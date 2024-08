F1 Zandvoort: Tijdschema

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 23 augustus Eerste vrije training 12.30u - 13.30u Vrijdag 23 augustus Tweede vrije training 16.00u - 17.00u Zaterdag 24 augustus Derde vrije training 11.30u - 12.30u Zaterdag 24 augustus Kwalificatie 15.00u - 16.00u Zondag 25 augustus Dutch Grand Prix 15.00u - 17.00u

F1 kwalificatie Zandvoort live kijken

Viaplay

Start uitzending: 13.40 uur

Start kwalificatie: 15.00 uur

De uitzending van de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland bij Viaplay begint op zaterdagmiddag om 13.40 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt op het circuit in Zandvoort diverse analisten in de gloednieuwe studio in de paddock. Zij bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de sport en blikken vooruit op de naderende strijd om de pole-position. Ook schuiven teambazen aan voor interviews en wordt er een uniek kijkje achter de schermen gegeven. Pitreporter Chiel van Koldenhoven is ook aanwezig. Hij zorgt voor de laatste updates vanuit de pitstraat en verzorgt interviews. Dat doet hij samen met Tom Coronel.

Het liveverslag van de kwalificatie in Zandvoort begint om 15.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Tussen de segmenten door wordt teruggeschakeld naar de studio in de paddock, waar de meest opvallende momenten worden besproken. Na afloop van de kwalificatie praten de analisten uitgebreid na. Van Koldenhoven haalt de belangrijkste rijders en teambazen voor de camera.

F1 kijken op Viaplay

De Formule 1 is in Nederland niet te zien op een openbaar en gratis televisienet. De uitzendrechten zijn in handen van Viaplay, waarvoor een abonnement vereist is. De maandelijks opzegbare variant kost 17,99 euro per maand. Tot 2 september heeft Viaplay echter een speciale aanbieding. Als je nu een jaarabonnement afsluit, betaal je nog maar 13,79 euro per maand. Daarmee bespaar je over de gehele looptijd zo’n 50 euro.

KPN, Ziggo en Odido bieden specifieke Viaplay-pakketten aan voor hun klanten. Hierdoor kun je direct een Viaplay-abonnement afsluiten en zo de Formule 1-actie via de app of stream naar je televisie live bekijken. Hieronder vind je alle uitleg over hoe dat precies werkt, inclusief de meest actuele prijzen en aanbiedingen van deze providers.

F1 TV Pro

Start uitzending: 14.00 uur

Start kwalificatie: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Dutch GP in Zandvoort is ook te zien via F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Deze uitzending begint om 14.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing vanaf het circuit. Internationale experts blikken vooruit op de actie middels interviews, analyses en achtergronden. Deze voorbeschouwing is in het Engels, er is geen ondertiteling beschikbaar.

Het liveverslag van de strijd om de pole begint om 15.00 uur. Klanten met een F1 TV Pro-abonnement kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Na de liveactie volgt een uitgebreide nabeschouwing. De internationale experts blikken terug op de belangrijkste momenten en de coureurs worden voor de camera gehaald voor een eerste reactie op hun optreden.

F1 Zandvoort kijken op Viaplay TV (voorheen SBS 9)

LIVE Super Friday: vrijdag 12.00u - 18.15u

Super Friday: vrijdag 12.00u - 18.15u Kwalificatie: zaterdag 19.00u - 20.00u

Race: zondag 18.00u - 20.00u

De nieuwe televisiezender Viaplay TV zendt veel van de F1-actie in Zandvoort uit. Zo is de Super Friday nagenoeg geheel live en gratis te zien. De uitzending begint om 12.00 uur en duurt tot 18.30 uur. In deze periode zijn beide Formule 1-trainingen te zien, inclusief voor- en nabeschouwing van de analisten op het circuit. Daarnaast is er aandacht voor de F1 Academy en Porsche Supercup. Gedurende de dag schuiven diverse analisten en teambazen aan voor interviews en analyses.

Op zaterdag en zondag is de F1-actie in Zandvoort niet live te zien bij Viaplay TV. Wel worden de kwalificatie en de race integraal herhaald. Op zaterdag begint de uitzending van de kwalificatie om 19.00 uur, op zondag is de race vanaf 18.00 uur in z’n geheel terug te kijken. Beide uitzendingen zijn zonder voor- of nabeschouwing.

Waar vind je Viaplay TV op jouw televisie?

Provider Zender KPN Kanaal 19 Ziggo Kanaal 19 Odido Kanaal 12 Caiway Kanaal 19 Delta Kanaal 19 Online.nl Kanaal 12 Youfone Kanaal 12

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Zaterdag 24 augustus

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo is net als de afgelopen jaren met een Beach House aanwezig in Zandvoort. Er wordt vanaf donderdag dagelijks een programma gemaakt met speciale gasten en genodigden. Op zaterdag zijn ook de hoogtepunten van de kwalificatie te zien in Race Café. De uitzending begint om 17.00 uur met een samenvatting van de strijd om de pole-position. Daarna worden de belangrijkste momenten besproken door de gasten aan tafel, onder leiding van presentator Rob Kamphues en vaste tafelgast Robert Doornbos. Het programma duurt een uur.

F1 bij RTL Deutschland

Liveverslag kwalificatie

Start uitzending: 14.30 uur

Start kwalificatie: 15.00 uur

RTL Deutschland zendt in 2024 zes Grands Prix live uit, waaronder de Grand Prix van Nederland. Ook de kwalificatie in Zandvoort is rechtstreeks te volgen op de Duitse zender. De uitzending begint om 14.30 uur met een korte voorbeschouwing vanaf het circuit. Het liveverslag gaat om 15.00 uur van star. RTL Deutschland zit bij de meeste aanbieders in het standaardpakket en is daardoor gratis te ontvangen.

F1 Zandvoort: Hoe laat komt Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders in Nederland. Viaplay en F1 TV Pro zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting. Nieuw is Viaplay TV, dat in samenwerking met Talpa te zien is op televisie.