Kwalificatie F1 Japan: Hoe laat, Formule 1 live kijken en meer

Het contrast kan bijna niet groter: van de nachtrace op een stratencircuit in metropool Singapore naar de rust en kalmte van het old school circuit Suzuka in Japan. De Japanse Grand Prix stond de voorbije twee seizoenen door de coronacrisis niet op de kalender. Tot grote blijdschap van velen is de race terug. De unieke baan uit de koker van de Nederlandse ontwerper Hans Hugenholtz, ook goed voor het design van Circuit Zandvoort, is geliefd bij de coureurs. De snelle bochten en het gebrek aan ruimte voor fouten maakt het een unieke baan. Inhalen is in het verleden echter altijd lastig gebleken op Suzuka, waardoor een goede kwalificatie van groot belang is. Wie gaat er op zaterdag met de pole-position vandoor?

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de GP van Japan?

Datum: zaterdag 8 oktober 2022

Starttijd: 15.00 uur

Starttijd Nederlandse tijd: 08.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka vindt plaats op zaterdag 8 oktober. De strijd om de pole-position gaat om 15.00 uur lokale tijd van start, dat is om 08.00 uur Nederlandse tijd. Onder normale omstandigheden weten we een uur later hoe de startopstelling voor de race eruit ziet.

Formule 1-tijden: Tijdschema Japan

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 7 oktober 05.00u - 06.00u 12.00u - 13.00u Tweede vrije training Vrijdag 7 oktober 08.00u - 09.30u 15.00u - 16.00u Derde vrije training Zaterdag 8 oktober 05.00u - 06.00u 12.00u - 13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 8 oktober 08.00u - 08.18u 15.00u - 15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 8 oktober 08.25u - 08.40u 15.25u - 15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 8 oktober 08.48u - 09.00u 15.48u - 16.00u Grand Prix van Japan Zondag 9 oktober 07.00u 14.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 07.30 uur

Einde uitzending: 09.45 uur

De Nederlandse Formule 1-fans die de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan live willen kijken, zullen op tijd uit de veren moeten. De sessie begint namelijk om 08.00 uur Nederlandse tijd, de voorbeschouwing van Viaplay gaat om 07.30 uur van start. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen samen met analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde vooruit op de naderende race. Tom Coronel is als speciale pitreporter op locatie aanwezig en zal regelmatig in de uitzending komen. Om 07.55 uur wordt overgeschakeld naar de livebeelden van de kwalificatie. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na de sessie wordt vanuit de studio nog uitgebreid nagepraat met interviews en analyses.

Een Viaplay-abonnement is verkrijgbaar voor 13,99 euro per maand. Bij tv-aanbieders KPN, Ziggo, Delta en Caiway is ook rechtstreeks een pakket af te sluiten waarmee je de F1-actie direct op je televisie kunt kijken. Naast de live-uitzendingen krijg je dan ook toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen, Valtteri Bottas en thuisrijder Yuki Tsunoda.

F1TV

Start uitzending: 07.30 uur

Start kwalificatie Nederlandse tijd: 08.00 uur

Einde uitzending: 09.30 uur

De actie in Japan is zoals gebruikelijk ook te volgen via F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. De voorbeschouwing begint om 07.30 uur. Vanaf het circuit blikken enkele internationale experts vooruit op de naderende sessie. Vanaf 07.55 uur wordt overgeschakeld op de World Feed voor het liveverslag. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Na de kwalificatie vindt een nabeschouwing plaats met interviews en analyses.

Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand. Hierbij krijg je niet alleen toegang tot de live-uitzendingen, maar kijk je ook mee met de livetiming, driver tracker en met de onboardcamera’s van alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 17.00 uur

Einde uitzending: 17.35 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag vanaf 2022 de Formule 1-actie niet meer live uitzenden. Wel zijn er uitgebreide samenvattingen van de belangrijkste sessies te zien. De hoogtepunten van de kwalificatie worden op zaterdagmiddag om 17.00 uur uitgezonden, met commentaar van F1-commentator Olav Mol. Het programma duurt ongeveer een half uur. Klanten van Ziggo kijken gratis via kanaal 14, abonnees met een Ziggo Sport Totaal-pakket kunnen via de Select-zender kijken.

F1 Japan: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 07.30u - 09.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 07.30u - 09.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 17.35u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select