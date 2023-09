F1 Japan: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: Zaterdag 23 september

Starttijd Nederlandse tijd: 08.00 uur

Starttijd lokale tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan 2023 op het uitdagende circuit van Suzuka wordt verreden op zaterdag 23 september. De strijd om de pole-position begint om 15.00 uur in de Japanse middag, dat is 08.00 uur in Nederland. Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen duurt de kwalificatie een uur.

Formule 1 tijden: Grand Prix van Japan

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 22 september Eerste vrije training 04.30u - 05.30u 11.30u - 12.30u Vrijdag 22 september Tweede vrije training 08.00u - 09.00u 15.00u - 16.00u Zaterdag 23 september Derde vrije training 04.30u - 05.30u 11.30u - 12.30u Zaterdag 23 september Kwalificatie 08.00u - 09.00u 15.00u - 16.00u Zondag 24 september Grand Prix van Japan 07.00u 14.00u

F1 kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 07.30 uur

Einde uitzending: 09.45 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Japan wordt live uitgezonden op Viaplay. De uitzending begint om 07.30 uur met een voorbeschouwing. In de studio zullen presentatrice Amber Brantsen en analisten Ho-Pin Tung en Christijan Albers vooruitblikken op de komende actie. Daarnaast schakelen ze live naar pitreporter Chiel van Koldenhoven op het circuit in Suzuka voor het laatste nieuws vanuit de paddock.

Om 07.55 uur gaat het liveverslag van de kwalificatie van start. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zullen gedurende de uitzending het commentaar verzorgen. Tijdens de overgang tussen de verschillende segmenten wordt kort teruggekeerd naar de studio voor analyses van de meest cruciale momenten. Na afloop van de kwalificatie zal Van Koldenhoven interviews afnemen met de belangrijkste betrokkenen, en in de studio volgt een uitgebreide nabeschouwing.

Wat kost Viaplay?

Om toegang te krijgen tot zowel live als on-demand Formule 1-uitzendingen op Viaplay, is er één abonnementsoptie beschikbaar. Een maandelijks opzegbaar abonnement kost 15,99 per maand. Sinds begin september is het niet meer mogelijk om een jaarabonnement op Viaplay af te sluiten. Er loopt momenteel wel een actie voor drie maanden voor 9,99 euro per maand. Naast uitgebreide verslaggeving van alle sessies en races, krijg je ook toegang tot handige functies zoals livetiming, de driver tracker, en kun je meekijken en meeluisteren met Max Verstappen via onboardcamera's. Viaplay biedt ook een gevarieerde selectie van andere sporten, evenals films, series en documentaires, waarbij Max Verstappen en Nyck de Vries in belangrijke rollen te zien zijn.

Viaplay heeft geen vast kanaal op reguliere televisiezenders. Echter, bij KPN, Ziggo en T-Mobile kun je een speciaal pakket afnemen om direct toegang te krijgen tot Formule 1-actie op je tv via een specifieke zender. Dit pakket kost 15,99 euro per maand. Als alternatief heb je de mogelijkheid om de uitzendingen naar je televisie te streamen met behulp van apparaten zoals Apple TV of Google Chromecast.

F1TV

Start voorbeschouwing: 07.30 uur

Start kwalificatie: 08.00 uur

Einde uitzending: 09.45 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan is live te volgen en naderhand on demand beschikbaar via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met F1TV Pro krijg je volledige toegang tot alle F1-actie gedurende het raceweekend in Japan. Als abonnee heb je de keuze om het commentaar in verschillende talen te beluisteren, waaronder Nederlands via Viaplay, maar ook Engels, Spaans, Frans, Duits of Portugees.

Om 07.30 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie, gepresenteerd door internationale experts vanaf het circuit in Suzuka. Ze kijken vooruit naar de aankomende sessie en bespreken de essentiële onderwerpen binnen de sport. Verschillende coureurs, teambazen en analisten zullen ook geïnterviewd worden. Het liveverslag van de kwalificatie begint om 07.55 uur. Na afloop volgt er een uitgebreide nabeschouwing met interviews, analyses en meer.

Wat kost F1TV Pro?

F1TV Pro biedt twee verschillende abonnementsmogelijkheden. Het maandelijks opzegbare abonnement kost 7,99 euro per maand, wat overeenkomt met 95,88 euro per jaar. Voor een jaarabonnement betaal je 64,99 euro. Met dit abonnement krijg je de gelegenheid om het volledige F1-seizoen live te volgen en de content on-demand te bekijken, inclusief samenvattingen, documentaires, voor- en nabeschouwingen, en nog veel meer. Bovendien heb je toegang tot livetiming, de driver tracker, en kun je meekijken en meeluisteren via de onboardcamera's van alle coureurs. Daarnaast kun je ook live genieten van het Formule 1-bijprogramma, met inbegrip van Formule 3, Formule 2 en de Porsche Supercup.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Zaterdag 23 september

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Dit jaar zendt Ziggo alleen samenvattingen uit van de Formule 1-evenementen. De hoogtepunten van de kwalificatie voor de Japanse Grand Prix zijn op zaterdagmiddag te zien vanaf 17.00 uur op het openbare kanaal 14, dat gratis beschikbaar is voor Ziggo-klanten. De live-uitzending begint met een uitgebreide samenvatting van de sessie. Presentator Rob Kamphues en vaste sidekick Robert Doornbos zullen daarna de belangrijkste momenten bespreken. Het programma heeft een duur van 45 minuten.

Als je geen abonnement bij Ziggo hebt, kun je via je eigen provider het Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot extra sportzenders, waaronder de Select-zender waarop je de Formule 1-actie kunt volgen.

F1 Japan: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 07.30u - 09.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 07.30u - 09.45u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 17.45u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select