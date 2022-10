Kwalificatie F1 Mexico: Hoe laat, Formule 1 live kijken en meer

Het einde van het Formule 1-seizoen 2022 is nu echt in zicht. Er staan in de komende weken nog drie Grands Prix op het programma, te beginnen in Mexico. De hooggelegen baan in Mexico-Stad is een geval apart. De ijle lucht zorgt voor veel minder neerwaartse druk en bovendien moet de turbo harder werken om dezelfde prestaties te leveren. De turbo’s van Honda werkten in het verleden goed op grote hoogte, maar hoe is dat in het grondeffect-tijdperk? We weten het op zaterdag na de kwalificatie.

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de GP van Mexico?

Datum: zaterdag 29 oktober 2022

Starttijd: 15.00 uur

Starttijd Nederlandse tijd: 22.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico 2022 op het Autodromo Hermanos Rodriguez wordt verreden op zaterdag 29 oktober. Het gevecht om de pole-position gaat om 15.00 uur lokale tijd van start, dat is om 22.00 uur in de Nederlandse avond. Onder normale omstandigheden weten we een uur later hoe de startopstelling voor de Mexicaanse GP eruit ziet.

Video: De wereldstart van Max Verstappen in Mexico 2021

Formule 1-tijden: Tijdschema Mexico

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 28 oktober 20.00u - 21.00u 13.00u - 14.00u Tweede vrije training Vrijdag 28 oktober 23.00u - 00.30u 16.00u - 17.30u Derde vrije training Zaterdag 29 oktober 19.00u - 20.00u 12.00u - 13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 29 oktober 22.00u - 22.18u 15.00u - 15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 29 oktober 22.25u - 22.40u 15.25u - 15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 29 oktober 22.48u - 23.00u 15.48u - 16.00u Grand Prix van Mexico Zondag 30 oktober 21.00u 14.00u

Wie is favoriet voor pole-position in de GP van Mexico?

De bookmakers hebben in de strijd om pole-position geen nadrukkelijke voorkeur uitgesproken. Zowel Max Verstappen als Charles Leclerc maakt voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico evenveel kans op de beste uitgangspositie. Voor iedere ingezette euro krijg je 2,25 terug. Voor de wedstrijd op zondag is dat een ander verhaal: bookmakers oordelen met een odd van 1,6 voor Verstappen dat de wereldkampioen zondag zijn veertiende zege van het seizoen boekt en daarmee het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel verbreekt.

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 21.00 uur

Einde uitzending: 23.45 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico vindt pas laat op de Nederlandse zaterdagavond plaats. Viaplay begint om 21.00 uur met de voorbeschouwing op de sessie. In de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met analisten Ernest Knoors en Giedo van der Garde vooruit op de naderende kwalificatie. Pitreporter Stephane Kox is in Mexico aanwezig voor het laatste nieuws en interviews vanuit de paddock. Zij wordt op locatie bijgestaan door experts Mike Hezemans en David Coulthard. Om 20.55 uur begint het liveverslag van de kwalificatie, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na de sessie wordt er in de studio nog uitgebreid nagepraat, terwijl Kox de hoofdrolspelers voor de camera haalt.

Een maandabonnement op de streamingdienst Viaplay is verkrijgbaar voor 13,99 euro. Je krijgt hiermee toegang tot de livebeelden, maar ook andere sporten. Bij de Formule 1 heb je toegang tot extra features als livetiming en kijk je onboard mee met Max Verstappen, Valtteri Bottas en Fernando Alonso. Bij Ziggo, KPN, Delta en Caiway kan je een televisiepakket afsluiten waarmee je de Formule 1-actie rechtstreeks op tv kunt kijken.

F1TV

Start uitzending: 21.30 uur

Start kwalificatie Nederlandse tijd: 22.00 uur

Einde uitzending: 23.30 uur

Het beste alternatief voor Viaplay om Formule 1 in Nederland te kijken is F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Ook hier zijn alle sessies in Mexico live te volgen. De voorbeschouwing op de kwalificatie gaat om 21.30 uur Nederlandse tijd van start. Vanaf locatie blikken internationale experts vooruit op de naderende actie met interviews, analyses en achtergronden. Om 21.55 uur begint de World Feed met de livebeelden van de kwalificatie. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands (via Viaplay), Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Na afloop is er een nabeschouwing te zien, met interviews en analyses vanuit Mexico.

Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar. De maandelijkse variant is verkrijgbaar voor 7,99 euro. In beide gevallen krijg je buiten de liveactie ook toegang tot extra features als livetiming en driver tracker. Bovendien kijk en luister je onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 23.30 uur

Einde uitzending: 00.05 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De live Formule 1-actie is vanaf dit jaar niet meer te zien bij Ziggo. De aanbieder zendt wel uitgebreide samenvattingen uit, waaronder van de kwalificatie. De hoogtepunten van de kwalificatie in Mexico zijn op zaterdagavond vanaf 23.30 uur te zien. Het commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Olav Mol. Klanten van Ziggo kijken gratis via het openbare kanaal 14. Met een Ziggo Sport Totaal-pakket kijk je via de Select-zender naar de hoogtepunten.

F1 Mexico: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 21.00u - 23.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 21.30u - 23.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 23.30u - 00.05u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select