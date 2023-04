Het Formule 1-seizoen 2023 is twee races op weg en we kunnen voorzichtig de eerste conclusies trekken. Voor wat betreft de rangorde kunnen we stellen: het is Red Bull, dan heel lang niets, en dan komt de rest van het veld. De kampioensformatie kon in zowel Bahrein als Saudi-Arabië een dubbelzege noteren. Beide rijders wonnen eenmaal. Door de snelste raceronde in Jeddah staat Max Verstappen in de WK-stand nipt boven zijn Mexicaanse teammakker.

In beide races maakte Fernando Alonso indruk met de derde plaats. Aston Martin viert de huidige vorm als overwinningen, en dat is hun goed recht als je bedenkt waar ze vandaan komen. Worden zij dit jaar dan de voornaamste uitdager van Red Bull Racing? Ferrari en Mercedes konden in de eerste races van het jaar nog geen echte vuist maken. Hoe is dat op het unieke semi-stratencircuit in Albert Park?

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de GP van Australië?

Datum: zaterdag 1 april 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 07.00 uur

Starttijd lokale tijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië op het Albert Park Circuit in Melbourne vindt plaats op zaterdag 1 april 2023. De sessie op het snelle semi-stratencircuit begint om 16.00 uur lokale tijd, dat is om 07.00 uur in de Nederlandse ochtend. De kwalificatie bestaat zoals gebruikelijk uit drie segmenten en is onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen door rode vlaggen om 08.00 uur afgelopen.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Australië

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 31 maart Eerste vrije training 03.30u - 04.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 31 maart Tweede vrije training 07.00u - 08.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 1 april Derde vrije training 03.30u - 04.30u 12.30u - 13.30u Zaterdag 1 april Kwalificatie - Q1 07.00u - 07.18u 16.00u - 16.18u Zaterdag 1 april Kwalificatie - Q2 07.25u - 07.40u 16.25u - 16.40u Zaterdag 1 april Kwalificatie - Q3 07.48u - 08.00u 16.48u - 17.00u Zondag 2 april Grand Prix van Australië 07.00u 15.00u*

* Tijdsverschil in verband met einde Australische zomertijd

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 06.30 uur

Einde uitzending: 08.45 uur

De Formule 1-kwalificatie in Australië wordt live door Viaplay uitgezonden. De voorbeschouwing begint om 06.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Ho-Pin Tung en Giedo van der Garde in de studio. Zij bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1 en blikken vooruit op de kwalificatie. Om 06.55 uur geven zij het woord aan commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het liveverslag. Zij worden bijgestaan door pitreporter Chiel van Koldenhoven en expert David Coulthard op het circuit. Tussen de segmenten door bespreken de analisten in de studio de voornaamste momenten. Na de kwalificatie worden de belangrijkste coureurs voor de camera gehaald. De analisten blikken uitgebreid terug op de sessie en kijken alvast vooruit naar de race van zondag.

Wat kost Viaplay?

Met Viaplay kijk je voor 15,99 euro per maand naar alle Formule 1-actie van het gehele seizoen, inclusief de vrije trainingen. Dit abonnement is maandelijks opzegbaar. Daarnaast krijg je toegang tot extra features als driver tracker, livetiming en kijk en luister je onboard mee met Max Verstappen. Ook zijn er Formule 1-documentaires over onder meer Verstappen en Nyck de Vries te zien, evenals diverse andere sporten, films en series.

Viaplay is een streamingdienst en heeft daardoor geen vast kanaal binnen de tv-pakketten. Bij KPN, Ziggo en T-Mobile is wel een speciaal pakket te koop, waardoor je de Formule 1-actie op zaterdag en zondag op een speciale zender kunt bekijken. De vrijdagtrainingen zijn hier niet te zien.

F1TV

Start voorbeschouwing: 06.30 uur

Einde uitzending: 08.30 uur

Start kwalificatie Nederlandse tijd: 07.00 uur

Het beste alternatief voor Viaplay is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier kijk je het gehele seizoen alle actie, inclusief de vrije trainingen. Alle uitzendingen zijn live en on demand beschikbaar. Ook de Formule 2 en Formule 3 is te volgen bij F1TV Pro. Voorafgaand aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië wordt een uitgebreide voorbeschouwing uitgezonden. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de naderende actie met analyses, interviews en reportages. Om 06.55 uur begint het liveverslag van de kwalificatie. Als abonnee kan je zelf bepalen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Spaans, Duits en Portugees. Na de sessie worden de belangrijkste rijders geïnterviewd en blikken de experts terug op de belangrijkste momenten.

Wat kost F1TV Pro?

F1TV Pro heeft twee abonnementsvormen beschikbaar: een jaarabonnement voor 64,99 euro en een maandelijks opzegbare variant voor 7,99 euro. Met beide abonnementen kan je het gehele seizoen live en on demand alle Formule 1-sessies volgen: de trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix. Ook is de F2- en F3-actie te zien. Bovendien krijg je extra features voor de Formule 1: livetiming, driver tracker en je kijkt en luistert onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Start uitzending: 17.00 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Een samenvatting van de kwalificatie voor de GP van Australië is te zien op Ziggo. De provider zendt vanaf 17.00 uur de hoogtepunten van de sessie uit, voorzien van commentaar door Olav Mol. Klanten van Ziggo kunnen de samenvatting kijken via het gratis kanaal 14. Met een Ziggo Sport Totaal-pakket kijk je via de Select-zender.

GP Australië: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 06.30u - 08.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 06.30u - 08.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 17.45u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select