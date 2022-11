De Formule 1-coureurs en -teams hebben zich nog eenmaal opgeladen voor een tweeluik. Dit weekend wordt er geracet in Brazilië op het immer spectaculaire Autodromo Jose Carlos Pace, volgend weekend staat de seizoensfinale in Abu Dhabi op het programma. In Sao Paulo hoeven de fans niet te klagen over een gebrek aan actie, want de laatste sprintrace van 2022 staat op het programma. Dat houdt in dat de kwalificatie al op vrijdag op het programma staat. Op zaterdag wordt de korte sprintrace verreden, met op zondag de Grand Prix van Brazilië. Kan Mercedes het Red Bull opnieuw lastig maken of slaat Ferrari terug na het moeizame weekend in Mexico? Of wordt het toch weer ‘gewoon’ Max Verstappen die de boel op een hoop rijdt?

Datum: vrijdag 11 november 2022

Starttijd: 16.00 uur

Starttijd Nederlandse tijd: 20.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië op het Autodromo Jose Carlos Pace vindt plaats op vrijdag 11 november. De strijd om de beste startposities gaat om 16.00 uur lokale tijd van start, dat is om 20.00 uur in de Nederlandse avond. Vanwege het sprintraceformat wordt de kwalificatie al op vrijdag verreden. De uitslag bepaalt de startvolgorde van de sprintrace op zaterdag.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 11 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Kwalificatie - Q1 Vrijdag 11 november 20.00u - 20.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Vrijdag 11 november 20.25u - 20.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Vrijdag 11 november 20.48u - 21.00u 16.48u - 17.00u Tweede vrije training Zaterdag 12 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Sprintrace Zaterdag 12 november 20.30u - 21.00u 16.30u - 17.30u Grand Prix van Brazilië Zondag 13 november 19.00u 15.00u

Viaplay

Start uitzending: 19.30 uur

Einde uitzending: 21.40 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië wordt vanwege het sprintraceweekend al op vrijdag verreden. De sessie gaat om 20.00 uur van start. De voorbeschouwing van Viaplay begint om 19.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Christijan Albers en Ernest Knoors in de studio om vooruit te blikken op de aanstaande kwalificatie. Op locatie is pitreporter Stephane Kox aanwezig voor het laatste nieuws en interviews met de hoofdrolspelers op het circuit. Het liveverslag gaat om 19.55 uur van start, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop van de kwalificatie interviewt Kox diverse rijders, waaronder Max Verstappen. De analisten in de studio bespreken de belangrijkste momenten van de kwalificatie.

Een abonnement op Viaplay is verkrijgbaar voor 13,99 euro per maand. Hiermee krijg je toegang tot alle Formule 1-actie, maar ook tot andere sporten, series en films. De F1-uitzendingen worden aangevuld met extra features als livetiming, driver tracker en onboardcamera’s bij Max Verstappen en Valtteri Bottas. Klanten van KPN, Ziggo, Delta en Caiway kunnen ook rechtstreeks een tv-pakket aanschaffen waardoor de F1-actie direct op televisie te zien is.

F1TV

Start uitzending: 19.55 uur

Start kwalificatie Nederlandse tijd: 20.00 uur

Einde uitzending: 21.10 uur

De Formule 1-actie is in Nederland ook te zien via F1TV. Dat is de officiële streamingdienst van de Formule 1. De uitzending van de kwalificatie in Brazilië begint om 19.55 uur. In tegenstelling tot normale weekenden is er geen uitgebreide voorbeschouwing. Het commentaar bij de beelden is naar wens in te stellen. Zo kan je naar de Nederlandse commentatoren van Viaplay luisteren, of naar andere talen zoals Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees. De uitzending eindigt kort na de kwalificatie, zonder uitgebreide nabeschouwing.

Een jaarabonnement op F1TV is verkrijgbaar voor 64,99 euro. Er is ook een maandelijks opzegbare variant beschikbaar voor 7,99 euro. Naast de livebeelden krijg je daarmee ook toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 22.30 uur

Einde uitzending: 23.45 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt in 2022 enkel samenvattingen uit van de Formule 1-actie. De hoogtepunten van de kwalificatie in Brazilië zijn op vrijdagavond te zien in het Race Café. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten om de belangrijkste onderwerpen uit de racerij mee te bespreken. De samenvatting van de kwalificatie wordt van commentaar voorzien door Olav Mol. Het programma is voor klanten van Ziggo gratis te zien via kanaal 14.

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 19.30u - 21.40u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 19.55u - 21.10u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 22.30u - 23.45u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select