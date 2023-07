F1 Silverstone: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: Zaterdag 8 juli

Starttijd lokale tijd: 15.00 uur

Starttijd Nederlandse tijd: 16.00 uur

Op zaterdag 8 juli 2023 vindt de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats op het beroemde Silverstone Circuit. De kwalificatie is een belangrijk onderdeel van het Formule 1-weekend, waarbij coureurs strijden om de beste startpositie voor de race op zondagmiddag. De kwalificatie begint om 16.00 uur Nederlandse tijd, wat overeenkomt met 15.00 uur lokale tijd.

Formule 1-tijden: Grand Prix van Groot-Brittannië

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 7 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 7 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 8 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u 11.30u - 12.30u Zaterdag 8 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u 15.00u - 16.00u Zondag 9 juli Grand Prix van Groot-Brittannië 16.00u 15.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

Als je de kwalificatie live wilt volgen, zijn er verschillende opties beschikbaar. Viaplay biedt een uitgebreide uitzending aan, met een voorbeschouwing die begint om 15.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt de verwachtingen en blikt vooruit op de actie samen met analisten Christijan Albers en Ernest Knoors. Pitreporter Chiel van Koldenhoven levert updates vanaf het circuit in Engeland.

Om 15.55 uur begint het liveverslag van de kwalificatie, waarbij Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar verzorgen. Tijdens de uitzending schakelen ze regelmatig naar de studio voor analyses van de belangrijkste momenten. Na de kwalificatie interviewt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers en wordt er uitgebreid nagepraat in de studio.

Wat kost Viaplay?

Voor Viaplay betaal je 13,99 euro per maand bij een jaarabonnement en 15,99 euro per maand bij een maandelijks opzegbare variant. Naast de Formule 1-uitzendingen krijg je toegang tot livetiming, een driver tracker en kun je meekijken en -luisteren met Max Verstappen via onboard camera's. Viaplay biedt ook andere sportevenementen, films, series en documentaires aan.

Viaplay is niet standaard beschikbaar als een vast kanaal in reguliere televisiezenderpakketten. Bij providers zoals KPN, Ziggo en T-Mobile is er echter een speciaal pakket beschikbaar waarmee je rechtstreeks naar de Formule 1-actie kunt kijken op een speciale zender op je televisie. Dit pakket heeft een maandelijkse prijs van 15,99 euro. Een alternatieve optie is om de uitzendingen te streamen naar je televisie via apparaten zoals Apple TV of Google Chromecast.

F1TV

Start voorbeschouwing: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.30 uur

Een alternatieve optie om de kwalificatie te bekijken is via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met F1TV Pro kun je de kwalificatie live en on demand volgen, evenals alle andere Formule 1-sessies en races. Abonnees kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen, met opties zoals Nederlands (van Viaplay), Engels, Spaans, Frans, Duits en Portugees.

De voorbeschouwing begint om 15.30 uur, waarbij internationale experts vanaf het circuit belangrijke onderwerpen bespreken. Het liveverslag van de kwalificatie start om 15.55 uur, gevolgd door een nabeschouwing met interviews en analyses.

Wat kost F1TV Pro?

Voor F1TV Pro zijn er twee abonnementsvormen beschikbaar. De maandelijks opzegbare variant kost 7,99 euro per maand (95,88 euro op jaarbasis), terwijl een jaarabonnement 64,99 euro kost. Met het abonnement krijg je toegang tot alle live en on demand content, inclusief samenvattingen, documentaires en het volgen van sessies van talenten uit de Formule 2 en Formule 3. Het bijprogramma met Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup is ook live te volgen.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Zaterdag 8 juli

Start uitzending: 17.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Als je een Ziggo-abonnee bent, kun je een samenvatting van de kwalificatie bekijken op kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select. De uitzending begint om 17.30 uur en duurt een half uur. Het commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Olav Mol. Als je geen Ziggo-abonnee bent, kun je het Ziggo Sport Totaal-pakket afsluiten bij je eigen provider om toegang te krijgen tot de Formule 1-kwalificatie via de Select-zender.

F1 Silverstone: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 15.30u - 17.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 15.30u - 17.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.30u - 18.15u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select