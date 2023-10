F1 Qatar: Hoe laat start de kwalificatie op vrijdag?

Datum: vrijdag 6 oktober

Starttijd Nederlandse tijd: 19.00 uur

Starttijd lokale tijd: 20.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar 2023 vindt vanwege het sprintraceformat al plaats op vrijdagavond. De strijd om de beste startpositie gaat om 20.00 uur lokale tijd onder kunstlicht van start, dat is om 19.00 uur in de Nederlandse avond. De uitslag bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Op zaterdag vindt een speciale Sprint Shootout plaats om de startvolgorde voor de sprintrace te bepalen.

Formule 1 tijden: Grand Prix van Qatar

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 6 oktober Vrije training 15.30u - 16.30u 16.30u - 17.30u Vrijdag 6 oktober Kwalificatie 19.00u - 20.00u 20.00u - 21.00u Zaterdag 7 oktober Sprint shootout 15.00u - 15.44u 16.00u - 16.44u Zaterdag 7 oktober Sprintrace 19.30u - 20.30u 20.30u - 21.30u Zondag 8 oktober Grand Prix van Qatar 19.00u - 21.00u 20.00u - 22.00u

F1 kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 18.45 uur

Start kwalificatie: 19.00 uur

Einde uitzending: 20.05 uur

Viaplay zendt de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar volledig live uit. De uitzending begint om 18.45 uur. Vanwege het sprintraceformat is de voorbeschouwing wat korter dan normaal. In de studio ontvangt presentatrice Amber Brantsen de analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers. Zij bespreken de belangrijkste zaken uit de sport. Pitreporter Chiel van Koldenhoven brengt vanuit Qatar het laatste nieuws uit de paddock. Tussen de segmenten wordt kort teruggeschakeld naar de studio voor analyse van de belangrijkste momenten. Het commentaar bij de live-beelden wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Na de kwalificatie schakelt Viaplay direct door naar de talkshow Shakedown. Hierin bespreken Albers en Van der Garde de belangrijkste zaken uit de zojuist verreden kwalificatie. Tevens wordt er uitgebreid vooruitgeblikt op het vervolg van het weekend. Dit programma duurt een uur.

Wat kost Viaplay?

Om zowel live als on-demand Formule 1-uitzendingen op Viaplay te bekijken, heb je momenteel één abonnementsoptie tot je beschikking. Het maandelijks opzegbare abonnement kost 15,99 euro per maand. Het is belangrijk op te merken dat sinds begin september het afsluiten van een jaarabonnement op Viaplay niet meer mogelijk is. Momenteel is er echter een actie waarbij je drie maanden lang kunt abonneren voor slechts 9,99 euro per maand.

Naast uitgebreide verslaggeving van alle Formule 1-sessies en races, krijg je met dit Viaplay-abonnement ook toegang tot handige functies zoals livetiming, de driver tracker, en de mogelijkheid om mee te kijken en te luisteren met Max Verstappen via de onboardcamera's. Bovendien biedt Viaplay een gevarieerde selectie van andere sporten, evenals films, series en documentaires, waarin onder andere Max Verstappen en Nyck de Vries prominente rollen vertolken.

Viaplay heeft geen vast kanaal heeft op reguliere televisiezenders. Echter, bij providers zoals KPN, Ziggo en T-Mobile kun je een speciaal pakket afnemen waarmee je directe toegang krijgt tot Formule 1-actie op je televisie via een specifieke zender. Dit pakket heeft een maandelijks tarief van 15,99 euro. Als alternatief heb je ook de optie om de uitzendingen naar je televisie te streamen met behulp van apparaten zoals Apple TV of Google Chromecast.

F1TV

Start voorbeschouwing: 18.30 uur

Start kwalificatie: 19.00 uur

Einde uitzending: 20.45 uur

F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1, zendt de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar live en on demand uit. De voorbeschouwing op de sessie begint vrijdagavond om 18.30 uur. Vanaf het Losail International Circuit blikken internationale experts vooruit op de actie die komen gaat. Om 18.55 uur begint het liveverslag van de kwalificatie. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen beluisteren: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Na afloop van de strijd om de pole-position worden de hoofdrolspelers voor de camera gehaald. De analisten van dienst bespreken de belangrijkste momenten van de sessie.

Wat kost F1TV Pro?

F1TV Pro biedt twee verschillende abonnementsvormen aan. Het maandelijks opzegbare abonnement kost 7,99 euro per maand, wat neerkomt op 95,88 euro per jaar. Voor een jaarabonnement betaal je een vast bedrag van 64,99 euro. Met dit abonnement krijg je de mogelijkheid om het volledige Formule 1-seizoen live te volgen en de content on-demand te bekijken. Dit omvat onder meer samenvattingen, documentaires, voor- en nabeschouwingen en meer. Daarnaast krijg je toegang tot livetiming, de driver tracker en kun je meekijken en meeluisteren met de onboardcamera's van alle coureurs. Bovendien biedt F1TV Pro ook live de mogelijkheid om te genieten van het Formule 1-bijprogramma, inclusief de Formule 3, Formule 2 en de Porsche Supercup.

Formule 1 kijken met Ziggo

Ziggo Sport Race Café

De voorbeschouwing: 19.00u - 19.30u

De nabeschouwing: 20.30u - 21.30u

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag alleen nog de samenvattingen van de Formule 1 uitzenden, maar pakt tijdens de Grands Prix uit met diverse programma’s. Zo is op vrijdagavond vanaf 19.00 uur een half uur het Race Café te zien. Presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten blikken vooruit op de kwalificatie. Aangezien de live-actie niet uitgezonden mag worden, schakelt Ziggo vanaf 19.30 uur over op andere programma’s. Om 20.30 uur is het Race Café weer terug met een uitgebreide samenvatting van de kwalificatie. Vervolgens worden de belangrijkste momenten geanalyseerd en blikt men vooruit op het vervolg van het sprintweekend in Qatar. De uitzending duurt tot 21.30 uur.

Als je geen abonnement bij Ziggo hebt, kun je via je eigen provider het Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot extra sportzenders, waaronder de Select-zender waarop je de Formule 1-actie kunt volgen.

F1 Qatar: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Zender Programma Tijd Kanaal Viaplay Liveverslag 18.45u - 20.05u Viaplay F1TV Liveverslag 18.30u - 20.45u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 20.30u - 21.30u Ziggo kanaal 14 of Select