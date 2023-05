Na het onverwachte weekend vrijaf staat de meest prestigieuze Grand Prix van het jaar voor de deur: de GP van Monaco. Het iconische circuit in Monte Carlo staat bol van de historie. Bovendien is het glitter & glamour ten top tijdens het jaarlijkse evenement. Een ding is zeker: veel inhaalacties zullen we niet zien. De kwalificatie is cruciaal, dus alle ogen zijn gericht op de belangrijke zaterdagmiddag. Wie gaat er met de pole vandoor?

F1 Monaco: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: Zaterdag 27 mei 2023

Starttijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco in de fameuze straten van Monte Carlo wordt verreden op zaterdag 27 mei 2023. De sessie gaat om 16.00 uur van start en bestaat zoals gebruikelijk uit drie segmenten. Zonder oponthoud door crashes of rode vlaggen weten we rond de klok van 17.00 uur hoe de startopstelling voor de race eruit ziet.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Monaco

Datum Sessie Tijden Vrijdag 26 mei Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 26 mei Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 27 mei Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 27 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 28 mei Grand Prix van Monaco 15.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

Viaplay zendt de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco live uit. Om 15.30 uur begint de voorbeschouwing op de sessie. in de studio ontvangt presentatrice Amber Brantsen de analisten Giedo van der Garde en Ernest Knoors. Zij bespreken de belangrijkste momenten van het weekend tot dusver en blikken vooruit op de naderende actie. Vanaf het circuit komt pitreporter Chiel van Koldenhoven met het laatste nieuws en interviews. Hij wordt op locatie bijgestaan door Christijan Albers en internationaal expert David Coulthard. Om 15.55 uur begint het liveverslag van de kwalificatie. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Tussen de segmenten door wordt geschakeld met de studio voor korte analyses van de experts. Na afloop van de sessie worden de belangrijkste momenten uitgebreid geanalyseerd. Van Koldenhoven haalt de belangrijkste rijders voor zijn camera.

Wat kost Viaplay?

Formule 1 kijken met Viaplay kan vanaf 13,99 euro per maand. Dit is het maandelijkse bedrag bij een jaarabonnement. Er is ook een maandelijks opzegbare versie beschikbaar: deze kost 15,99 euro. Met dit abonnement kijk je live en on demand naar alle Formule 1-actie van het seizoen 2023. Daarnaast krijg je toegang tot livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met Max Verstappen. Verder kijk je naar diverse andere sporten, documentaires over Verstappen en Nyck de Vries, films en series.

Viaplay is een streamingdienst en heeft daarom geen vast kanaal binnen het zenderpakket van de televisieaanbieders. Met Google Chromecast of Apple TV kunnen de uitzendingen naar de tv gestreamd worden. Providers Ziggo, KPN en T-Mobile hebben een speciaal pakket waarmee je live naar de Formule 1 kunt kijken. Via dit kanaal wordt echter alleen de actie van de zaterdag en zondag uitgezonden, de vrije trainingen zijn hier niet te zien. Dit pakket kost 15,99 euro.

F1TV

Start voorbeschouwing: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.30 uur

De kwalificatie in Monaco is ook live en on demand te zien via de officiële streamingdienst van de Formule 1: F1TV Pro. Hier is alle F1-actie van het gehele weekend te zien. Ook volg je hier het bijprogramma met Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup. Bij de Formule 1-actie kunnen abonnees zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees.

De voorbeschouwing op de kwalificatie bij F1TV Pro begint om 15.30 uur. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de naderende actie. Zij spreken met bekende namen uit de paddock en analyseren de voornaamste momenten van het weekend. Om 15.55 uur begint het liveverslag van de kwalificatie. Na de race wordt nabeschouwd, met interviews met de hoofdrolspelers.

Wat kost F1TV Pro?

F1TV Pro is verkrijgbaar in twee varianten. Het jaarlijkse abonnement kost 64,99 euro. De maandelijks opzegbare variant kost 7,99 euro (dat komt neer op 95,88 euro per jaar). Alle actie is dan live en on demand te zien via de streamingdienst. Ook krijg je toegang tot livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs. Daarnaast is alle actie van de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup live te volgen.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Zaterdag 27 mei

Start uitzending: 17.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt een samenvatting uit van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De uitzending begint op zaterdagmiddag om 17.30 uur en duurt 45 minuten. De hoogtepunten van de sessie zijn te zien, voorzien van commentaar door Olav Mol. Klanten van Ziggo kijken het programma gratis via het openbare kanaal 14. Met het Ziggo Sport Totaal-pakket kijk je via de Select-zender.

F1 Monaco: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 15.30u - 17.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 15.30u - 17.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.30u - 18.15u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select