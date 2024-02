F1 Bahrein: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: vrijdag 1 maart

Starttijd Nederlandse tijd: 17.00 uur

Starttijd lokale tijd: 19.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein, de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2024, vindt plaats op vrijdag 1 maart. De jacht op de eerste pole-position van het jaar begint om 19.00 uur, dat is 17.00 uur in de Nederlandse namiddag.

Vanwege de start van de Ramadan, en de daarmee gepaard gaande verplaatsing van de GP van Saudi-Arabië, wordt de seizoensopener al op zaterdag verreden. Dat houdt in dat de kwalificatie op vrijdag plaatsvindt. Zoals gebruikelijk bestaat de sessie uit drie segmenten. Rond de klok van 18.00 uur Nederlandse tijd kennen we de startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein.

Formule 1 tijden: Grand Prix van Bahrein

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Donderdag 29 februari 14.30u - 15.30u 12.30u - 13.30u Tweede vrije training Donderdag 29 februari 18.00u - 19.00u 16.00u - 17.00u Derde vrije training Vrijdag 1 maart 15.30u - 16.30u 13.30u - 14.30u Kwalificatie Vrijdag 1 maart 19.00u - 20.00u 17.00u - 18.00u GP van Bahrein Zaterdag 2 maart 18.00u - 20.00u 16.00u - 18.00u

Welke tv-zender zendt F1 in Nederland uit?

De Formule 1 wordt niet live uitgezonden op een Nederlands televisiekanaal. De F1-rechten zijn in handen van streamingdienst Viaplay. Middels de Viaplay-app op je televisie of door te streamen kun je de uitzendingen wel op televisie zien. Er is vanaf 2024 echter geen lineair kanaal meer beschikbaar. De NOS zendt op zondagavond een uitgebreide samenvatting uit op NPO1. Klanten van Ziggo kunnen via Ziggo Sport in Race Café op zondagavond eveneens een samenvatting bekijken.

F1 kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 16.30 uur

Start kwalificatie: 17.00 uur

Einde uitzending: 18.45 uur

Viaplay zendt in 2024 opnieuw alle Formule 1-actie live uit. De voorbeschouwing op de eerste kwalificatie van het jaar begint om 16.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers in de studio in Hilversum. Gezamenlijk blikken zij terug op de belangrijkste momenten uit het weekend en kijken ze vooruit naar de naderende strijd om de pole-position. Vanaf het circuit verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws.

Het liveverslag van de kwalificatie op het Bahrain International Circuit begint om 17.00 uur Nederlandse tijd. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Tussen de segmenten door wordt teruggeschakeld naar de analisten in de studio, die hun licht laten schijnen op de meest opvallende momenten. Na het vallen van de vlag wordt uitgebreid nagepraat, met onder meer interviews vanaf het circuit.

Wat kost Viaplay?

Er zijn twee abonnementsvormen bij Viaplay: de maandelijks opzegbare variant voor 15,99 euro per maand, of een jaarabonnement voor 12,79 euro (153,48 euro per jaar). Dit jaarabonnement is tijdelijk en kan nog maar afgesloten worden tot 11 maart. Daarna is enkel nog de maandelijkse optie beschikbaar. Bovendien wordt vanaf 22 mei de prijs voor dit maandabonnement verhoogd tot 17,99 euro.

F1 TV Pro

Start voorbeschouwing: 16.30 uur

Start kwalificatie: 17.00 uur

Einde uitzending: 18.40 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein, de opening van het seizoen 2024, is live en on demand te zien bij F1 TV Pro. De voorbeschouwing op de kwalificatie op het Bahrain International Circuit begint om 16.30 uur. Internationale analyses blikken op het circuit vooruit op de naderende actie. Om 17.00 uur begint het liveverslag van de strijd om de pole-position. Na afloop wordt in de paddock teruggeblikt op de belangrijkste momenten, met interviews, analyses en achtergronden.

Wat kost een abonnement op F1 TV Pro?

F1 TV Pro is in Nederland alleen nog verkrijgbaar als maandabonnement. Het voordeligere jaarabonnement is niet meer verkrijgbaar. De maandelijks opzegbare variant kost 11,90 euro, wat neerkomt op 142,80 euro per jaar. Hiermee kijk je het gehele jaar live en on demand naar alle Formule 1-actie, evenals de races van de Formule 2, Formule 3 en F1 Academy. Klanten kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Ook heb je toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Vrijdag 1 maart

Start uitzending: 22.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt voor haar klanten samenvattingen uit van de Formule 1-kwalificaties en -races. Dat gebeurt in het praatprogramma Race Café. De hoogtepunten van de eerste kwalificatie van het jaar zijn op vrijdagavond vanaf 22.30 uur te zien. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos blikken met enkele tafelgasten terug op de kwalificatie en bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de sport. Klanten van Ziggo kunnen het programma bekijken via het gratis kanaal 14, of via Select bij een Ziggo Sport Totaal-pakket.

