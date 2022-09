Kwalificatie F1 Zandvoort: Hoe laat, F1 live kijken en meer

Na de imponerende inhaalrace in de Grand Prix van België is iedereen het er wel over eens: Max Verstappen is dit jaar onklopbaar. De wereldtitel kan hij al bijna ruiken. Toch staat er één race met rood omcirkeld in zijn agenda: de Dutch GP op Circuit Zandvoort. De Red Bull-coureur schreef in 2021 de eerste Nederlandse F1-race in meer dan dertig jaar op overtuigende wijze op zijn naam. Dit jaar wil hij dat kunststukje dolgraag herhalen. Een goede kwalificatie is daarvoor cruciaal, aangezien inhalen op het krappe duinencircuit een grote uitdaging is. Wie gaat er met de beste startpositie vandoor?

Van der Garde: "Ook in Zandvoort iedereen kansloos tegen Verstappen"

Hoe laat start de F1-kwalificatie op Zandvoort voor de Dutch Grand Prix?

Datum: zaterdag 3 september 2022

Starttijd: 15.00 uur

Eindtijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland 2022 op Circuit Zandvoort wordt verreden op zaterdag 3 september. De sessie gaat om 15.00 uur van start, een uur eerder dan het gebruikelijke tijdschema. Rond de klok van 16.00 uur weten we onder normale omstandigheden wie er op zondagmiddag vanaf pole-position mag vertrekken.

Formule 1-tijden: Tijdschema Zandvoort

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 2 september 12.30u - 13.30u Tweede vrije training Vrijdag 2 september 16.00u - 17.00u Derde vrije training Zaterdag 3 september 12.00u - 13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 3 september 15.00u - 15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 3 september 15.25u - 15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 3 september 15.48u - 16.00u Grand Prix van Nederland Zondag 4 september 15.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 14.00 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

Viaplay zendt de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland zoals gebruikelijk live uit. De voorbeschouwing vanaf locatie begint al om 13.50 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt met enkele F1-analisten vooruit op het naderende spektakel. Pitreporter Stephane Kox is eveneens aanwezig voor interviews en het laatste nieuws uit de pitstraat. Om 14.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord voor het liveverslag. Na afloop van de kwalificatie wordt er nog uitgebreid nagepraat en geanalyseerd, met onder meer interviews met Max Verstappen en andere hoofdrolspelers. In de avond vindt vanaf 20.30 uur nog het praatprogramma Shakedown plaats, waarin de belangrijkste momenten en nieuwtjes van de dag worden besproken.

Een abonnement op Viaplay is verkrijgbaar voor 13,99 euro per maand. Je kunt een abonnement rechtstreeks afsluiten bij de streamingdienst, of via je tv-aanbieder zodat je de Formule 1-actie meteen op televisie kunt kijken. Naast de uitzendingen krijg je ook toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

F1TV

Start uitzending: 14.30 uur

Einde uitzending: 16.30 uur

De andere aanbieder van live Formule 1-verslaggeving in Nederland is F1TV, de officiële streamingdienst van de sport. De voorbeschouwing op F1TV voor de Grand Prix van Nederland begint op zaterdagmiddag om 14.30 uur. Vanaf locatie blikken internationale experts vooruit op de naderende sessie. Vanaf 14.55 uur wordt overgeschakeld op de world feed voor de actiebeelden. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Na afloop van de kwalificatie komen de hoofdrolspelers voor de camera en worden de belangrijkste momenten geanalyseerd.

Een jaarabonnement op F1TV kost 64,99 euro. De maandelijks opzegbare variant is verkrijgbaar voor 7,99 euro. Je krijgt in beide gevallen ook toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en je kijkt onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 17.00 uur

Einde uitzending: 18.05 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De live Formule 1-actie is vanaf 2022 niet meer te zien bij Ziggo. Wel maakt de zender programma’s rondom de samenvattingen van de wedstrijden. Zo zijn de hoogtepunten van de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland op zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur te zien. Naast de actiebeelden, voorzien van commentaar door Olav Mol, worden de belangrijkste momenten geanalyseerd door presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos. Het programma duurt een uur. Klanten van Ziggo kunnen de uitzending gratis bekijken via kanaal 14. Het is ook te zien voor klanten met een Ziggo Sport Totaal-pakket via de Select-zender.

F1 Zandvoort bij de NOS

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 17.10 uur

Einde uitzending: 17.58 uur

Zender: NPO1

De NOS brengt uitgebreid verslag van de Grand Prix van Nederland via het openbare kanaal NPO1. Op zaterdag wordt vanaf 17.10 uur een uitgebreide samenvatting uitgezonden. De belangrijkste momenten worden geanalyseerd door een aantal (oud-) coureurs. Op zondag is de hele race live en gratis te zien via NPO1.

F1 Zandvoort: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo en de NOS komen met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 13.50u - 17.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 14.30u - 16.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 18.05u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 17.10u - 17.58u Tv: NPO1