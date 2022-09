De Europese toer van de Formule 1 is achter de rug, het circus maakt zich op voor het tweeluik in Azië. Dit weekend staat de Grand Prix van Singapore op de kalender, een week later volgt de Japanse GP. De kans is aanzienlijk dat Max Verstappen op Aziatische bodem gekroond wordt tot wereldkampioen. De Nederlander heeft een schier onoverbrugbare voorsprong en kan met twee solide resultaten het pleit beslechten.

Zo wordt Max Verstappen wereldkampioen in Singapore:

De Grand Prix van Singapore stond de voorbije twee seizoenen vanwege de coronapandemie niet op de kalender. In het verleden leverde het lange en uitdagende stratencircuit heel wat spektakel op en dat zal dit jaar vermoedelijk niet anders zijn. De baan lijkt meer geschikt voor Ferrari en outsider Mercedes dan voor de RB18 van Verstappen en teamgenoot Sergio Perez. De Nederlander heeft dit seizoen echter al meerdere malen aangetoond ook uit moeilijke posities terug te kunnen komen. De kwalificatie is in elk geval een belangrijke graadmeter: een goede uitgangspositie is cruciaal, al is de kans op een safety car in de race ook erg groot.

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de GP van Singapore?

Datum: zaterdag 1 oktober 2022

Starttijd: 21.00 uur

Starttijd Nederlandse tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Circuit wordt verreden op zaterdag 1 oktober. De sessie gaat om 21.00 uur lokale tijd van start, dat is 15.00 uur in Nederland. Zonder onderbrekingen door gele of rode vlaggen duurt de kwalificatie ongeveer een uur.

Formule 1-tijden: Tijdschema Singapore

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 30 september 12.00u - 13.00u 18.00u - 19.00u Tweede vrije training Vrijdag 30 september 15.00u - 16.00u 21.00u - 22.00u Derde vrije training Zaterdag 1 oktober 12.00u - 13.00u 18.00u - 19.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 1 oktober 15.00u - 15.18u 21.00u - 21.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 1 oktober 15.25u - 15.40u 21.25u - 21.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 1 oktober 15.48u - 16.00u 21.48u - 22.00u Grand Prix van Singapore Zondag 2 oktober 14.00u 20.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 14.30 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

De Grand Prix van Singapore staat bekend als de ‘F1 Night Race’, maar de kwalificatie is in Nederland vanwege het tijdsverschil gewoon om de gebruikelijke tijd te zien. Viaplay zendt de sessie volledig uit. De voorbeschouwing op de kwalificatie in Singapore begint om 14.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt samen met analisten Tom Coronel en Christijan Albers vanuit de studio vooruit. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox het laatste nieuws en interviews. Ook Ho-Pin Tung en Tom Kristensen zijn in Singapore en leveren diverse bijdragen. Om 14.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord. Na de kwalificatie wordt er in de studio uitgebreid nagepraat en spreekt Kox in de paddock met de hoofdrolspelers, waaronder Max Verstappen.

Een abonnement op streamingdienst Viaplay is verkrijgbaar voor 13,99 euro per maand. Bij een aantal televisie-aanbieders, zoals Ziggo, KPN en Delta, is er ook een televisiepakket met Viaplay verkrijgbaar. Zo kijk je de Formule 1-actie rechtstreeks op je televisie. Naast de livebeelden krijg je ook toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen en Valtteri Bottas.

F1TV

Start uitzending: 14.30 uur

Start kwalificatie Nederlandse tijd: 15.00 uur

Einde uitzending: 16.30 uur

Ook F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1, zendt alle actie in Singapore live uit. De voorbeschouwing op de kwalificatie begint om 14.30 uur. Vanaf locatie blikken internationale experts vooruit op de naderende actie. Om 14.55 uur wordt overgeschakeld op de World Feed voor de actiebeelden. Hierbij kan je zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands (via Viaplay), Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Aansluitend vindt een uitgebreide nabeschouwing plaats met interviews en analyses.

F1TV is verkrijgbaar als maand- en als jaarabonnement. De versie die maandelijks opzegbaar is kost 7,99 euro. Het jaarabonnement is verkrijgbaar voor 64,99 euro. Naast het liveverslag krijg je ook toegang tot livetiming, de driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 17.00 uur

Einde uitzending: 17.35 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Het liveverslag van de Formule 1 is vanaf 2022 niet meer gratis te zien via Ziggo. De aanbieder zendt nog wel dagelijks de hoogtepunten van de baanactie uit. De samenvatting van de kwalificatie in Singapore is op zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur te zien. Het commentaar bij de beelden komt van Formule 1-verslaggever Olav Mol. Het programma duurt dertig minuten en wordt om 23.40 uur nog eens herhaald. Klanten van Ziggo kunnen via kanaal 14 gratis naar de uitzending kijken. Abonnees met een Ziggo Sport Totaal-pakket kijken via de Select-zender.

F1 Singapore: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 14.30u - 17.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 16.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 17.35u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select