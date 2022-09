Reconstructie: Hoe het bijzondere F1-debuut van Nyck de Vries tot stand kwam

Het tweede weekend van september is er voor Nyck de Vries sowieso eentje om nooit meer te vergeten. Op voorhand beloofde het al een mooie kans te worden, maar wat er uiteindelijk is gebeurd, staat in geen enkele verhouding tot zijn eigen verwachtingen. De Vries reisde immers naar Monza met het idee dat hij er alleen een eerste training bij Aston Martin zou rijden. Dat gebeurde ook wel, al blijkt die sessie nu slechts een voetnoot in een veel groter verhaal.

Als De Vries uit de AMR22 stapt en in de hospitality van Aston Martin met de pers spreekt, kan niemand van de aanwezigen nog bevroeden wat er staat te gebeuren. De Vries heeft net een goed optreden laten zien, al baalt de ambitieuze sportman in hem nog enigszins van een momentje in de Variante Ascari. "De auto was erg lastig te besturen", laat hij noteren. Verder gaat de persbabbel vooral over zijn toekomst, waarop hij kwiek inhaakt: "Jullie zijn nogal agressief vandaag... meteen over mijn toekomst, ik dacht we over de eerste training zouden praten", lacht de 27-jarige Fries.

Een kopje koffie om niet snel te vergeten

De voornaamste vraag van de verzamelde pers luidt wanneer het echte F1-debuut van De Vries volgt, waarop hij steevast reageert: "Ik denk wel dat ik een kans verdien, maar ik ga niet over de line-up en kan mezelf helaas geen zitje geven. Ik heb het dus niet in eigen handen." De laatste woorden blijken een etmaal later precies te kloppen, maar zeker niet op de manier die De Vries bedoelt. Het F1-debuut dient zich door een blindedarmontsteking van Alexander Albon namelijk veel sneller aan dan dat vriend en vijand voor mogelijk had gehouden. Showtime op het allergrootste podium.

De Vries krijgt het nieuws zelf ongeveer anderhalf uur voor de afsluitende training te horen en op een vrij bijzondere manier. "Ik zat net aan een koffie in de Paddock Club. Ik moest daar zijn voor wat verplichtingen, het was eigenlijk een hele rustige ochtend. Ik zat om mijn gemak naar het Formule 3-podium te kijken totdat James Vowles ineens belde..." De boodschap is dat De Vries zich als de brandweer naar de Mercedes-hospitality moet begeven. Daar wordt hij doorverwezen naar het onderkomen van Williams. "Toen ik bij Mercedes aankwam, was iedereen al erg blij voor mij. Ik probeerde de verwachtingen nog wat te temperen, maar toen ik bij Williams was, bleek Alex ziek en tijdens de briefing van VT3 hoorde ik dat ik daadwerkelijk de rest van het weekend zou rijden."

Het maakt de derde vrije training een even belangrijke als lastige sessie. "Het team moest alles nog heel snel veranderen, bijvoorbeeld voor mijn zitje en mijn pedaalstanden. Eigenlijk heb je maar twee runs in VT3 doordat je ook maar twee setjes banden hebt. Echt lange runs zitten er niet in, je moet jezelf meteen pushen richting de kwalificatie." Dat laatste lukt. Sterker nog: De Vries verslaat Nicholas Latifi meteen, die al strandt in Q1. De Nederlander mag ook het tweede deel van de kwalificatie afwerken en schuift door de vele gridstraffen zelfs op naar P8. "Dat brengt natuurlijk wel een lach op mijn gezicht", laat hij na afloop in het vierkantje weten. Op die plek komt ook een andere eigenschap naar voren die De Vries kenmerkt: het perfectionisme. "Ergens baal ik nog wel een beetje omdat er voor mijn gevoel nog meer in zat. Aan het eind van Q1 reed ik 22.1 en dat was op het randje van Q3. In Q2 ging mijn laatste run alleen mis doordat ik per ongeluk aan de rembalans kwam."

'Motivatiespeech' van Verstappen, late safety car best welkom

Ondanks dat mag hij zondag naast landgenoot en regerend wereldkampioen Max Verstappen plaatsnemen. Hij tekent voor een volledig Nederlandse startrij. Beide heren kennen elkaar goed en hebben zaterdagavond nog even appcontact. "We maakten toen grapjes over dat we naast elkaar zouden staan", vertelt Verstappen in de persconferentie. Eenmaal op de grid treffen beide heren elkaar weer nadat het Italiaanse volkslied heeft geklonken en de fly-by is afgewerkt. "Dat was een soort motivatiespeech van mij", grapt Verstappen. "Nee, ik heb hem vooral verteld dat hij moest genieten en niet teveel stressen. Ik kan mijn eigen F1-debuut nog wel herinneren en weet daarvan dat alles zo snel gaat... Je moet helemaal niet denken 'ik moet een goede start hebben of een goede eerste ronde'. Je moet het gewoon laten gebeuren en zo te zien heeft Nyck dat perfect opgepakt."

Het blijkt meteen al bij de start. De eerste ronde op het Autodromo Nazionale di Monza is linke soep door de krappe chicanes en vooral door de onverbiddelijke grindbakken die ernaast liggen. Maar De Vries geeft geen krimp. "Ik heb het allemaal stap voor stap bekeken. Het is zo'n lange wedstrijd. Iemand adviseerde mij voor de race dat ik het aan moest pakken als een endurancerace en dat is natuurlijk waar. Je hebt in het begin wel even een sprintbenadering nodig, maar verder zat ik er echt zo in", laat De Vries na afloop aan Motorsport.com weten. "Ik was eerlijk gezegd ook licht verbaasd over onze snelheid, we konden best makkelijk volgen. De DRS-trein heeft wel een beetje geholpen om aansluiting te houden, maar uiteindelijk was onze eigen pace ook goed genoeg."

Die snelheid brengt samen met een zeer volwassen race de punten binnen handbereik, zo beseft De Vries op een gegeven moment ook met het vizier naar beneden. "Met vijftien ronden te gaan dacht ik 'nou, misschien kan dit wel wat worden qua punten...' Maar toen die gedachte alleen al in mij opkwam, heb ik meteen tegen mezelf gezegd 'nee, focus houden. Focus!'" Het behouden daarvan lukt met verve, waardoor De Vries als negende over de streep komt. Waar veel Italianen op dat moment hun ongenoegen uiten over een finish achter de safety car, is De Vries best blij dat de wedstrijd niet meer in gang is geschoten: "Dat zal ik niet ontkennen...", beaamt hij lachend.

Vader erbij maakt topweekend helemaal compleet

Met diezelfde lach doet De Vries ook uit de doeken dat het Formule 1-debuut hem toch meer heeft gedaan dan dat van de buitenkant te zien was. "Om eerlijk te zijn heb ik de hele nacht voorafgaand aan de race niet geslapen. Ik was zo zenuwachtig... Maar hoe dichter we bij de race kwamen, hoe meer energie ik kreeg. Op een gegeven moment veranderden de zenuwen in motivatie." Aan het eind van de race is het vaatje met energie fysiek gezien echter wel leeg. "Ik kon mijn armen niet eens meer omhoog krijgen tijdens de uitloopronde en mijn schouders deden nogal zeer." In parc fermé moet De Vries uit zijn auto worden geholpen, al is dat het allemaal meer dan waard. Zijn naam prijkt vanaf nu namelijk voor altijd in een fraai lijstje coureurs die punten scoorden bij hun F1-debuut.

Om het verhaal helemaal compleet te maken, kan De Vries het gedenkwaardige moment ook nog eens delen met zijn vader. Zaterdag liet De Vries al weten dat hij die er dolgraag bij wilde hebben. "Hij zit nu in mijn appartement in Monaco. Ik moet vanavond maar zien of we nog een pas voor hem kunnen regelen zodat hij kan komen." Het lukt wonderwel, waardoor papa De Vries zondagmiddag met tranen in de ogen op de grid staat bij de auto van zijn zoon. Ook voor Nyck is dat de kers op de taart. "Ik ben heel erg dankbaar dat hij dit heeft mogen meemaken, vooral omdat we als familie altijd naar dit moment hebben toegeleefd. Om het zo af te sluiten en hem hierbij te hebben, is echt een fantastisch moment voor ons." De Vries gebruikt het woord 'afsluiten', al lijkt dat na aflopen zondag eigenlijk ondenkbaar. De Nederlander heeft zijn visitekaartje immers meer dan afgegeven, staat bij meerdere teams op de lijst en kreeg van Jost Capito ook al hoopgevende zinspelingen te horen. "In de Formule 1 is iedere kans een soort sollicitatiegesprek, een auditie. Ik ben erg blij dat ik deze kans met beide handen heb aangegrepen, maar daar wil ik nu eerst even volop van genieten!"

Video: Het geslaagde F1-debuut van Nyck de Vries uitgebreid besproken in de F1-update