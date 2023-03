De eerste echt belangrijke krachtmeting van het nieuwe Formule 1-seizoen is aanstaande: de kwalificatie voor de seizoensopener in Bahrein. Voor de eerste keer trekken de teams en coureurs alle registers open. Sandbaggen is niet langer een optie, het gaat er nu echt om spannen. Kunnen Max Verstappen en Red Bull Racing de goede vorm van de wintertests doortrekken, of komt Ferrari sterk voor de dag? En wat kan Mercedes na het moeizame seizoen 2022? Of zien we een verrassing in de vorm van Aston Martin?

Daarnaast zijn de Nederlandse ogen natuurlijk gericht op Nyck de Vries. De Nederlander staat aan de vooravond van zijn eerste volledige seizoen op de Formule 1-grid. De verwachtingen zijn hoog, menigeen verwacht dat de Fries zijn teamgenoot Yuki Tsunoda gaat verslaan. Kan hij in Bahrein direct een eerste plaagstoot uitdelen? We weten het zaterdagmiddag.

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de GP van Bahrein?

Datum: zaterdag 4 maart 2023

Starttijd: 18.00 uur

Starttijd Nederlandse tijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein op het Bahrain International Circuit vindt plaats op zaterdag 4 maart 2023. Het gevecht om de eerste pole-position van het nieuwe seizoen begint om 18.00 uur in de lokale avond, dat is 16.00 uur Nederlandse tijd. Om deze tijd start op zondag ook de Grand Prix. De kwalificatie wordt verreden onder kunstlicht. Onder normale omstandigheden weten we rond de klok van 17.00 uur Nederlandse tijd wie de eerste pole van het jaar heeft gescoord.

Formule 1-tijden: Tijdschema Bahrein

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 3 maart 14.30u - 15.30u 12.30u - 13.30u Tweede vrije training Vrijdag 3 maart 18.00u - 19.00u 16.00u - 17.00u Derde vrije training Zaterdag 4 maart 14.30u - 15.30u 12.30u - 13.30u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 4 maart 18.00u - 18.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 4 maart 18.25u - 18.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 4 maart 18.48u - 19.00u 16.48u - 17.00u Grand Prix van Bahrein Zondag 5 maart 18.00u 16.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.45 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein is live te zien met Viaplay. Om 15.30 uur Nederlandse tijd gaat de voorbeschouwing van start. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Christijan Albers en Tom Coronel vanuit de studio vooruit op de naderende actie. Zij bespreken de belangrijkste onderwerpen en de verwachtingen. Om 15.55 uur wordt overgeschakeld naar de commentatoren op het circuit: Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden bijgestaan door de nieuwe pitreporter Chiel van Koldenhoven, die in de paddock de hoofdrolspelers voor de camera haalt. Na afloop van de kwalificatie wordt er in de studio nog uitgebreid nagepraat met analyses van de belangrijkste momenten.

Wat kost Viaplay?

Een abonnement op streamingdienst Viaplay kost in 2023 15,99 euro per maand. Het abonnement is maandelijks opzegbaar. Hiermee kan je live naar alle Formule 1-actie kijken. Daarnaast heb je toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen. Verder biedt een abonnement toegang tot andere sporten, films en series. Bij aanbieders Ziggo, KPN en T-Mobile kan je een abonnement afsluiten. Daarmee kan je de Formule 1-actie op zaterdag en zondag live op een speciale zender kijken, rechtstreeks op je televisie.

F1TV

Start voorbeschouwing: 15.30 uur

Einde uitzending: 17.30 uur

Start kwalificatie Nederlandse tijd: 16.00 uur

Het beste alternatief voor Viaplay is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hiermee kijk je live en on demand naar alle F1-actie in het seizoen 2023. Voorafgaand aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein wordt een voorbeschouwing uitgezonden. Vanaf het circuit blikken internationale experts vooruit op de naderende actie. Om 15.55 uur start de live-uitzending van de kwalificatie. Kijkers kunnen zelf selecteren in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Na afloop van de sessie wordt in de paddock nog uitgebreid nagepraat met interviews, analyses en achtergronden.

Wat kost F1TV Pro?

Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar. De maandelijks opzegbare variant kost 7,99 euro per maand (dat komt neer op 95,88 euro per jaar). Met F1TV Pro kijk je live en on demand naar alle Formule 1-sessies van het seizoen 2023. Ook krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kan je onboard met alle coureurs meekijken en -luisteren.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie Bahrein

Start uitzending: 17.30 uur

Einde uitzending: 18.15 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Een uitgebreide samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein 2023 is op zaterdagmiddag te zien via Ziggo. De uitzending begint om 17.30 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Olav Mol. Klanten van Ziggo kunnen de samenvatting gratis kijken via kanaal 14. Abonnees met een Ziggo Sport Totaal-pakket kijken ook via het Select-kanaal.

F1 Bahrein: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 15.30u - 17.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 15.30u - 17.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.30u - 18.15u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select