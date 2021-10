De Grand Prix van Rusland zorgde eind vorige maand voor een verrassend interessante race met uiteindelijk een zeer vertrouwde uitslag. McLaren-coureur Lando Norris spoelde een overwinning door het putje na een tactische misser. Lewis Hamilton en Max Verstappen waren wel bij de les en zij wisselden tijdig naar nieuwe regenbanden. De zevenvoudig wereldkampioen werd daardoor de winnaar en Max Verstappen kon tevreden zijn met de tweede plek nadat hij uit de achterhoede moest vertrekken door een gridstraf.

Die gridstraf hangt nu ook boven de markt voor Hamilton, van wie verwacht wordt dat hij voor het eind van het seizoen nog een nieuwe krachtbron moet pakken. De zoektocht naar het ideale moment voor die motorwissel duurt nog voort. Het is voor de neutrale kijker in ieder geval uitkijken naar een nieuw hoofdstuk in de intense titelstrijd tussen de Engelsman en de Nederlander. Zet Verstappen WK-leider Hamilton opnieuw onder druk? We gaan het in eerste instantie zien in de kwalificatie voor de GP van Turkije.

Onboard: Een rondje over Istanbul Park

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije?

Datum: Zaterdag 9 oktober 2021

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije op Istanbul Park wordt verreden op zaterdag 9 oktober. De sessie gaat om 14.00 uur Nederlandse tijd van start, dat is 15.00 uur lokale tijd. De Formule 1 volgt dit weekend in Turkije het gebruikelijke concept. Om 14.00 uur Nederlandse tijd begint het eerste segment, Q1 genaamd. Dit duurt achttien minuten. Na deze tijd vallen de vijf langzaamste rijders af. Om 14.25 uur gaat Q2 van start, waar na vijftien minuten opnieuw de vijf langzaamsten afhaken. Om 14.48 uur gaat het licht op groen voor de twaalf minuten durende Q3, waarin de top-tien bepaald wordt.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Turkije

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 8 oktober 10.30u-11.30u 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 8 oktober 14.00u-15.00u 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 9 oktober 11.00u-12.00u 12.00u-13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 9 oktober 14.00u-14.18u 15.00u-15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 9 oktober 14.25u-14.40u 15.25u-15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 9 oktober 14.48u-15.00u 15.48u-16.00u Race Zondag 10 oktober 14.00u 15.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal 14 of Ziggo Sport Totaal Select

Start uitzending: 13.15 uur

De Ziggo Formule 1-uitzending van de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije begint op zaterdagmiddag 9 oktober om 13.15 uur. Het liveverslag in handen van commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 15.00 uur lokale tijd. De voorbeschouwing wordt verzorgd door presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos. Vanuit de studio in Hilversum bespreken zij de voornaamste zaken van het weekend en blikken ze vooruit op de kwalificatie.

In Nederland is de Formule 1 op televisie alleen te zien met een abonnement bij Ziggo. Klanten van de aanbieder kunnen gratis via kanaal 14 live het gehele seizoen volgen. Alle trainingen, kwalificaties en races worden uitgezonden. Wie een abonnement heeft bij een andere provider, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal afsluiten. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportzenders. Met Ziggo Sport Select kijk je dan live naar de Formule 1-actie, met het speciale Racing-kanaal volg je ook live andere kampioenschappen zoals DTM, IndyCar, Formule 2 en Formule 3. Een maandabonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

De Formule 1 is in Nederland via televisie alleen live te zien via Ziggo. Het beste legale alternatief is de streamingsdienst F1TV Pro. Dit is het platform van de Formule 1, waar live alle actie uitgezonden wordt. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar. Je kunt hier zelf kiezen naar welke commentator je luistert, bijvoorbeeld Olav Mol of Martin Brundle. Ook zijn hier uitgebreide analyses, historische races en wedstrijden uit het voorprogramma te zien.

Het laatste F1-nieuws tijdens de Grand Prix van Turkije

Wil je tijdens het Grand Prix-weekend in Turkije op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, geruchten en het voornaamste nieuws? Neem dan eens een kijkje op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Van donderdag tot en met zondag blikken Formule 1-journalist Ronald Vording en collega-redacteur Koen Sniekers dagelijks aan het einde van de dag terug op de belangrijkste gebeurtenissen. De mediasessies komen aan bod, het laatste nieuws wordt besproken en uiteraard is er aandacht voor Max Verstappen en rivaal Lewis Hamilton.

Mis niets van het Formule 1-nieuws uit Turkije en abonneer je geheel gratis op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland.

Stand in de onderlinge F1-kwalificatieduels

Lewis Hamilton 11-4 Valtteri Bottas

Red Bull

Max Verstappen 13-2 Sergio Pérez

McLaren

Daniel Ricciardo 5-10 Lando Norris

Aston Martin

Charles Leclerc 10-5 Carlos Sainz

Kimi Räikkönen 4-9* Antonio Giovinazzi * Raikkonen ging in Zandvoort en Monza niet van start vanwege corona. Zijn plaats werd in beide weekends ingenomen door Robert Kubica.

Haas