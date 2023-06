Na de Grand Prix van Canada is het Formule 1-circus de Atlantische Oceaan weer overgestoken om het Europese deel van het seizoen te hervatten. Dat gebeurt met de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Het circuit in de Stiermarker bergen is Max Verstappen al jaren goed gezind, al wist hij vorig jaar de Grand Prix niet te winnen. Wel ging hij aan de haal met de zege in de sprintrace, die ook dit jaar weer op het programma staat in Spielberg. Het tijdschema gaat vanwege deze tweede sprintrace van het F1-seizoen 2023 flink overhoop. Zo wordt de kwalificatie op vrijdagmiddag al verreden, na slechts een uur trainen. De uitslag bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag, terwijl de grid voor de sprintrace op zaterdag wordt opgemaakt na de speciale kwalificatie op zaterdagochtend. Dit houdt ook in dat de korte race volledig losstaat van het treffen op zondag.

F1 Oostenrijk: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: Vrijdag 30 juni 2023

Starttijd: 17.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring wordt verreden op vrijdag 30 juni 2023. Het sprintraceformat zorgt ervoor dat deze sessie dus al op vrijdag plaatsvindt. De kwalificatie voor de Grand Prix op zondag begint om 17.00 uur en bestaat zoals gebruikelijk uit drie segmenten. Rond de klok van 18.00 uur is duidelijk wie er zondagmiddag vanaf pole-position mag vertrekken.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Oostenrijk

Datum Sessie Tijd Vrijdag 30 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 30 juni Kwalificatie 17.00u - 18.00u Zaterdag 1 juli Sprint Shootout 12.00u - 12.44u Zaterdag 1 juli Sprintrace 16.30u - 17.00u Zondag 2 juli Grand Prix van Oostenrijk 15.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 16.45 uur

Einde uitzending: 18.05 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk wordt zoals gebruikelijk live uitgezonden door Viaplay. De korte voorbeschouwing op de sessie begint om 16.45 uur, waarin presentatrice Amber Brantsen met analisten Tom Coronel, Giedo van der Garde en Ernest Knoors vooruitblikt op de naderende actie. De belangrijkste onderwerpen uit de F1-paddock en de verwachtingen voor de kwalificatie worden besproken. Om 16.55 uur wordt geschakeld naar het liveverslag, waarbij Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk de beelden van commentaar voorzien. Pitreporter Chiel van Koldenhoven verzorgt vanuit de pitstraat het laatste nieuws. Tussen de segmenten door wordt geschakeld met de studio voor een korte analyse. Direct na de kwalificatie begint meteen het programma Shakedown, waarin uitgebreid wordt teruggeblikt op de kwalificatie en de hoofdrolspelers voor de camera verschijnen.

Wat kost Viaplay?

Viaplay heeft de uitzendrechten voor de Formule 1 in 2023. Voor 15,99 euro per maand kun je alle actie live en on demand volgen, terwijl het abonnement maandelijks opzegbaar is. Ook krijg je toegang tot extra features om F1 beter te volgen, zoals livetiming, de driver tracker en het onboardkanaal van Max Verstappen. Ook biedt de streamingdienst diverse documentaires over Verstappen en Nyck de Vries aan, evenals veel andere sporten, series en films. Tot en met 30 juni is het ook mogelijk om voor 99 euro een abonnement voor twaalf maanden af te sluiten.

Viaplay is een streamingdienst en heeft zodoende geen vast kanaal bij de tv-providers. Klanten van Ziggo, T-Mobile en KPN kunnen bij hun provider wel een speciaal abonnement afsluiten om de Formule 1-actie live te kunnen volgen. Ook dit tv-pakket kost 15,99 euro per maand.

F1TV

Start voorbeschouwing: 16.30 uur

Einde uitzending: 18.30 uur

Het alternatief om de Formule 1-actie in 2023 te volgen is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse. Alle trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix zijn hier live en on demand te bekijken. Voor de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk zendt F1TV Pro vanaf 16.30 uur een voorbeschouwing op de sessie uit. Daarin blikken internationale experts op locatie vooruit op de aankomende sessie en bespreken zij de belangrijkste onderwerpen uit de paddock. Om 16.55 uur begint vervolgens het liveverslag van de kwalificatie in Spielberg, waarbij abonnees zelf kunnen bepalen in welke taal zij het commentaar willen horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Bovendien krijg je toegang tot extra features als livetiming, de driver tracker en onboardkanalen van alle coureurs. Na afloop wordt in de nabeschouwing met de hoofdrolspelers teruggeblikt op de kwalificatie.

Wat kost F1TV Pro?

F1TV Pro heeft twee abonnementsvormen: een jaarabonnement dat 64,99 euro per jaar kost, en een maandelijks opzegbare variant die 7,99 euro per maand kost. In beide gevallen kun je live en on demand naar alle actie van het F1-seizoen 2023 kijken. Ook zijn er documentaires te zien en zijn alle sessies van de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup live te volgen.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Start uitzending: 18.30 uur

Einde uitzending: 19.15 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt in 2023 alleen nog samenvattingen uit van de Formule 1-actie. De hoogtepunten van de kwalificatie in Spielberg zijn vrijdagavond vanaf 18.30 uur te zien op het openbare kanaal 14. Abonnees met een Ziggo Sport Totaal-pakket kunnen inschakelen op de Select-zender om de samenvatting met commentaar van Olav Mol te bekijken.

F1 Oostenrijk: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 16.45u - 18.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 16.30u - 18.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 18.30u - 19.15u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select