Op 20 maart begon het F1-seizoen 2022 met de Grand Prix van Bahrein, exact negen maanden later wordt zo’n 700 kilometer verderop de seizoensfinale verreden. De titels zijn allang vergeven aan Max Verstappen en Red Bull Racing. In tegenstelling tot de finale van 2021 staat er dus weinig meer op het spel. De strijd gaat vooral om de tweede plaats bij de coureurs, nu Charles Leclerc en Sergio Perez allebei met 290 punten naar Abu Dhabi afgereisd zijn. Veel grote verschuivingen in beide kampioenschappen lijken er niet meer te verwachten. Maar zoals de Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar heeft bewezen, kan er in de laatste ronde nog veel veranderen.

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi?

Datum: zaterdag 19 november 2022

Starttijd: 18.00 uur

Starttijd Nederlandse tijd: 15.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi 2022 op het Yas Marina Circuit wordt verreden op zaterdag 19 november. De strijd om de laatste pole-position van het jaar begint om 18.00 uur in de lokale avond, dat is 15.00 uur Nederlandse tijd. De sessie vindt plaats onder kunstlicht. Onder normale omstandigheden duurt de kwalificatie een uur.

Formule 1-tijden: Tijdschema Abu Dhabi

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 18 november 11.00u - 12.00u 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 18 november 14.00u - 15.00u 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 19 november 11.30u - 12.30u 14.30u - 15.30u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 19 november 15.00u - 15.18u 18.00u - 18.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 19 november 15.25u - 15.40u 18.25u - 18.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 19 november 15.48u - 16.00u 18.48u - 19.00u Grand Prix van Abu Dhabi Zondag 20 november 14.00u 17.00u

Wie is de favoriet voor pole-position in de GP van Abu Dhabi?

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 14.30 uur

Einde uitzending: 16.45 uur

De kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi is zoals gebruikelijk live te zien bij Viaplay. De voorbeschouwing op de sessie begint om 14.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde in de studio. Gezamenlijk bespreken zij de voornaamste onderwerpen en blikken ze vooruit op de actie. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox het laatste nieuws en interviews. Zij wordt bijgestaan door de internationale analisten Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen. Om 14.55 uur Nederlandse tijd begint het liveverslag van de kwalificatie, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na de sessie wordt vanuit de studio nog uitgebreid nagepraat met analyses. In Abu Dhabi worden de hoofdrolspelers aan de tand gevoeld.

Een abonnement op streamingdienst Viaplay kost 13,99 euro per maand. Je krijgt dan toegang tot alle F1-actie, maar je kunt ook naar andere sporten, films en series kijken. Voor de Formule 1-evenementen krijg je extra toegang tot hulpmiddelen als livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen. Bij Ziggo, KPN, Delta en Caiway kan je rechtstreeks een tv-pakket afsluiten zodat je de actie direct op je televisie kunt kijken.

F1TV

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start kwalificatie: 15.00 uur

Nederlandse Formule 1-fans kunnen de live-actie ook volgen met F1TV, de officiële streamingdienst van de sport. De voorbeschouwing van F1TV op de kwalificatie begint om 14.00 uur. Lokale experts blikken vanaf locatie vooruit op de aanstaande actie, met interviews en analyses. Om 14.55 start de World Feed met de livebeelden vanuit Abu Dhabi. Abonnees kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands (via Viaplay), Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees. Vanaf 17.00 uur wordt nog een uur uitgebreid nabeschouwd op de kwalificatie, met interviews, achtergronden en analyses vanaf het circuit.

Een F1TV-abonnement is verkrijgbaar voor 64,99 euro per jaar. De maandelijks opzegbare variant kost 7,99 euro. Je krijgt daarmee ook toegang tot livetiming, driver tracker en je kijkt onboard mee met alle coureurs.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 17.00 uur

Einde uitzending: 17.35 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Een uitgebreide samenvatting van de kwalificatie is op zaterdagmiddag te zien via Ziggo. De hoogtepunten worden vanaf 17.00 uur uitgezonden. Het commentaar bij de beelden komt van Olav Mol. Klanten van de provider kunnen via kanaal 14 gratis naar het programma kijken.

F1 Abu Dhabi: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1TV zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 14.30u - 16.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 16.00u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 17.35u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select