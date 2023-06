De achtste ronde van het Formule 1-seizoen 2023 staat alweer voor de deur: de Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve. WK-leider Max Verstappen reist ongetwijfeld met een goed gevoel af naar Montreal, nadat hij in Spanje zijn derde opeenvolgende overwinning boekte. De papieren voor de Nederlander zijn goed, want hij won vorig jaar voor het eerst in Canada en heeft na zijn hattrick aan zeges nu 53 punten voorsprong in de WK-strijd. Bovendien startte Verstappen in Monaco en Spanje al vanaf pole-position. Kan hij de hattrick voltooien tijdens de kwalificatie op het Île Notre-Dame?

F1 Canada: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: Zaterdag 17 juni 2023

Starttijd: 22.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve wordt verreden op zaterdag 17 juni 2023. De strijd om pole-position begint om 16.00 uur lokale tijd, het is dan 22.00 uur in Nederland. Onder normale omstandigheden en zonder rode vlaggen weten we een uur later hoe de startopstelling voor de race op zondag eruit ziet.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Canada

Datum Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd Vrijdag 16 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u 19.30u - 20.30u Vrijdag 16 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 23.00u - 00.00u Zaterdag 17 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u 18.30u - 19.30u Zaterdag 17 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u 22.00u - 23.00u Zondag 18 juni Grand Prix van Canada 14.00u 20.00u F1-kwalificatie live kijken Viaplay Start uitzending: 21.30 uur

Einde uitzending: 23.45 uur De kwalificatie voor de F1 GP van Canada is live te zien bij Viaplay. De uitzending begint om 21.30 uur met een voorbeschouwing. Vanuit de studio blikken presentatrice Amber Brantsen en analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde vooruit op de naderende actie. Ook wordt er geschakeld met pitreporter Chiel van Koldenhoven voor het laatste nieuws uit de paddock. Om 21.55 uur wordt geschakeld naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het liveverslag van de kwalificatie. Tussen de kwalificatiesegmenten wordt kort geschakeld met de studio voor analyses van de belangrijkste momenten. Na afloop van de kwalificatie wordt in de studio nog even nagepraat over de sessie en haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor de camera. Wat kost Viaplay? Het Viaplay-abonnement waarmee je live en on demand Formule 1 kunt kijken, kost normaal 13,99 euro per maand als je een jaarabonnement afsluit. Wie tot 30 juni echter een nieuw abonnement afsluit bij de streamingdienst, kan profiteren van een actie waardoor een abonnement voor twaalf maanden nog maar 99 euro kost. Er is ook een maandelijks opzegbare variant van het abonnement, die kost 15,99 euro. Naast het verslag van alle sessies en races krijg je ook toegang tot livetiming, de driver tracker en kijk en luister je onboard mee met Max Verstappen. Daarnaast zijn er diverse andere sporten te zien bij Viaplay, net als films, series en documentaires met onder meer Verstappen en Nyck de Vries in de hoofdrol. Viaplay heeft geen vast kanaal binnen de reguliere zenderpakketten op de televisie. Wel kun je bij KPN, Ziggo en T-Mobile een speciaal pakket aanschaffen waarmee je de F1-actie via een speciale zender rechtstreeks op tv kunt kijken. Dit pakket kost 15,99 euro per maand. Andere mogelijkheden om op tv te kijken zijn bijvoorbeeld streamen met een Apple TV of Google Chromecast. Aanbieder TV-kanaal Wat kost het? Viaplay Niet van toepassing Actuele prijzen en acties T-Mobile Kanaal 140 Actuele prijzen en acties Ziggo Kanaal 200 Actuele prijzen en acties KPN Kanaal 225 Actuele prijzen en acties F1TV Start voorbeschouwing: 21.30 uur

Einde uitzending: 23.30 uur De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada is via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1, live en on demand te volgen. Alle F1-actie, maar ook de sessies van de Formule 2 en Formule 3 zijn hier te zien. Abonnees kunnen bij de F1-sessies zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen luisteren: Nederlands van Viaplay, Engels, Spaans, Frans, Duits of Portugees. De voorbeschouwing van F1TV op de kwalificatie begint om 21.30 uur. Internationale experts blikken dan vooruit op de aankomende sessie en bespreken de belangrijkste onderwerpen van het moment. Ook worden diverse coureurs, teambazen en analisten voor de camera gehaald. Om 21.55 uur begint vervolgens het liveverslag van de kwalificatie. Na afloop is er een nabeschouwing te zien met interviews, analyses en meer. Wat kost F1TV Pro? Voor F1TV Pro zijn twee abonnementsvormen beschikbaar: de maandelijks opzegbare variant kost 7,99 euro per maand (95,88 euro op jaarbasis), terwijl een jaarabonnement 64,99 euro kost. Met F1TV Pro kun je het gehele seizoen alle actie live en on demand bekijken. Ook zijn er samenvattingen, documentaires en voor- en nabeschouwingen te zien. Verder krijg je toegang tot livetiming, de driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs. Bovendien is ook alle actie uit het voorprogramma van de Formule 1, dus de Formule 2, Formule 2 en Porsche Supercup, live te volgen op F1TV Pro. Neem snel een abonnement op F1TV Pro en mis niets van de Grand Prix van Spanje! Formule 1 kijken met Ziggo Samenvatting kwalificatie

Zaterdag 17 juni

Start uitzending: 23.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Select Abonnees van kabelaar Ziggo kunnen via het openbare kanaal 14 kijken naar een samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. De uitzending begint om 23.30 uur en duurt zo'n 45 minuten. Het commentaar bij de samenvatting wordt gegeven door Olav Mol. Als je geen klant van Ziggo bent, kun je bij je eigen provider het Ziggo Sport Totaal-pakket afsluiten. De F1-kwalificatie kun je dan via de zender Ziggo Sport Select bekijken. F1 Spanje: Hoe laat komt de Formule 1 op tv? In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting. Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 21.30u - 23.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 21.30u - 23.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 23.30u - 00.15u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select