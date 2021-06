Kubica en Ilott op Red Bull Ring in actie voor Alfa Romeo

“Het team heeft een aantal grote stappen voorwaarts gemaakt, vooral de laatste tijd, en je voelt het vertrouwen in het hele team”, aldus Robert Kubica, die voor het laatst in Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya in de C41 reed. “Ik weet hoe belangrijk het is om het momentum vast te houden en ik ben klaar om mijn steentje bij te dragen en ervoor te zorgen dat de twee weekenden in Oostenrijk zo succesvol mogelijk worden.”

Calum Ilott reed in mei voor het eerst in de Alfa Romeo C41, op Portimao. Volgend weekend – voor de Oostenrijkse Grand Prix – wacht zijn tweede optreden van het seizoen. “Mijn tweede vrije training van het seizoen biedt een goede kans zijn om het team te helpen en voort te bouwen op het goede werk dat we eerder dit jaar samen in Portugal hebben verricht”, aldus de Engelsman, die als Ferrari-junior bij Alfa Romeo is gestald en vorig jaar in Abu Dhabi ook al voor het team testte. “Dat ik de auto en het team al ken, zal me zeker helpen om meteen aan de slag te gaan. Met de data van de eerste raceweek hebben we een solide basis om mee te beginnen.”

Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur prijst Ilott, die achter Kubica de tweede reserve van het Zwitserse team is. “De manier waarop Callum zich in relatief korte tijd heeft geïntegreerd is opmerkelijk, en om hem in de auto te zien met een solide set-up basis van zijn vorige optreden zal interessant zijn.”