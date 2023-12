Kwalificatieduels F1 2023: Zo deden de coureurs het in de onderlinge strijd

Hoe de coureurs het op de zondagen deden, is makkelijk terug te vinden in het kampioenschapsoverzicht van 2023. Toch maken coureurs regelmatig duidelijk dat de onderlinge duels met teamgenoten de belangrijkste duels zijn en die komen het beste tot uiting in de kwalificatie, waar het om de snelheid over één ronde gaat.

De tabellen met kwalificatieduels zijn gebaseerd op de officiële resultaten van de kwalificatiesessies en shootouts (zelfs als deze laatste in een speciaal formaat worden verreden), en niet op de uiteindelijke posities op de respectievelijke startgrid. Ze houden dus geen rekening met eventuele straffen die voor of na de sessies worden opgelegd, om zo echt de focus te leggen op de performance in de kwalificatie.

Wanneer een probleem of incident van welke aard dan ook een coureur trof en hem verhinderde om een meer representatieve tijd neer te zetten in het duel met zijn teamgenoot, wordt dit, voor zover mogelijk, aangegeven in de tabel.

Red Bull

Max Verstappen 25-3 (20-2 zonder shootout) Sergio Perez 1 Bahrein 3 (+0,138 in Q3) 15 (+20,231, technisch probleem) Saudi-Arabië 1 1 Australië - (geen tijd door crash) 2 Azerbeidzjan 3 (+0,104 in Q3) 3 (+0,143 in SQ3) Azerbeidzjan (shootout) 2 9 (geen tijd door rode vlag) Miami 1 1 Monaco 20 (+1,464 in Q1, crash) 1 Spanje 11 (+0,574 in Q2) 1 Canada 12 (+1,867 in Q2) 1 Oostenrijk 15 (+61,737 in Q2, rondetijden geschrapt) 1 Oostenrijk (shootout) 2 (+0,493 in SQ3) 1 Groot-Brittannië 16 (+0,540 in Q1) 2 Hongarije 9 (+0,433 in Q3) 1 België 3 (+0,877 in Q3) 1 België (shootout) 8 (+0,905 in SQ3) 1 Nederland 7 (+1,313 in Q3) 2 Italië 5 (+0,381 in Q3) 11 Singapore 13 (+0,137 in Q2, spin) 1 Japan 5 (+0,773 in Q3) 1 Qatar 13 (+0,979 in Q2) 3 Qatar (shootout) 8 (+0,736 in SQ3) 6 Verenigde Staten 9 (+0,092 in Q3) 1 Verenigde Staten (shootout) 7 (+0,102 in SQ3) 3 Mexico 5 (+0,160 in Q3) 1 São Paulo 9 (+1,594 in Q3, gele vlag) 2 São Paulo (shootout) 3 (+0,073 in SQ3) 3 Las Vegas 12 (+0,283 in Q2) 1 Abu Dhabi 9 (+0,726 in Q3, track limits)

Charles Leclerc 18-10 (15-7 zonder shootout) Carlos Sainz 3 Bahrein 4

(+0,154 in Q3) 2 Saudi-Arabië 5 (+0,511 in Q3) 7 (+0,099 in Q3) Australië 5 1 Azerbeidzjan 4 (+0,813 in Q3) 1 Azerbeidzjan (shootout) 5 (+0,590 in SQ3) 7 (+0,512 in Q3, crash) Miami 3 3 Monaco 5 (+0,159 in Q3) 19 (+0,668 in Q1, technisch probleem) Spanje 2 11 (+0,759 in Q2) Canada 8 2 Oostenrijk 3 (+0,142 in Q3) 6 (+0,109 in SQ3) Oostenrijk (shootout) 5 4 Groot-Brittannië 5 (+0,012 in Q3) 6 Hongarije 11 (+0,123 in Q2) 2 België 5 (+0,164 in Q3) 4 (+0,170 in SQ3) België (shootout) 3 9 (+0,911 in Q3, crash) Nederland 6 3 (+0,067 in Q3) Italië 1 3 (+0,079 in Q3) Singapore 1 4 Japan 6 (+0,308 in Q3) 5 Qatar 12 (+0,249 in Q2) 6 (+0,092 in SQ3) Qatar (shootout) 5 1 Verenigde Staten 4 (+0,222 in Q3) 2 Verenigde Staten (shootout) 6 (+0,346 in SQ3) 1 Mexico 2 (+0,067 in Q3) 2 São Paulo 8 (+0,968 in Q3) 7 São Paulo (shootout) 9 (+0,049 in SQ3) 1 Las Vegas 2 (+0,044 in Q3) 2 Abu Dhabi 16 (+0,452 in Q1)

George Russell 15-13 (11-11 zonder shootout) Lewis Hamilton 6 Bahrein 7 (+0,044 in Q3) 4 Saudi-Arabië 8 (+0,366 in Q3) 2 Australië 3 (+0,136 in Q3) 11 (+0,004 in Q2) Azerbeidzjan 5 4 Azerbeidzjan (shootout) 6 (+0,250 in SQ3) 6 Miami 13 (+0,232 in Q2) 8 (+0,239 in Q3) Monaco 6 12 (+0,448 in Q2) Spanje 5 5 (+0,266 in Q3) Canada 4 11 (+0,240 in Q2) Oostenrijk 5 15 Oostenrijk (shootout) 18 (+0,629 in SQ1, rondetijd geschrapt) 6 Groot-Brittannië 7 (+0,056 in Q3) 18 (+0,450 in Q1) Hongarije 1 8 (+0,718 in Q3) België 4 10 (+5,842 in SQ3, gehinderd) België (shootout) 7 3 Nederland 13 (+0,531 in Q2, regen) 4 Italië 8 (+0,149 in Q3) 2 Singapore 5 (+0,429 in Q3) 8 (+0,311 in Q3) Japan 7 2 Qatar 3 (+0,086 in Q3) 4 Qatar (shootout) 12 (+0,935 in SQ2) 5 (+0,217 in Q) Verenigde Staten 3 8 (+0,592 in SQ3) Verenigde Staten (shootout) 3 8 (+0,220 in Q3) Mexico 6 6 (+0,12 in Q3) São Paulo 5 4 São Paulo (shootout) 5 (+0,083 in SQ3) 4 Las Vegas 11 (+0,489 in Q2) 4 Abu Dhabi 11 (+0,356 in Q2) Alpine

Esteban Ocon 11-17 (8-14 zonder shootout) Pierre Gasly 9 Bahrein 20 (+0,673 in Q1) 7 Saudi-Arabië 10 (+0,279 in Q3) 11 (+0,194 in Q2) Australië 9 12 Azerbeidzjan 19 (+2,231 in Q1, crash) 13 Azerbeidzjan (shootout) 19 (+2,518 in SQ1, technisch probleem) 8 (+1,094 in Q3, rode vlag) Miami 5 4 Monaco 7 (+0,380 in Q3) 7 (+0,267 in Q3) Spanje 4 6 Canada 17 (+0,772 in Q1, gehinderd door Sainz) 12 (+0,369 in Q2) Oostenrijk 9 9 Oostenrijk (shootout) 12 (+0,756 in SQ2) 13 (+0,205 in Q2) Groot-Brittannië 10 12 Hongarije 15 (+0,376 in Q2) 15 (+2,701 in Q2, regen) België 12 9 (+0,794 ien SQ3) België (shootout) 6 17 (+0,375 in Q1, regen) Nederland 12 18 (+0,003 in Q1) Italië 17 8 Singapore 12 (+0,185 in Q2) 14 (+0,077 in Q2) Japan 12 8 (+0,210 in Q3) Qatar 7 10 Qatar (shootout) 11 (+0,176 in SQ2) 8 (+0,065 in Q3) Verenigde Staten 7 13 (+0,352 in SQ2) Verenigde Staten (shootout) 10 16 (+0,135 in Q1) Mexico 11 12 São Paulo 13 (+0,005 in Q2) 16 (+0,159 in SQ1) São Paulo (shootout) 13 1 (+0,562 in Q1) Las Vegas 5 12 (+0,313 in Q2) Abu Dhabi 10 McLaren

Lando Norris 19-9 (15-7 zonder shootout) Oscar Piastri 11 Bahrein 18 (+0,349 in Q1) 19 (+0,741 in Q1, crash) Saudi-Arabië 9 13 Australië 16 (+0,274 in Q1) 7 Azerbeidzjan 10 (+0,330 in Q3) 10 Azerbeidzjan (shootout) 11 (+0,032 in SQ2) 16 Miami 19 (+0,090 in Q1) 10 Monaco 11 (+0,018 in Q2) 3 Spanje 10 (+0,880 in Q3) 7 Canada 9 (+3,303 in Q3, crash) 4 Oostenrijk 13 (+0,567 in Q2) 3 Oostenrijk (shootout) 17 (+0,383 in SQ1) 2 Groot-Brittannië 3 (+0,131 in Q3) 3 Hongarije 4 (+0,211 in Q3) 7 (+0,304 in Q3, schade) België 6 5 (+0,322 in SQ3) België (shootout) 2 2 Nederland 8 (+0,834 in Q3) 9 (+0,194 in Q3) Italië 7 4 Singapore 17 (+0,419 in Q1, gele vlag) 3 (+0,035 in Q3) Japan 2 10 (geen tijd in Q3) Qatar 6 2 (+0,082 in SQ3) Qatar (shootout) 1 2 Verenigde Staten 10 (+0,614 in Q3) 4 Verenigde Staten (shootout) 5 (+0,255 in SQ3) 19 (+3,313 in Q1, gele vlag) Mexico 7 7 São Paulo 10 (van de baan in Q3, +0,309 in Q2) 1 São Paulo (shootout) 10 (+0,567 in SQ3) 16 Las Vegas 19 (+0,147 in Q1) 5 (+0,034 in Q3) Abu Dhabi 3

Valtteri Bottas 19-9 (16-6 zonder shootout) Zhou Guanyu 12 Bahrein 13

(+0,030 in Q2) 14 (+0,207 in Q2) Saudi-Arabië 12 19 (+0,174 in Q1) Australië 17 14 Azerbeidzjan 16 (+0,060 in Q1) 17 (+0,175 in SQ1) Azerbeidzjan (shootout) 16 10 Miami 14 (+0,527 in Q2) 15 Monaco 19 (+0,485 in Q1) 16 (+0,300 in Q1) Spanje 13 15 Canada 20 (+1,010 in Q1) 14 Oostenrijk 17 (+0,055 in Q1) 19 (+0,229 in SQ1) Oostenrijk (shootout) 16 15 Groot-Brittannië 18 (+0,385 in Q1) 7 (+0,063 in Q3) Hongarije 5 14 België 17 (+1,348 in Q1, regen) 17 België (shootout) 19 (+0,479 in SQ1, regen) 19 (+0,193 in Q1, regen) Nederland 16 14 Italië 16 (+0,141 in Q1) 16 Singapore 19 (+0,449 in Q1) 16 Japan 19 (+0,349 in Q1) 9 Qatar 20 (+1,394 in Q1) 13 Qatar (shootout) 15 (+28,210 in SQ2, rondetijd geschrapt) 13 (+0,160 in Q2) Verenigde Staten 12 18 (+0,368 in SQ1) Verenigde Staten (shootout) 15 9 Mexico 10 (+0,018 in Q3) 18 São Paulo 20 (+0,320 in Q1) 14 São Paulo (shootout) 18 (+0,194 in SQ1, rode vlag) 8 Las Vegas 19 (+0,544 in Q1) 18 Abu Dhabi 19 (+0,371 in Q1)

Aston Martin

Fernando Alonso 25-3 (19-3 zonder shootout) Lance Stroll 5 Bahrein 8

(+0,500 in Q3) 3 Saudi-Arabië 6 (+0,215 in Q3) 4 Australië 6 (+0,169 in Q3) 6 Azerbeidzjan 9 (+0,358 in Q3) 8 Azerbeidzjan (shootout) 9 (+0,054 in SQ3) 2 Miami 18 (+0,297 in Q1) 2 Monaco 14 (+0,516 in Q2) 9 (+0,513 in Q3, schade) Spanje 6 3 Canada 13 (+1,708 in Q2) 7 (+0,074 in Q3) Oostenrijk 6 7 Oostenrijk (shootout) 8 (+0,089 in SQ3) 9 Groot-Brittannië 12 (+0,567 in Q2) 8 Hongarije 14 (+0,443 in Q2, rondetijd geschrapt) 9 België 10 (+0,998 in Q3) 15 (geen tijd in SQ2, maar sneller dan Stroll in SQ1) België (shootout) 14 (geen tijd in SQ2, +1,422 in SQ1, regen) 5 Nederland 11 (+0,692 in Q2, regen) 10 Italië 20 (+0,817 in Q1) 7 Singapore 20 (+0,813 in Q1, crash) 10 Japan 17 (+0,210 in Q1) 4 Qatar 17 (+1,122 in Q1) 9 Qatar (shootout) 16 (+0,913 in SQ1) 17 Verenigde Staten 19 (+0,321 in Q1) 12 Verenigde Staten (shootout) 14 (+0,094 in SQ2) 13 Mexico 18 (+0,379 in Q1) 4 (+0,043 in Q3) São Paulo 3 15 São Paulo (shootout) 17 (+0,264 in SQ1, rode vlag) 10 Las Vegas 14 (+0,582 in Q2) 7 Abu Dhabi 13 (+0,291 in Q2)

Haas

Kevin Magnussen 9-19 (7-15 zonder shootout) Nico Hülkenberg 17 (+0,788 in Q1) Bahrein 10



13 (+0,066 in Q2) Saudi-Arabië 11 14 (+0,717 in Q2) Australië 10 18 (+0,662 in Q1, technisch probleem) Azerbeidzjan 17 14 (+0,526 in SQ2) Azerbeidzjan (shootout) 12 4 Miami 12 (+0,230 in Q2) 17 Monaco 18 (+0,009 in Q1) 17 (+0,622 in Q1) Spanje 8 14 (+1,373 in Q2) Canada 2 19 (+0,251 in Q1) Oostenrijk 8 10 (+0,828 in SQ3) Oostenrijk (shootout) 4 20 (+1,179 in Q1, motorproblemen) Groot-Brittannië 11 19 (+0,511 in Q1) Hongarije 10 13 België 20 (+3,146 in Q1, regen) 18 België (shootout) 20 (geen rondetijd) 18 (+0,301 in Q1, regen) Nederland 15 19 (+0,249 in Q1) Italië 13 6 Singapore 9 (+0,233 in Q3) 15 Japan 18 (+0,323 in Q1) 19 (+1,142 in Q1) Qatar 15 19 (+0,988 in SQ1) Qatar (shootout) 7 14 Verenigde Staten 16 (+0,226 in Q1) 17 (+0,173 in SQ1) Verenigde Staten (shootout) 16 17 (+0,194 in Q1) Mexico 12 14 (+0,176 in Q2) São Paulo 11 11 São Paulo (shootout) 12 (+0,025 in SQ2) 9 Las Vegas 13 (+0,315 in Q2) 17 (+0,339 in Q1) Abu Dhabi 8

Yuki Tsunoda 10-2 (8-2 zonder shootout) Nyck de Vries 14 Bahrein 19

(+0,721 in Q1) 16 Saudi-Arabië 18 (+0,305 in Q1) 12 Australië 15 (+0,236 in Q2) 8 Azerbeidzjan - (geen rondetijd, crash) 18 Azerbeidzjan (shootout) 20 (+2,744 in SQ1) 17 (+0,104 in Q1) Miami 15 9 Monaco 12 (+0,179 in Q2) 15 (+0,394 in Q2) Spanje 14 16 Canada 18 (+0,391 in Q1) 16 Oostenrijk 20 (+0,190 in Q1) 13 Oostenrijk (shootout) 14 (+0,224 in SQ2) 17 Groot-Brittannië 19 (+0,488 in Q1)

Yuki Tsunoda 5-5 (4-3 zonder shootout) Daniel Ricciardo 17 (+0,013 in Q1) Hongarije 13 11 België 19 (+3,115 in Q1, regen) 16 (+0,391 in Q1, regen) België (shootout) 11 11 Verenigde Staten 15 (+0,277 in Q2) 19 (+0,208 in SQ1) Verenigde Staten (shootout) 11 15 (+0,549 in Q1) Mexico 4 16 São Paulo 17 (+0,006 in Q1) 6 São Paulo (shootout) 8 (+0,103 in SQ3) 20 (+1,764 in Q1) Las Vegas 15 6 Abu Dhabi 15 (+0,235 in Q2)

Yuki Tsunoda 4-2 (3-1 zonder shootout) Liam Lawson 14 Nederland 20 (+1,639 in Q1, regen) 11 Italië 12 (+0,164 in Q2) 15 (geen rondetijd in Q2) Singapore 10 9 Japan 11 (+0,304 in Q2) 11 Qatar 18 (+0,577 in SQ1) 18 (+0,724 in SQ1) Qatar (shootout) 14