F1 Canada: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: zaterdag 8 juni

Start Nederlandse tijd: 22.00 uur

Start lokale tijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada wordt verreden op zaterdag 8 juni. De strijd om de pole-position gaat om 22.00 uur Nederlandse tijd van start. Dat is 16.00 uur lokale tijd in Montreal. Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen door rode vlaggen weten we een uur later hoe de startopstelling voor de race van zondag eruit ziet.

Formule 1 tijden: Grand Prix van Canada

Datum Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 7 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u 19.30u - 20.30u Vrijdag 7 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 23.00u - 00.00u Zaterdag 8 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u 18.30u - 19.30u Zaterdag 8 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u 22.00u - 23.00u Zondag 9 juni Grand Prix van Canada 14.00u - 16.00u 20.00u - 22.00u

F1 kwalificatie Canada live kijken

Viaplay

Start uitzending: 21.00 uur

Start kwalificatie: 22.00 uur

De uitzending van de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada bij Viaplay begint op zaterdagavond om 21.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Christijan Albers en Mike Hezemans in de studio in Hilversum. Zij bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de F1-paddock en blikken vooruit op de belangrijke kwalificatie. Op het Circuit Gilles Villeneuve is pitreporter Chiel van Koldenhoven aanwezig. Hij brengt het laatste nieuws naar de huiskamers. Daarin wordt hij ondersteund door analist Tom Coronel.

Het liveverslag van de strijd om de pole-position begint om 22.00 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Tussen de segmenten door laten de analisten in de studio hun licht schijnen op de meest opvallende gebeurtenissen. Na afloop van de kwalificatie wordt er nog uitgebreid nagepraat en komen de belangrijkste momenten aan bod. Op het circuit haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor de camera voor hun reactie op de kwalificatie.

F1 kijken op Viaplay

In Nederland wordt Formule 1 niet langer gratis uitgezonden op openbare televisiezenders. De uitzendrechten liggen bij Viaplay, wat een abonnement vereist voor toegang. Het maandelijks opzegbare Viaplay-abonnement kost 17,99 euro per maand, waarbij het jaarabonnement niet langer beschikbaar is.

Voor hun klanten bieden providers zoals KPN, Ziggo, en Odido specifieke Viaplay-pakketten als onderdeel van hun dienstverlening. Hierdoor kun je direct een Viaplay-abonnement afsluiten en zo de Formule 1-actie via de app of stream naar je televisie live bekijken. Hieronder vind je alle uitleg hoe dat precies werkt, inclusief de actueelste prijzen en aanbiedingen van deze providers.

F1 TV Pro

Start uitzending: 21.30 uur

Start kwalificatie: 22.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada wordt ook live uitgezonden door F1 TV Pro. De uitzending van de officiële streamingdienst van de Formule 1 begint om 21.30 uur met een voorbeschouwing. Op het Circuit Gilles Villeneuve blikken internationale experts vooruit op de naderende sessie. Er zijn interviews te zien, evenals analyses en achtergronden. De voorbeschouwing wordt uitgezonden in het Engels, er is geen ondertiteling beschikbaar.

Om 22.00 uur begint het liveverslag van de kwalificatie in Montreal. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Aansluitend aan de kwalificatie volgt een nabeschouwing. De experts blikken terug op de belangrijkste momenten. Ook komen diverse rijders en teambazen aan het woord.

F1 Canada kijken op Viaplay TV (voorheen SBS 9)

LIVE Vrije training 1: vrijdag 19.25u - 20.35u

Vrije training 1: vrijdag 19.25u - 20.35u LIVE Vrije training 2: vrijdag 22.55u - 00.05u

Vrije training 2: vrijdag 22.55u - 00.05u Kwalificatie - herhaling: zondag 14.30u - 15.30u

Race - herhaling: maandag 08.00u - 10.00u

De nieuwe televisiezender Viaplay TV zendt de Formule 1-actie in Canada wederom uit. Een deel is live te zien, een deel wordt integraal herhaald. De beide vrijdagtrainingen zijn live te zien op het openbare net, en daarmee dus voor alle Nederlandse F1-fans gratis te bekijken. De kwalificatie en de race worden integraal herhaald, zonder voor- of nabeschouwing. Door het grote tijdsverschil met Canada worden ze op de volgende dag uitgezonden. De kwalificatie is op zondagmiddag vanaf 14.30 uur te zien, de race wordt maandagochtend vanaf 08.00 in z'n geheel herhaald.

Waar vind je Viaplay TV op jouw televisie?

Provider Zender KPN Kanaal 19 Ziggo Kanaal 19 Odido Kanaal 12 Caiway Kanaal 19 Delta Kanaal 19 Online.nl Kanaal 12 Youfone Kanaal 12

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Zaterdag 8 juni

Start uitzending: 23.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt op zaterdagavond een samenvatting uit van de kwalificatie in Canada. Het programma begint om 23.30 uur. De uitzending begint met de hoogtepunten van de strijd om de pole-position. Presentator Rob Kamphues en huisanalist Robert Doornbos blikken vervolgens terug op de belangrijkste momenten en bespreken de voornaamste onderwerpen uit de Formule 1-paddock. Het programma duurt 45 minuten. Klanten van Ziggo kunnen de uitzending gratis volgen via het openbare kanaal 14. Wie geen abonnee is, kan een Ziggo Sport Totaal-pakket afsluiten om zo via de Select-zender naar de uitzending te kijken.

F1 Canada: Hoe laat komt Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders in Nederland. Viaplay en F1 TV Pro zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting. Nieuw is Viaplay TV, dat in samenwerking met Talpa te zien is op televisie.