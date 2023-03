Er stond geen maat op Max Verstappen en Red Bull Racing in de seizoensopener in Bahrein. Vanaf pole-position reed de regerend wereldkampioen overtuigend naar de zege. Op momenten was hij een seconde per ronde sneller dan de achtervolgers. Teamgenoot Sergio Perez maakte het feest compleet met de tweede plaats. Ondanks de oorwassing heeft Ferrari vertrouwen in een wederopstanding in Saudi-Arabië. De Scuderia kampte met hevige bandenslijtage op het ruwe asfalt in Bahrein. Het team hoopt dat dat op het gladde Jeddah Corniche Circuit veel minder impact heeft. Bovendien bleek tijdens de wintertest al dat er met de topsnelheid van de scharlakenrode bolide niets mis is.

En wat kunnen Mercedes en Aston Martin in de tweede race van het jaar? Eerstgenoemde formatie heeft het zwaar, nu blijkt dat ook de W14 op alle vlakken tekort komt. Klantenteam Aston Martin verkeert daarentegen in feeststemming na de podiumplaats van Fernando Alonso in Bahrein. Al met al voldoende ingrediënten voor een interessant weekend.

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de GP van Saudi-Arabië?

Datum: zaterdag 18 maart 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 18.00 uur

Starttijd lokale tijd: 20.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië op het Jeddah Corniche Circuit wordt verreden op zaterdag 18 maart 2023. De strijd om de pole-position op het razendsnelle stratencircuit gaat om 20.00 uur lokale tijd van start, dat is 18.00 uur in Nederland. Dat betekent dat de kwalificatie onder kunstlicht wordt verreden. Onder normale omstandigheden en zonder rode vlaggen weten we rond de klok van 19.00 uur Nederlandse tijd wie er op zondag vanaf pole mag vertrekken.

Formule 1-tijden: Tijdschema F1 Jeddah

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 17 maart Eerste vrije training 14.30u - 15.30u 16.30u - 17.30u Vrijdag 17 maart Tweede vrije training 18.00u - 19.00u 20.00u - 21.00u Zaterdag 18 maart Derde vrije training 14.30u - 15.30u 16.30u - 17.30u Zaterdag 18 maart Kwalificatie - Q1 18.00u - 18.18u 20.00u - 20.18u Zaterdag 18 maart Kwalificatie - Q2 18.25u - 18.40u 20.25u - 20.40u Zaterdag 18 maart Kwalificatie - Q3 18.48u - 19.00u 20.48u - 21.00u Zondag 19 maart GP van Saudi-Arabië 18.00u 20.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 17.30 uur

Einde uitzending: 19.45 uur

Viaplay zendt zoals gebruikelijk de Formule 1-kwalificatie live uit. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen vanaf 17.30 uur vooruit op de naderende sessie. Zij doet dat samen met analisten Ernest Knoors en Tom Coronel. De belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1-paddock komen aan bod, met onder meer bijdragen van internationale experts op locatie David Coulthard en Mika Hakkinen. Om 17.55 uur begint de live-uitzending, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij krijgen ondersteuning van de nieuwe pitreporter Chiel van Koldenhoven vanuit de paddock. Na de sessie haalt hij de belangrijkste coureurs en teambazen voor de camera voor hun eerste reactie. In de studio wordt nog uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten.

Wat kost Viaplay?

Formule 1 kijken met Viaplay kost in 2023 15,99 euro per maand. Het abonnement is per maand opzegbaar en geeft je toegang tot alle F1-actie van het gehele seizoen. Ook krijg je extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met Max Verstappen. Daarnaast kan je met dit abonnement naar andere sporten, films en series kijken.

Bij KPN, T-Mobile en Ziggo kan je rechtstreeks een Viaplay-abonnement afsluiten. Zo kan je de Formule 1-actie op een speciale zender kijken. Hier wordt echter alleen de actie op zaterdag en zondag uitgezonden, de vrije trainingen van de vrijdag zijn niet live te volgen.

F1TV

Start voorbeschouwing: 17.30 uur

Einde uitzending: 19.30 uur

Start kwalificatie Nederlandse tijd: 18.00 uur

F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1, is het beste alternatief voor een Viaplay-abonnement. Via dit platform kan je alle actie van het gehele seizoen live en on demand kijken. De kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië wordt voorafgegaan door een uitgebreide voorbeschouwing. Vanaf locatie blikken internationale experts vooruit op de actie, met interviews, analyses en achtergronden. Om 17.55 uur begint de live-uitzending van de kwalificatie. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen. Het Nederlandse commentaar komt van Viaplay, maar ook Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees zijn beschikbaar. Na de kwalificatie wordt nog uitgebreid nagepraat, met interviews en analyses van de belangrijkste momenten.

Wat kost F1TV Pro?

Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro. Er is ook een maandelijks opzegbare variant verkrijgbaar voor 7,99 euro. Met dit abonnement kijk je het gehele seizoen live en on demand naar alle actie: trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix. Daarnaast heb je toegang tot extra hulpmiddelen om de sport nog beter te volgen, zoals livetiming, driver tracker en de onboardbeelden van alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie Saudi-Arabië

Start uitzending: 20.00 uur

Einde uitzending: 20.45 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt op zaterdagavond een uitgebreide samenvatting uit van de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië. De uitzending begint om 20.00 uur en duurt 45 minuten. Het commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Olav Mol. Ziggo-klanten kijken de samenvatting gratis via kanaal 14. Met een Sport Totaal-pakket kan je de uitzending via het Select-kanaal bekijken.

F1 Jeddah: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 17.30u - 19.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 17.30u - 19.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 20.00u - 20.45u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select