Formule 1 GP van Brazilië

Kwalificatie F1 Brazilië 2026: zenders en live kijken

De kwalificatie voor de GP van Brazilië begint zaterdag 7 november om 19.00 uur Nederlandse tijd. Bekijk waar je de strijd om poleposition live kunt volgen.

Romee Verhoeven

Gepubliceerd: 4 nov 2026, 10:03

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

De Formule 1-coureurs maken zich op voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. Op zaterdag 7 november wordt op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos, bepaald hoe de startopstelling voor de race eruitziet. Het circuit in São Paulo staat bekend om zijn hoogteverschillen, uitdagende bochten en wisselvallige weersomstandigheden. Maar hoe laat begint de kwalificatie en waar kun je deze live volgen? Hieronder vind je alle informatie over de kwalificatie voor de GP van Brazilië 2026.

Hoe laat begint de kwalificatie in Brazilië?

De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië begint op zaterdag 7 november om 19.00 uur Nederlandse tijd. In São Paulo is het op dat moment 15.00 uur lokale tijd. De sessie duurt ongeveer een uur en wordt naar verwachting rond 20.00 uur Nederlandse tijd afgerond.

Voorafgaand aan de kwalificatie komen de coureurs nog in actie tijdens de derde vrije training. Deze begint zaterdag om 15.30 uur Nederlandse tijd.

Hoe werkt de kwalificatie voor de GP van Brazilië?

De kwalificatie bestaat uit drie delen: Q1, Q2 en Q3. Tijdens Q1 krijgen alle coureurs achttien minuten de tijd om een snelle ronde neer te zetten. De zes langzaamste coureurs vallen af, waarna de overige zestien doorgaan naar Q2.

In het tweede deel, dat vijftien minuten duurt, vallen opnieuw zes coureurs af. De tien snelste rijders strijden vervolgens tijdens Q3, dat twaalf minuten duurt, om poleposition.

Op Interlagos kunnen de omstandigheden snel veranderen. Vooral regen kan tijdens de kwalificatie een grote rol spelen en voor verrassingen zorgen.

Waar kijk je de F1-kwalificatie in Brazilië live?

De kwalificatie voor de GP van Brazilië is in Nederland live te volgen via Viaplay en F1 TV. Viaplay beschikt over de Nederlandse uitzendrechten en verzorgt de uitzending met Nederlands commentaar. Via F1 TV kunnen fans de sessie eveneens live bekijken, met toegang tot onder meer onboardcamera's en teamradio's.

F1 Brazilië 2026 live kijken via Viaplay

Viaplay zendt het volledige Formule 1-weekend in Brazilië live uit. Naast de kwalificatie kunnen abonnees ook de vrije trainingen en de race volgen. De uitzendingen zijn voorzien van Nederlands commentaar en worden aangevuld met voor- en nabeschouwingen.

De streamingdienst is beschikbaar via de website en app op onder meer smart-tv's, smartphones, tablets en computers. Ook zijn er via verschillende televisieaanbieders mogelijkheden om Viaplay op televisie te bekijken.

Formule 1 kijken via F1 TV Pro

Ook via F1 TV is de kwalificatie in Brazilië live te volgen. Met F1 TV Pro krijgen abonnees toegang tot alle sessies, inclusief de onboardcamera's van de coureurs en de teamradio's.

F1 TV Premium biedt daarnaast extra mogelijkheden, waaronder 4K-beeldkwaliteit en het bekijken van meerdere camerabeelden tegelijk. F1 TV Access biedt geen live-uitzendingen van de Formule 1, maar geeft wel toegang tot onder meer samenvattingen en archiefbeelden.

Viaplay TV en Viaplay TV+: alternatieve kijkopties

Wie de kwalificatie liever via de televisie volgt, kan bij verschillende Nederlandse tv-aanbieders terecht voor Viaplay TV en Viaplay TV+. Welke Formule 1-sessies rechtstreeks worden uitgezonden, is afhankelijk van het kanaal en het abonnement.

De kwalificatie is daarnaast via de Viaplay-app te bekijken op een geschikte smart-tv of mediaspeler.

Wat staat er dit weekend op het spel?

Hoewel de wereldtitel bij de coureurs al is beslist, blijft de strijd om de tweede plaats spannend. Kimi Antonelli verzekerde zich tijdens de Grand Prix van Mexico van zijn eerste wereldkampioenschap en reist als kampioen af naar Brazilië.

Max Verstappen staat met 261 punten op de tweede plaats in het kampioenschap, maar Lewis Hamilton volgt met slechts twee punten achterstand. Ook George Russell, met 250 punten, en Charles Leclerc, met 245 punten, maken nog kans op de tweede plaats.

Bij de constructeurs is de wereldtitel zo goed als zeker in handen van Mercedes. Red Bull en McLaren strijden ondertussen om de derde plaats, waarbij het verschil slechts negen punten bedraagt.

Een goede startpositie kan op Interlagos belangrijk zijn, al biedt het circuit verschillende mogelijkheden om tijdens de race plaatsen goed te maken.

Veelgestelde vragen over de F1-kwalificatie in Brazilië

Hoe laat begint de kwalificatie in Brazilië?

De kwalificatie begint zaterdag 7 november om 19.00 uur Nederlandse tijd. In São Paulo is het dan 15.00 uur.

Op welke zender is de kwalificatie te zien?

De kwalificatie is live te volgen via Viaplay, met Nederlands commentaar, en via F1 TV.

Hoe lang duurt de kwalificatie?

De kwalificatie duurt ongeveer een uur en bestaat uit drie delen: Q1, Q2 en Q3.

Hoe laat begint de F1-race in Brazilië?

De Grand Prix van Brazilië begint zondag 8 november om 18.00 uur Nederlandse tijd.

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- Het Motorsport.com-team

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