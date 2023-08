F1 Zandvoort: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: Zaterdag 26 augustus

Starttijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Dutch Grand Prix 2023 vindt plaats op zaterdag 26 augustus. De strijd om de pole-position gaat om 15.00 uur van start, een uur eerder dan gebruikelijk. De kwalificatie bestaat zoals gewoonlijk uit drie segmenten. Zonder onderbrekingen weten we rond de klok van 16.00 uur hoe de startopstelling voor de GP van Nederland eruit ziet.

Formule 1 tijden: Grand Prix van Nederland

Datum Sessie Tijden Vrijdag 25 augustus Eerste vrije training 12.30u - 13.30u Vrijdag 25 augustus Tweede vrije training 16.00u - 17.00u Zaterdag 26 augustus Derde vrije training 11.30u - 12.30u Zaterdag 26 augustus Kwalificatie 15.00u - 16.00u Zondag 27 augustus Dutch Grand Prix 15.00u

F1 kwalificatie live kijken bij Viaplay

Super Saturday: van 09.30 uur tot 18.00 uur

Start kwalificatie: 15.00 uur

Viaplay zendt de gehele zaterdag van de Dutch Grand Prix live uit vanaf het circuit. De uitzending begint al om 09.30 uur. Alle actie op de baan is te volgen, met naast Formule 1 ook de races van de FIA Formule 2 en Porsche Supercup. In de speciale studio in de paddock ontvangt presentatrice Amber Brantsen diverse gasten. Gedurende de dag schuiven vele experts aan, zoals Christijan Albers, Ho-Pin Tung, Giedo van der Garde, Tom Coronel, Ernest Knoors, Mike Hezemans, Kees van de Grint en David Coulthard. Pitreporters Chiel van Koldenhoven en Tom Coronel zorgen voor het laatste nieuws.

Het liveverslag van de kwalificatie voor de Dutch GP begint om 14.55 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door de twee pitreporters en expert Allard Kalff. Tussen de segmenten wordt geschakeld met de studio waar de analisten hun licht laten schijnen op de belangrijkste momenten. Na afloop worden de hoofdrolspelers geïnterviewd en wordt uitgebreid nagepraat met de analisten.

Wat kost Viaplay?

Een abonnement op Viaplay dat live en on-demand kijken naar de Formule 1 mogelijk maakt, heeft een prijs van 13,99 euro per maand voor een jaarabonnement en 15,99 euro per maand voor een abonnement dat maandelijks opzegbaar is. Naast uitgebreide verslaggeving van alle sessies en races, ontvang je tevens toegang tot livetiming, de driver tracker en de mogelijkheid om mee te kijken en luisteren via onboardcamera's, inclusief Max Verstappen. Viaplay biedt bovendien een gevarieerd aanbod aan andere sporten, evenals films, series en documentaires, met onder andere Max Verstappen en Nyck de Vries in prominente rollen.

Viaplay is niet beschikbaar als vaste zender op traditionele televisiekanalen, maar bij KPN, Ziggo en T-Mobile is er een specifiek pakket verkrijgbaar waarmee je rechtstreeks op je tv naar Formule 1-actie kunt kijken via een speciale zender. De kosten voor dit pakket bedragen 15,99 euro per maand. Een alternatieve optie is om de uitzendingen naar je televisie te streamen met behulp van apparaten zoals Apple TV of Google Chromecast.

F1 kwalificatie live kijken bij F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 14.30 uur

Einde uitzending: 16.40 uur

Zoek je naar een alternatief voor Viaplay? Dan kan je live en on-demand naar de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland kijken via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met F1TV Pro krijg je toegang tot alle spannende F1-actie, inclusief de sessies van de Formule 2 en Formule 3. Als abonnee kun je zelf bepalen in welke taal je het commentaar wilt beluisteren: Nederlands via Viaplay, of Engels, Spaans, Frans, Duits of Portugees.

De voorbeschouwing op de kwalificatie begint om 14.30 uur en wordt verzorgd door internationale deskundigen rechtstreeks vanaf het circuit in Zandvoort. Ze werpen een blik vooruit op de aanstaande sessie en bespreken de belangrijkste onderwerpen in de sport. Daarnaast zullen er interviews plaatsvinden met diverse coureurs, teambazen en analisten. Het liveverslag van de kwalificatie vangt aan om 14.55 uur, gevolgd door een nabeschouwing met interviews, analyses en meer.

Wat kost F1TV Pro?

Er bestaan twee opties voor een abonnement op F1TV Pro. Het abonnement dat maandelijks opzegbaar is, heeft een prijs van 7,99 euro per maand (wat neerkomt op 95,88 euro per jaar). Voor een jaarabonnement betaal je 64,99 euro. Met dit abonnement krijg je gedurende het hele seizoen de mogelijkheid om live en on-demand alle actie te volgen, inclusief samenvattingen, documentaires, voor- en nabeschouwingen en meer. Je krijgt eveneens toegang tot livetiming, de driver tracker en je kunt meekijken en meeluisteren met de onboard-perspectieven van alle coureurs. Bovendien kun je ook de actie van het Formule 1-bijprogramma ervaren, met inbegrip van Formule 3, Formule 2 en Porsche Supercup, via live uitzendingen.

Speciale actie: Neem nu een abonnement op F1TV Pro en krijg de eerste vier maanden liefst 20 procent korting!

F1 kwalificatie Zandvoort gratis kijken

NOS

Samenvatting kwalificatie

Zaterdag 26 augustus

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: NPO1

De NOS zendt een uitgebreide samenvatting uit voor de kwalificatie van de Dutch Grand Prix. In tegenstelling tot de race is de kwalificatie niet live te zien bij de publieke omroep. De uitzending begint om 17.00 uur en duurt zo’n vijftig minuten. De belangrijkste momenten uit de sessie worden uitgebreid geanalyseerd door expert Jeroen Bleekemolen.

Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Zaterdag 26 augustus

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Voor abonnees van Ziggo is er de mogelijkheid om de samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland te bekijken op het publieke kanaal 14. De uitzending vangt aan om 17.00 uur en duurt een uur. Olav Mol voorziet de beelden van commentaar. Indien je geen Ziggo-abonnement hebt, bestaat de mogelijkheid om het Ziggo Sport Totaal-pakket af te sluiten bij je eigen serviceprovider. Met dit pakket kun je de Formule 1-kwalificatie volgen via de Select-zender.

F1 Zandvoort: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, NOS en Ziggo komen met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 15.30u - 17.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 15.30u - 17.40u Streaming: F1TV Pro NOS Samenvatting 17.00u - 17.56u Tv: NPO1 Ziggo Samenvatting 17.00u - 18.00u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select