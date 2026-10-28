Formule 1 GP van Mexico

Kwalificatie F1 Mexico 2026: Hoe laat, zenders en live kijken

De F1-kwalificatie in Mexico begint zaterdag 31 oktober om 22.00 uur Nederlandse tijd. Bekijk waar je de strijd om poleposition live kunt volgen.

Romee Verhoeven

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 10:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

De kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico wordt op zaterdag 31 oktober verreden en begint om 22.00 uur Nederlandse tijd. In Mexico-Stad is het dan 15.00 uur. De kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de race van zondagavond.

Kwalificatie : zaterdag 31 oktober 2026

: zaterdag 31 oktober 2026 Starttijd : 22.00 uur Nederlandse tijd

: 22.00 uur Nederlandse tijd Circuit : Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico-Stad

: Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico-Stad Live kijken: Viaplay en F1 TV

Hoe laat begint de kwalificatie in Mexico?

De kwalificatie begint op zaterdag 31 oktober om 22.00 uur Nederlandse tijd en duurt ongeveer een uur. Rond 23.00 uur is bekend wie er zondag vanaf poleposition vertrekt.

Het tijdverschil met Mexico is zeven uur. Mexico kent sinds 2022 geen zomertijd en in Nederland is de wintertijd vorig weekend ingegaan. Het verschil blijft daardoor het hele weekend gelijk.

Hoe werkt de kwalificatie?

De kwalificatie bestaat uit drie delen. In Q1 vallen na achttien minuten de vijf langzaamste coureurs af. In Q2 gebeurt hetzelfde na vijftien minuten, waarna er tien coureurs over zijn. In Q3 strijden die tien in twaalf minuten om poleposition.

In Mexico is de kwalificatie een puzzel apart. Op 2.240 meter hoogte is de lucht een kwart dunner, waardoor de auto's met de grootste vleugels van het jaar rijden en er toch weinig grip uit halen. De slipstream op het lange rechte stuk naar bocht 1 levert zoveel op dat coureurs elkaar in de kwalificatie actief opzoeken. Wie alleen op de baan zit, verliest meteen tijd.

Waar kijk je de F1-kwalificatie in Mexico live?

De kwalificatie is in Nederland live te zien bij Viaplay, dat de Nederlandse uitzendrechten voor de Formule 1 heeft en de sessie van Nederlands commentaar voorziet. Daarnaast is de kwalificatie te volgen via F1 TV, de eigen streamingdienst van de Formule 1.

F1 Mexico 2026 live kijken via Viaplay

Wie de kwalificatie via Viaplay kijkt, ziet de volledige sessie live met Nederlands commentaar. Voorafgaand aan de kwalificatie is er een voorbeschouwing en na afloop wordt teruggeblikt op de belangrijkste momenten en op de startopstelling voor zondag.

Viaplay is te bekijken via de app en de website, onder meer op smart-tv, telefoon, tablet en computer. Daarnaast zijn Viaplay TV en Viaplay TV+ beschikbaar via de kabel.

Aanbieder Waar te zien Prijs Viaplay App, web, Viaplay TV en Viaplay TV+ €21,99 p/m* F1 TV Premium App en web, 4K en meerdere schermen €17,99 p/m* F1 TV Pro App en web, alle sessies met live beeld €11,90 p/m* F1 TV Access App en web, geen live beeld €3,99 p/m*

Formule 1 kijken via F1 TV Pro

F1 TV Pro geeft toegang tot alle sessies met live beeld, inclusief de onboardcamera's van alle coureurs en de teamradio. F1 TV Premium voegt daar 4K-beeld en meerdere schermen tegelijk aan toe. F1 TV Access is de goedkoopste variant, maar geeft geen live beeld van de kwalificatie.

Viaplay TV en Viaplay TV+: alternatieve kijkopties

Wie liever via de televisie kijkt dan via een app, kan terecht bij Viaplay TV en Viaplay TV+. Beide kanalen zijn via Nederlandse tv-aanbieders beschikbaar en bieden Formule 1-uitzendingen met Nederlands commentaar. Welke sessies worden uitgezonden, hangt af van het kanaal en het abonnement.

Gratis is de kwalificatie in Nederland niet live te zien. Er is geen open kanaal dat de sessie uitzendt. Een samenvatting verschijnt na afloop wel gratis op YouTube en op de socialekanalen van de Formule 1.

Waarom deze kwalificatie zwaarder weegt dan normaal

Kimi Antonelli kan zondag wereldkampioen worden. De Mercedes-coureur heeft na zijn zege in Austin 123 punten voorsprong op George Russell en 124 op Lewis Hamilton, terwijl er nog maximaal 125 te verdelen zijn. Een klassering in de top negen is genoeg voor de titel, en ook als Russell en Hamilton de race allebei niet winnen, is Antonelli kampioen. De startopstelling van zaterdagavond bepaalt dus mede of de titel zondag al valt.

Wie pakte vorig jaar pole in Mexico?

Lando Norris pakte in 2025 de poleposition voor de Grand Prix van Mexico en won vervolgens ook de race. In 2024 ging de pole naar Carlos Sainz, die de race eveneens won.

Veelgestelde vragen over de F1-kwalificatie in Mexico

Hoe laat begint de kwalificatie in Mexico?

Zaterdag 31 oktober om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Op welke zender kan ik de kwalificatie kijken?

Bij Viaplay met Nederlands commentaar, of via F1 TV.

Hoe lang duurt de kwalificatie?

Ongeveer een uur, inclusief de pauzes tussen Q1, Q2 en Q3.

Wanneer is de race?

Zondag 1 november om 21.00 uur Nederlandse tijd.

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- Het Motorsport.com-team

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