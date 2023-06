Het Formule 1-seizoen 2023 is alweer aanbeland bij ronde zeven: de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Max Verstappen reist na zijn overtuigende zege in zijn woonplaats Monaco met een goed gevoel af naar de Spaanse metropool. De regerend wereldkampioen scoorde op dit circuit in 2016 zijn eerste overwinning in de Formule 1, won de laatste editie van deze race in 2022 én heeft een riante marge in de WK-strijd van 39 punten opgebouwd. Kan de Nederlander na zijn sensationele pole in de nauwe straten van Monte Carlo ook op het Spaanse circuit de pole-position opeisen?

F1 Spanje: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: Zaterdag 3 juni 2023

Starttijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya vindt plaats op zaterdag 3 juni 2023. De strijd om de pole-position barst om 16.00 uur Nederlandse tijd los. Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen weten we een uur later hoe de startopstelling voor de race op zondagmiddag eruit ziet.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Spanje

Datum Sessie Tijden Vrijdag 2 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 2 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 3 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 3 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 4 juni Grand Prix van Spanje 15.00u - 17.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

De kwalificatie voor de F1 GP van Spanje is live te zien bij Viaplay. De uitzending begint om 15.30 uur met een voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen blikt vanuit de studio met analisten Christijan Albers en Tom Coronel vooruit op de naderende actie. Er wordt geschakeld met pitreporter Chiel van Koldenhoven op het circuit in Barcelona voor het laatste nieuws uit de paddock.

Het liveverslag van de kwalificatie begint om 15.55 uur. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen het commentaar bij de uitzending. Tussen de segmenten wordt kort geschakeld met de studio voor analyses van de belangrijkste momenten. Na de kwalificatie haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor de camera en wordt er in de studio uitgebreid nagepraat.

Wat kost Viaplay?

Het Viaplay-abonnement waarmee je de Formule 1 live en on demand kunt kijken kost 13,99 euro per maand bij een jaarabonnement. De maandelijks opzegbare variant kost 15,99 euro. Naast het verslag van alle sessies en de races krijg je ook toegang tot livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met Max Verstappen. Verder zijn er bij Viaplay vele andere sporten te zien, evenals films, series en documentaires met onder meer Max Verstappen en Nyck de Vries in de hoofdrol.

Viaplay heeft geen vast kanaal binnen de reguliere zenderpakketten op de televisie. Bij KPN, Ziggo en T-Mobile is er een speciaal pakket aan te schaffen waarmee je de Formule 1-actie op een speciale zender rechtstreeks op tv kunt kijken. Dit pakket kost 15,99 euro per maand. Een alternatief is om de uitzendingen te streamen naar je televisie met bijvoorbeeld Apple TV of Google Chromecast.

F1TV

Start voorbeschouwing: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.30 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje is live en on demand te volgen via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier is alle F1-actie te volgen, evenals alle sessies van de talenten uit de Formule 2 en Formule 3. Abonnees kunnen bij de F1-sessies zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen luisteren: Nederlands van Viaplay, Engels, Spaans, Frans, Duits of Portugees.

De F1TV-voorbeschouwing op de kwalificatie begint om 15.30 uur. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de naderende sessie en bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de sport. Ook worden er diverse coureurs, teambazen en analisten voor de camera gehaald. Het liveverslag van de kwalificatie gaat om 15.55 uur van start. Na de sessie is er een nabeschouwing te zien met interviews, analyses en meer.

Wat kost F1TV Pro?

Er zijn twee abonnementsvormen beschikbaar voor F1TV Pro. De maandelijks opzegbare variant kost 7,99 euro per maand (95,88 euro op jaarbasis). Een jaarbonnement kost 64,99 euro. Hiermee kijk je alle actie het gehele seizoen live en on demand, inclusief samenvattingen, documentaires, voor- en nabeschouwingen en meer. Verder krijg je toegang tot livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs. Ook de actie van het Formule 1-bijprogramma, met Formule 3, Formule 2 en Porsche Supercup, is live te volgen.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Zaterdag 3 juni

Start uitzending: 18.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo-abonnees kunnen een samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje zien via het openbare kanaal 14. De uitzending begint om 18.30 uur en duurt een half uur. Het commentaar bij de beelden komt van Olav Mol. Wie geen abonnee is bij Ziggo, kan het Ziggo Sport Totaal-pakket afsluiten bij de eigen provider. Hiermee kan je de Formule 1-kwalificatie bekijken via de Select-zender.

F1 Spanje: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 15.30u - 17.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 15.30u - 17.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 18.30u - 19.05u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select