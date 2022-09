Kwalificatie F1 Monza: Hoe laat, Formule 1 live kijken en meer

Er staat dit seizoen simpelweg geen maat op Max Verstappen. De regerend wereldkampioen moest even wennen aan de nieuwe generatie bolides maar heeft de RB18 nu volledig onder de knie. In vijftien races tijd kwam Verstappen liefst tien keer als eerste over de meet, waaronder de laatste vier races. De regerend wereldkampioen kan een tweede titel al bijna ruiken, getuige zijn enorme voorsprong in de WK-stand. Dit weekend kan hij in Italië een nieuwe stap zetten, al zal Ferrari er alles aan doen om de tifosi tevreden te stemmen met een sterk optreden.

Hoe laat start de F1-kwalificatie op Monza voor de GP van Italië?

Datum: zaterdag 10 september 2022

Starttijd: 16.00 uur

Eindtijd: 17.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië op de Autodromo Nazionale Monza vindt plaats op zaterdag 10 september 2022. De sessie begint zoals gebruikelijk om 16.00 uur. Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen duurt de kwalificatie ongeveer een uur.

Formule 1-tijden: Tijdschema Monza

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 9 september 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 9 september 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 10 september 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 10 september 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 10 september 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 10 september 16.48u - 17.00u Grand Prix van Italië Zondag 11 september 15.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

Na de marathonuitzendingen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort keert ook F1-rechtenhouder Viaplay terug naar het gebruikelijke format. Dat houdt in dat de voorbeschouwing op de kwalificatie in Monza om 15.30 uur begint. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio analisten Ho-Pin Tung en Tom Coronel. Gezamenlijk blikken zij vooruit op de naderende sessie. Om 15.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord bij het liveverslag. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox het laatste nieuws en interviews met de hoofdrolspelers. Na de kwalificatie wordt in de studio nog uitgebreid nagepraat en komen de belangrijkste momenten nogmaals langs voor verdere duiding en uitleg.

Een maandabonnement op Viaplay kost 13,99 euro en is rechtstreeks af te sluiten op de website van de aanbieder. Je kunt ook een abonnement afsluiten bij je televisieprovider zodat je de F1-actie rechtstreeks live op tv kunt kijken. Naast alle actie krijg je ook toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen, Valtteri Bottas en Carlos Sainz.

F1TV

Start uitzending: 15.00 uur

Start kwalificatie: 16.00 uur

Nabeschouwing: 18.00 uur - 19.00 uur

Het alternatief voor Viaplay is F1TV. Via deze officiële streamingdienst van de Formule 1 is ook alle actie op Monza live te volgen. De voorbeschouwing op de kwalificatie begint om 15.00 uur. Vanaf locatie blikken internationale experts vooruit op de sessie, met interviews, analyses en achtergronden. Om 15.55 uur wordt overgeschakeld op de World Feed voor de livebeelden. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands (via Viaplay), Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Om 18.00 uur vindt een nabeschouwing plaats met interviews en analyses vanaf locatie.

Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar, de maandelijks opzegbare versie kost 7,99 euro. Je krijgt hiermee ook toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en je kijkt en luistert onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 17.30 uur

Einde uitzending: 18.05 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag vanaf het seizoen 2022 de Formule 1-actie niet meer live uitzenden. Wel zijn er samenvattingen te zien van de kwalificatie en de race. De hoogtepunten van de kwalificatie op Monza worden zaterdagmiddag vanaf 17.30 uur uitgezonden. Het commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Olav Mol, vanuit de studio praten presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos de belangrijkste momenten door. Het programma duurt een half uur en is voor klanten van Ziggo gratis te zien via kanaal 14. Abonnees met een Ziggo Sport Totaal-pakket kunnen de uitzending volgen via de Select-zender.

F1 Monza: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo en de NOS komen met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 15.30u - 17.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 15.00u - 17.00u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.30u - 18.05u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select