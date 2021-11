Kritiek op handelen deert Tsunoda niet: “Had niet meer kunnen doen”

Red Bull Racing leek de favoriet om in Mexico met pole-position aan de haal te gaan, maar zowel Max Verstappen als Sergio Perez grepen mis. De eerste run verliep voor beide rijders niet geheel naar wens, in de tweede run kwamen zij allebei Yuki Tsunoda tegen in de tweede sector. De Japanner van AlphaTauri reed door de uitloopstrook om beide Red Bull-coureurs alle ruimte te geven, maar die opzet slaagde niet. Perez ging zelf van de baan, terwijl Verstappen door de stofwolken van zijn gas ging. Daardoor deelt het tweetal zondag de tweede startrij, terwijl Valtteri Bottas en Lewis Hamilton op de eerste rij staan.

Na afloop van de kwalificatie kreeg Tsunoda kritiek te verwerken van zowel Red Bull-teambaas Christian Horner als Verstappen. Zelf heeft hij echter een andere visie op het voorval. “Ik heb het niet verpest voor Red Bull, zij maakten zelf een fout. Wat betreft Max weet ik het niet, hield ik hem ook op?”, vroeg Tsunoda zich af, voordat hij de beelden van het incident even bekeek. “Ik ging naar de buitenkant en ik had niet meer kunnen doen dan wat ik deed. Ik bedoel, ik weet niet waar ik anders heen had moeten gaan?” Hij stelt zelfs dat hij hetzelfde zou doen als deze situatie zich opnieuw voordoet. “Ik weet niet wat ik anders had moeten doen. Ik moet het nog met Red Bull overleggen, maar ik denk niet dat ik iets verkeerd heb gedaan.”

"Meer mogelijk als Yuki niet in de weg reed"

Perez leek van de Red Bull-coureurs het meeste last te hebben van Tsunoda, want hij ging op hetzelfde punt als hem van de baan en zag daardoor alle kans op het verbeteren van zijn tijd verdwijnen. “Ik was geïrriteerd, het is Q3 en hij hoort daar niet te rijden. Het is wat het is”, was de duidelijke reactie van de Mexicaan na de kwalificatie. Bij Sky Sports F1 ging hij iets dieper in op het voorval. “Yuki reed net voor me. Ik denk dat ik er te dicht op zat en ik verloor daarvoor al iets te veel, want we gingen door het snelle gedeelte en het is vrij lastig daar als je dicht achter de auto voor je rijdt. Helaas verloor ik de auto daar.”

Voor eigen publiek had Perez zich graag willen mengen in de strijd om de pole-position, maar uiteindelijk moet hij genoegen nemen met de vierde startpositie. Het verschil met teamgenoot Max Verstappen was slechts één tiende. Het is nogmaals een teken dat hij langzamerhand zijn draai begint te vinden, maar het stemt hem desondanks niet tevreden. “Nee, daar ben ik niet blij mee. Ik denk dat ik het beter had kunnen doen en ik had verder naar voren kunnen staan als Yuki niet in de weg reed en alles gladjes was verlopen. Het is ongelukkig. Ik denk dat we als team ondermaats hebben gepresteerd, maar Mercedes heeft ook een goede stap gezet in de kwalificatie.”

F1-update: De kwalificatie in Mexico uitgebreid besproken