscane 7 (+0,045 in Q3) 4 Rusland 13

(+0,326 in Q2 / probleem in Q2) 5 Portugal 12 (+0,497 in Q2) 11 Emilia-Romagna 15 (+0,433 in Q2) 3 (+1,556 in Q3) Turkije (regen) 1 5 Bahrein 13 (+0,663 in Q2)

Nico Hülkenberg 1-1 Lance Stroll 13

(+0,065 in Q2, zachte banden) Groot-Brittannië 6 3 70th Anniversary 6

(+0,346 in Q3)

Sergio Perez 1-0 Nico Hülkenberg 9 Eifel 20

(+0,901 in Q1)

Alfa Romeo

Kimi Raikkonen 8-7 Antonio Giovinazzi 19

(+0,049 in Q1) Oostenrijk 18 16 Styrië (regen) 19

(+0,559 in Q1) 20

(+0,108 in Q1) Hongarije 19 18

(+0,202 in Q1) Groot-Brittannië 17 20

(+0,060 in Q1) 70th Anniversary 19 14 Spanje 20

(+0,900 in Q1) 16 België 18 (+0,207 in Q1) 14 Italië 18

(+0,196 in Q1) 13 Toscane 17 (+0,161 in Q1) 20

(+0,673 in Q1) Rusland 17 19

(+0,385 in Q1) Eifel 14 16 Portugal 17 (+0,122 in Q1) 18 Emilia-Romagna 20 (+0,255 in Q1) 8 Turkije (regen) 10 (+4,481 in Q3) 17 (+0,319 in Q1) Bahrein 16

Haas

Kevin Magnussen 8-7 Romain Grosjean 16

(+0,070 in Q1) Oostenrijk 15 15 Styrië (regen) -

(geen tijd in Q1, probleem) 16 Hongarije 18

(+0,255 in Q1) 16 Groot-Brittannië 19

(+0,485 in Q1) 17

(+0,717 in Q1) 70th Anniversary 14 16 Spanje 17

(+0,181 in Q1) 20 (+0,476 in Q1) België 17 15 Italië 16

(+0,270 in Q1) 20 (+0,279 in Q1) Toscane 15 18 (+0,089 in Q1) Rusland 16 15 Eifel 16

(+0,321 in Q1) 19 (+0,144 in Q1) Portugal 18 17 (+0,021 in Q1) Emilia-Romagna 16 16 Turkije (regen) 19 (+4,902 in Q1) 18 Bahrein 19 (+0,027 in Q1)

Williams