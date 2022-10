Kwalificatie F1 Amerika: Hoe laat, Formule 1 live kijken en meer

Het einde van het Formule 1-seizoen 2022 is nu echt in zicht. Er staan in de komende weken nog vier Grands Prix op het programma, te beginnen in Austin, Amerika. De uitdagende en bochtige baan is al jarenlang populair bij de rijders. Ook de Amerikaanse fans weten de laatste jaren de weg naar het Circuit of the Americas te vinden. De populariteit van de Formule 1 in het land van de onbegrensde mogelijkheden heeft met name door de Netflix-hitserie Drive to Survive een vlucht genomen. De verwachting is dat er dit jaar weer meer dan 400.000 toeschouwers naar het evenement komen. Voor wie kunnen zij op zaterdag juichen na de kwalificatie?

Video: Max Verstappen wint GP Amerika 2021 na sensationele race

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de GP van Amerika?

Datum: zaterdag 22 oktober 2022

Starttijd: 17.00 uur

Starttijd Nederlandse tijd: 00.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten 2022 op het Circuit of the Americas vindt plaats op zaterdag 22 oktober. De strijd om de beste startposities barst om 17.00 uur lokale tijd los, dat is 00.00 uur in de Nederlandse avond en dus op zondag 23 oktober. Zonder oponthoud weten we een klein uur later wie er op zondag vanaf pole-position mag vertrekken.

Wie is favoriet voor pole-position bij F1 Austin?

Volgens de bookmakers maakt Max Verstappen de meeste kans om de beste uitgangspositie voor de Formule 1 Grand Prix van Amerika zeker te stellen. Voor ieder ingezette euro krijg je 2,10 euro terug. Charles Leclerc staat momenteel in de boeken met een odd van 2,40. Verstappen is voor de wedstrijd op zondag de torenhoge favoriet.

Formule 1-tijden: Tijdschema Amerika

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 21 oktober 21.00u - 22.00u 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Zaterdag 22 oktober 00.00u - 01.30u 17.00u - 18.30u Derde vrije training Zaterdag 22 oktober 21.00u - 22.00u 14.00u - 15.00u Kwalificatie - Q1 Zondag 23 oktober 00.00u - 00.18u 17.00u - 17.18u Kwalificatie - Q2 Zondag 23 oktober 00.25u - 00.40u 17.25u - 17.40u Kwalificatie - Q3 Zondag 23 oktober 00.48u - 01.00u 17.48u - 18.00u Grand Prix van Amerika Zondag 23 oktober 21.00u 14.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 23.00 uur

Einde uitzending: 01.45 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin wordt een latertje voor de Nederlandse Formule 1-fan. De voorbeschouwing van Viaplay begint om 23.00 uur op zaterdagavond. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers vooruit op de naderende actie. Vanaf locatie wordt het laatste nieuws naar de huiskamers gebracht door pitreporter Stephane Kox en experts Mike Hezemans en David Coulthard. Om 00.00 uur gaat het licht aan het einde van de pitstraat op groen voor Q1. Het commentaar wordt vanuit Amerika verzorgd door de vaste heren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop wordt er nog uitgebreid nagepraat in de studio en in de paddock in Austin, met interviews, analyses en achtergronden.

Een abonnement bij streamingdienst Viaplay is verkrijgbaar voor 13,99 euro per maand. Bij KPN, Ziggo, Delta en Caiway is er direct een pakket af te sluiten waarmee je de Formule 1-actie rechtstreeks op televisie kunt volgen. Je krijgt naast de live-uitzendingen ook toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en je kijkt onboard mee met Max Verstappen en Valtteri Bottas.

F1TV

Start uitzending: 23.30 uur

Start kwalificatie Nederlandse tijd: 00.00 uur

Einde uitzending: 01.30 uur

Het alternatief voor Viaplay in Nederland is F1TV, de officiële Formule 1-streamingdienst. Hier wordt ook alle actie live uitgezonden. De kwalificatie in Amerika begint met een voorbeschouwing. Deze uitzending start om 23.30 uur. Internationale experts blikken vanuit de paddock vooruit op de naderende actie en bespreken de belangrijkste onderwerpen. Om 23.55 uur wordt overgeschakeld op de livebeelden vanaf het circuit. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Na de sessie zijn er interviews en analyses vanaf het circuit te zien.

Een jaarabonnement op F1TV kost 64,99 euro. Er is ook een maandelijks opzegbare variant beschikbaar voor 7,99 euro. Je krijgt in beide gevallen ook toegang tot livetiming, driver tracker en je kijkt onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: zondagochtend 05.10 uur

Einde uitzending: 05.45 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Vanaf 2022 is de Formule 1-actie niet meer live te zien bij Ziggo. Wel worden er nog diverse programma’s gemaakt tijdens de Grand Prix-weekends. De samenvatting van de kwalificatie in Austin is op zondagochtend om 05.10 uur te zien. Het commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Olav Mol. Het programma duurt ongeveer een half uur. Ziggo-klanten kunnen via het gratis kanaal 14 naar de uitzending kijken.

F1 Amerika: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 23.00u - 01.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 23.30u - 01.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting Zondag 05.10u - 05.45u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select