Na een pauze van vier weken schiet het Formule 1-circus dit weekend weer in actie. Het Baku City Circuit in Azerbeidzjan is de plaats van handeling. Het snelle en listige stratencircuit zorgde in het verleden al voor veel spektakel. Dit jaar belooft het nog interessanter te worden met de eerste sprintrace van het F1-seizoen 2023. Dat houdt in dat het tijdschema behoorlijk overhoop gaat. Op vrijdag staat de kwalificatie op het programma na slechts een uur trainen. De uitslag bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix van zondag. De startgrid voor de sprintrace op zaterdag wordt in een speciale kwalificatie op zaterdagochtend bepaald, zodat deze korte wedstrijd volledig losstaat van het hoofdmaal op zondag.

F1 Baku: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: Vrijdag 28 april 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 15.00 uur

Starttijd lokale tijd: 17.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan op het Baku City Circuit wordt verreden op vrijdag 28 april 2023. Vanwege het sprintraceformat vindt de sessie al op vrijdag plaats. De kwalificatie voor de GP op zondag begint op vrijdagmiddag om 17.00 uur lokale tijd, dat is om 15.00 uur Nederlandse tijd. Deze sessie bestaat zoals gebruikelijk uit drie segmenten. Rond de klok van 16.00 uur Nederlandse tijd weten we wie er op zondagmiddag op pole-position mag plaatsnemen.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Azerbeidzjan

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 28 april Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 13.30u - 14.30u Vrijdag 28 april Kwalificatie 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Zaterdag 29 april Sprint Shootout 10.30u - 11.14u 12.30u - 13.14u Zaterdag 29 april Sprintrace 15.30u 17.30u Zondag 30 april GP van Azerbeidzjan 13.00u 15.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 14.45 uur

Einde uitzending: 16.45 uur

Viaplay zendt de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan zoals gebruikelijk live uit. Om 14.45 uur begint de korte voorbeschouwing op de sessie. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Christijan Albers en Ernest Knoors in de studio vooruit op de naderende actie. De belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1-paddock komen aan bod en de verwachtingen worden besproken. Om 14.55 uur nemen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord bij het liveverslag. Vanuit de pitstraat verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws. Tussen de segmenten door wordt geschakeld met de studio voor een korte analyse. Na afloop van de kwalificatie komen de hoofdrolspelers voor de camera. De analisten in de studio praten uitgebreid na over de cruciale momenten van de sessie.

Wat kost Viaplay?

Het Formule 1-seizoen 2023 is bij Viaplay te volgen voor 15,99 euro per maand. Het abonnement is maandelijks opzegbaar. Met een Viaplay-abonnement kan je alle actie live volgen. Daarnaast krijg je toegang tot extra hulpmiddelen om de sport nog beter te volgen, zoals livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met Max Verstappen. Ook zijn er via de streamingdienst documentaires over Verstappen en Nyck de Vries te zien, evenals veel andere sporten, series en films.

Viaplay is een streamingdienst. Daardoor is er geen vast kanaal bij de tv-providers beschikbaar om naar Viaplay te kijken. Klanten van Ziggo, T-Mobile en KPN kunnen bij hun provider een speciaal abonnement afsluiten waarmee zij de Formule 1-actie live kunnen volgen. De kosten voor dit tv-pakket bedragen eveneens 15,99 euro per maand.

F1TV

Start voorbeschouwing: 14.30 uur

Einde uitzending: 16.30 uur

De Formule 1-actie is in 2023 wederom te zien via F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de sport. Alle trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix worden hier live uitgezonden en zijn ook on demand beschikbaar. Voorafgaand aan de kwalificatie in Baku zendt F1TV Pro een voorbeschouwing uit. Deze begint om 14.30 uur Nederlandse tijd. Vanaf locatie blikken internationale experts vooruit op de naderende sessie en worden de belangrijkste onderwerpen uit de paddock besproken. Het liveverslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan begint om 14.55 uur. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Ook krijg je toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs. Na afloop van de actie komen de hoofdrolspelers voor de camera en wordt er nog uitgebreid nagepraat.

Wat kost F1TV Pro?

F1TV Pro is beschikbaar als jaarabonnement of in de maandelijks opzegbare vorm. Een jaarabonnement kost 64,99 euro. Wie per maand wil betalen, is 7,99 euro kwijt. In beide gevallen kan je live en on demand naar alle actie van het Formule 1-seizoen 2023 kijken. Ook zijn er documentaires te zien en kan je de actie uit het bijprogramma volgen: de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Start uitzending: 17.00 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt in 2023 alleen nog samenvattingen uit van de Formule 1-actie. De hoogtepunten van de kwalificatie in Baku zijn op vrijdagmiddag vanaf 17.00 uur te zien. De uitzending duurt 45 minuten. De beelden worden door Olav Mol van commentaar voorzien. De samenvatting is voor Ziggo-klanten gratis te zien via het openbare net op kanaal 14. Abonnees met een Ziggo Sport Totaal-pakket kijken via de Select-zender.

F1 Baku: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 14.45u - 16.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 14.30u - 16.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 17.45u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select