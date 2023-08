Als je de lengte van Circuit Zandvoort van 4,259 kilometer eerlijk verdeelt over de twintig F1-auto’s, dat komt dit neer op een kleine 213 meter per wagen. Of in tijd uitgedrukt: 3,5 seconde per auto bij een rondetijd van 1.10 minuut. Het is dus krap op de duinenpiste, weet ook Lando Norris. De Brit was vrijdag in de tweede vrije training de snelste met een 1.11.330. “Het was behoorlijk chaotisch, met veel coureurs die in de weg reden en chaos veroorzaakten. Dus ik verwacht geen eenvoudige kwalificatie”, aldus Norris bij Sky Sports. “Hier is het altijd erger, omdat het zo’n kort rondje is. Hogesnelheidsbochten aan het einde van de ronde maken het altijd lastig.”

“Het wordt een nachtmerrie”, vult Zhou Guanyu aan. “Op vrijdag was het in al mijn runs al een gekkenhuis. Zelfs als een auto aan de kant gaat, raak je nog een beetje afgeleid door het effect op de luchtstroom. Maar vooral het einde van bocht 12 wordt een gekkenhuis, net als in eerdere jaren. Hopelijk maken we geen fouten.”

Valtteri Bottas, de teamgenoot van Zhou bij Alfa Romeo, vertelt dat het vloeiende karakter van Zandvoort het niet eenvoudig maakt om opzij te gaan. “Naast de ideale lijn is het heel stoffig, dus er is eigenlijk maar één lijn die je kan rijden. Als je opzij moet gaan voor een coureur die aan het pushen is, heb je zeker een paar bochten nodig om het stof weer van de banden te rijden”, zegt Bottas. “Het gedeelte na bocht 3 richting de hogesnelheidsbochten is heel smal en er is altijd wel ergens een bocht. Op sommige plekken is het bijna onmogelijk om van de ideale lijn te verdwijnen.”

Video: Verstappen opgehouden in eerste vrije training op Zandvoort