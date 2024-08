F1 Monza: Tijdschema

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 30 augustus Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 30 augustus Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 31 augustus Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 31 augustus Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 1 september Grand Prix van Italië 15.00u - 17.00u

Zo kijk je Formule 1 in 2024: Formule 1 Formule 1 live kijken in 2024 op tv en online: Waar, gratis opties en meer

F1 kwalificatie Monza live kijken

Viaplay

Start uitzending: 15.30 uur

Start kwalificatie: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië op Monza is live te zien bij Viaplay. De uitzending begint om 15.30 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Tom Coronel en Ernest Knoors in de studio in Hilversum. Zij bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de paddock en blikken vooruit op de strijd om de pole-position. Pitreporter Chiel van Koldenhoven is op het Autodromo Nazionale Monza voor het laatste nieuws uit de paddock. Hij wordt daar ondersteund door analisten Christijan Albers en David Coulthard.

Het liveverslag van de kwalificatie begint om 16.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Tussen de segmenten door wordt kort teruggeschakeld naar de studio, waar de analisten aan tafel hun licht laten schijnen over de meest opmerkelijke momenten. Na afloop van de kwalificatie komen de belangrijkste rijders voor de camera van Van Koldenhoven. In de studio wordt uitgebreid nagepraat. De uitzending duurt tot ongeveer 17.45 uur.

F1 kijken op Viaplay

In Nederland wordt de Formule 1 niet gratis uitgezonden op een publieke zender. De rechten zijn in handen van Viaplay, waarvoor je een abonnement nodig hebt. Een maandelijks opzegbaar abonnement kost 17,99 euro. Maar tot 2 september biedt Viaplay een speciale deal aan: een jaarabonnement voor slechts 13,79 euro per maand, waarmee je in totaal zo’n 50 euro bespaart.

Mis deze aanbieding niet! Klik hier om direct een abonnement af te sluiten

KPN, Ziggo en Odido hebben speciale Viaplay-pakketten voor hun klanten. Zo kun je gemakkelijk een Viaplay-abonnement afsluiten en de Formule 1 live volgen via de app of op je tv streamen. Hieronder vind je een overzicht van hoe je dit kunt doen, inclusief de prijzen en aanbiedingen van deze aanbieders.

F1 TV Pro

Start uitzending: 15.30 uur

Start kwalificatie: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië in Monza is ook te volgen via F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. De uitzending start om 15.30 uur met een voorbeschouwing vanaf het circuit, waarin internationale experts vooruitblikken op de actie met interviews, analyses en achtergronden. Deze voorbeschouwing wordt in het Engels gegeven en er zijn geen ondertitels beschikbaar.

De live-uitzending van de strijd om de pole-position begint om de gebruikelijke tijd: 16.00 uur. Abonnees van F1 TV Pro kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Na de kwalificatie volgt een uitgebreide nabeschouwing waarin de internationale experts de belangrijkste momenten analyseren en de coureurs voor de camera verschijnen om hun eerste reacties te geven op hun prestaties.

Abonnement op F1 TV Pro? Bekijk hier de actuele aanbiedingen!

F1 Monza kijken op Viaplay TV (voorheen SBS 9)

LIVE vrije training 1: vrijdag 13.25u - 14.35u

vrije training 1: vrijdag 13.25u - 14.35u LIVE vrije training 2: vrijdag 16.55u - 18.05u

vrije training 2: vrijdag 16.55u - 18.05u Kwalificatie: zaterdag 22.00u - 23.00u

Race: zondag 20.00u - 22.00u

De nieuwe televisiezender Viaplay TV zendt een deel van de Formule 1-actie in Monza live uit. De beide vrijdagtrainingen zijn in het geheel gratis te zien. De uitzending van de eerste vrije training begint om 13.25 uur, de uitzending van de tweede sessie gaat om 16.55 uur van start. In beide gevallen komt het commentaar bij de livebeelden van Viaplay-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Er is geen voor- of nabeschouwing te zien. In de avond is vanaf 22.30 uur nog de talkshow Shakedown te zien. Hierin wordt het laatste nieuws besproken door Tom Coronel, Ernest Knoors en Giedo van der Garde.

De kwalificatie en de race in Monza zijn niet live te zien bij Viaplay TV. Wel worden ze allebei integraal herhaald. De volledige kwalificatie is op zaterdagavond vanaf 22.00 uur te zien. De herhaling van de race begint op zondag om 20.00 uur. In beide gevallen is er geen voor- of nabeschouwing.

Waar vind je Viaplay TV op jouw televisie?

Provider Zender KPN Kanaal 19 Ziggo Kanaal 19 Odido Kanaal 12 Caiway Kanaal 19 Delta Kanaal 19 Online.nl Kanaal 12 Youfone Kanaal 12

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Zaterdag 31 augustus

Start uitzending: 17.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt op zaterdagmiddag een samenvatting uit van de kwalificatie in Monza. De uitzending begint om 17.30 uur. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos blikken uitgebreid terug op de strijd om de pole-position aan de hand van een uitgebreide samenvatting. De belangrijkste momenten worden vervolgens geanalyseerd door de tafelgasten. Het programma duurt 45 minuten.

F1 bij RTL Deutschland

Liveverslag kwalificatie

Start uitzending: 15.30 uur

Start kwalificatie: 16.00 uur

RTL Deutschland mag in 2024 zes Grands Prix live uitzenden, waaronder de Italiaanse GP in Monza. Ook de kwalificatie is live te zien. De uitzending begint om 15.30 uur. Vanaf het circuit wordt kort voorbeschouwd op de naderende actie. Het liveverslag begint om 16.00 uur. Na afloop wordt er nog kort nagepraat met de eigen analisten en enkele coureurs en teambazen. RTL Deutschland zit bij de meeste tv-providers in het standaardpakket en is daardoor gratis te ontvangen.

F1 Monza: Hoe laat komt Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders in Nederland. Viaplay en F1 TV Pro zenden de kwalificatie live uit, net als RTL Deutschland. Ziggo komt met een samenvatting. Nieuw is Viaplay TV, dat in samenwerking met Talpa te zien is op televisie.