F1 Japan: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: zaterdag 6 april

Starttijd Nederlandse tijd: 08.00 uur

Starttijd lokale tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan, de vierde ronde van het Formule 1-seizoen 2024, wordt verreden op zaterdag 6 april. De strijd om de pole-position begint om 15.00 uur lokale tijd, dat is 08.00 uur in de Nederlandse ochtend. Onder normale omstandigheden en zonder oponthoud weten we rond de klok van 09.00 uur hoe de startopstelling voor de GP van Japan eruit ziet.

Formule 1 tijden: Grand Prix van Japan

Datum Sessie Lokale tijd (GMT +9) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 5 april Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 04.30u - 05.30u Vrijdag 5 april Tweede vrije training 15.00u - 16.00u 08.00u - 09.00u Zaterdag 6 april Derde vrije training 11.30u - 12.30u 04.30u - 05.30u Zaterdag 6 april Kwalificatie 15.00u - 16.00u 08.00u - 09.00u Zondag 7 april Grand Prix van Japan 14.00u - 16.00u 07.00u - 09.00u

F1 kijken op Viaplay TV (voorheen SBS9)

Vrijdag 5 april: live vrije training 2 - 08.00u

Zaterdag 6 april: herhaling kwalificatie - 13.00u

Zondag 7 april: herhaling GP van Japan - 13.00u

Vanaf dit weekend zit Viaplay TV in de meeste televisiepakketten. Voorheen was dit SBS9. Op deze zender zijn uitgebreide samenvattingen van de Formule 1-kwalificaties en -races in het seizoen 2024 te zien. Ook worden er zo nu en dan kwalificaties en races integraal met enkele uren vertraging volledig uitgezonden. Een enkele training zal zelfs live te zien zijn.

Voor het Grand Prix-weekend in Japan is de tweede vrije training, op vrijdagochtend om 08.00 uur, live te zien. De kwalificatie en de race op Suzuka worden integraal uitgezonden. Deze uitzendingen beginnen om 13.00 uur in de Nederlandse middag.

F1 kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 07.30 uur

Start kwalificatie: 08.00 uur

Einde uitzending: 09.45 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan begint op zaterdagochtend om 08.00 uur Nederlandse tijd. Viaplay trapt af met een voorbeschouwing, die vanaf 07.30 uur te zien is. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met analisten Tom Coronel en Christijan Albers de belangrijkste onderwerpen uit de sport. Pitreporter Chiel van Koldenhoven loopt rond in de paddock in Suzuka en brengt het laatste nieuws en interviews naar de huiskamers.

Het liveverslag van de kwalificatie begint om 08.00 uur. Het commentaar bij de actie wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Tussen de segmenten door wordt geschakeld met de studio in Hilversum, waar Coronel en Albers hun licht laten schijnen op de meest opvallende momenten. Na afloop van de kwalificatie wordt er nog uitgebreid nagepraat. Van Koldenhoven haalt de hoofdrolspelers voor zijn camera.

F1 TV Pro

Start voorbeschouwing: 05.30 uur

Start kwalificatie: 06.00 uur

Einde uitzending: 07.40 uur

Alle actie van het Grand Prix-weekend in Japan is live te zien bij F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. De voorbeschouwing op de kwalificatie de Suzuka International Racing Course begint om 07.30 uur Nederlandse tijd. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de naderende actie, met analyses, interviews en achtergronden. Het liveverslag van de strijd om de pole-position gaat om 08.00 uur van start. Na de kwalificatie wordt er nog uitgebreid nagepraat in de paddock, met onder meer interviews met veel coureurs.

Wat kost Viaplay?

Viaplay biedt momenteel slechts één abonnementsvorm aan: de maandelijkse variant voor €15,99. Voorheen was er ook een jaarabonnement, maar deze optie is per 11 maart 2024 vervallen. Op 22 mei wordt de prijs van het maandabonnement verhoogd naar €17,99. Vanaf 5 maart is er ook Viaplay TV in samenwerking met Talpa Network. Deze zender vind je op de plek van SBS9. Hier wordt een deel van de content van Viaplay uitgezonden.

Wat kost een abonnement op F1 TV Pro?

F1 TV Pro is in Nederland nu alleen nog beschikbaar als maandabonnement. Het goedkopere jaarabonnement is in 2024 niet meer beschikbaar. Voor €11,90 per maand (of €142,80 per jaar) krijg je toegang tot alle actie, inclusief Formule 2, Formule 3 en de F1 Academy, live en on demand. Deze klassen komen in Suzuka echter niet in actie. Je kunt ook kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Bovendien kun je gebruikmaken van de live tracker, livetiming en on board camera's van alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Zaterdag 6 april

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Bij Ziggo zijn in 2024 alleen samenvattingen van de Formule 1-kwalificaties en -races te zien. Dat gebeurt in de talkshow Race Cafe. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos blikken met enkele gasten terug op de kwalificatie in Suzuka. De uitzending begint om 17.00 uur op zaterdagmiddag. Daarnaast worden de belangrijkste onderwerpen van het F1-weekend besproken. Abonnees van de provider kunnen het programma gratis zien via het openbare kanaal 14. Wie een Ziggo Sport Totaal-pakket heeft, kan ook via de Select-zender kijken. De uitzending duurt tot 17.45 uur.

F1 Japan op Viaplay TV

Integrale herhaling kwalificatie

Zaterdag 6 april

Start uitzending: 13.00 uur

Einde uitzending: 15.55 uur

De Formule 1-kwalificatie in Suzuka wordt in z’n geheel uitgezonden op Viaplay TV, voorheen SBS9. De sessies is niet live te zien, maar wordt met enkele uren vertraging integraal herhaald. De uitzending begint om 13.00 uur met een voorbeschouwing, waarna de strijd om de pole-position helemaal te zien is. Na afloop volgt een nabeschouwing met de analisten Tom Coronel en Christijan Albers in de studio. Het commentaar tijdens de kwalificatie komt van de Viaplay-verslaggevers Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Op welke zender zit Viaplay TV (voorheen SBS9) bij jouw provider?

Provider Op welk kanaal vind je Viaplay TV? KPN Kanaal 19 Ziggo Kanaal 19 Odido Kanaal 12 Caiway Kanaal 19 Delta Kanaal 19 Online.nl Kanaal 12 Youfone Kanaal 12

F1 Japan: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1 TV Pro zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting. Nieuw is Viaplay TV, dat in samenwerking met Talpa te zien is op televisie en de kwalificatie in z’n geheel herhaalt.