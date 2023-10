Uit berekeningen van Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com, blijkt dat een hoofdreden voor de huidige Formule 1-teams om tegen de komst van Andretti als elfde renstal te zijn geen stand houdt. Er zijn namelijk genoeg redenen om aan te nemen dat de 'kosten' een stuk lager zijn dan de teams verwachten.

Ten eerste wordt Andretti naar alle waarschijnlijkheid als laagste team ingeschat en krijgen ze ook het kleinste gedeelte van de prijzenpot van Liberty Media. Gemiddeld gezien krijgen alle renstallen een bedrag van 115 miljoen dollar, maar gezien Andretti nog geen voorgeschiedenis heeft zal het op 80 miljoen dollar ingeschaald worden. Op basis daarvan kost het de andere teams slechts 8 miljoen dollar, een schijntje op de begroting van de meeste teams. Tel daarbij op dat het inschrijfgeld 200 miljoen dollar is en daardoor lijkt het erop dat de teams puur hierop winst gaan maken, althans voor het eerste seizoen. Op lange termijn kost het wat, maar voor de korte termijn kan het dus zelfs wat opleveren.

Richting de toekomst wordt het iets meer koffiedik kijken, maar er vanuit gaande dat Andretti elk jaar acht procent meer uit de prijzenpot krijgt gaat de renstal in vijf jaar tijd 470 miljoen dollar verdienen (vijf jaar is de duur van een Concord Agreement). Voor de teams zal dat een verlies van 47 miljoen over de vijf jaar zijn. Een gedeelte daarvan zal ook opgelost worden door het inschrijfgeld en voor het gemak nemen we dat hele bedrag. Dat komt dan neer op totaal 27 miljoen verlies en dus 5.4 miljoen per jaar. Een verwaarloosbaar getal. Het is daarbij nog niet meegerekend dat een grote naam als Cadillac en de sponsors die Andretti meenemen ook hun meerwaarde hebben voor de prijzenpot, dus die kan ook voor de andere teams groter worden.

Waarde Liberty Media stijgt ook

Voor Liberty Media is het nieuws dat de FIA Andretti goed heeft gekeurd goed nieuws geweest. Op de dag dat het nieuws bekend werd [2 oktober] steeg het aandeel van het bedrijf tot 68,59 dollar per aandeel, maar liefst tien procent hoger dan de dag ervoor dat de markt open was [29 september]. FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet dan ook geen problemen: "Liberty is een Amerikaans bedrijf en ik heb gelezen dat ze een elfde team zouden verwelkomen. Hun aandeel is omhoog geschoten, wat goed voor hen is. En het is ook nog heel lastig om tegen een OEM nee te zeggen." Op termijn wordt dan ook verwacht dat Andretti met een eigen motorenleverancier gaat komen, wat voor de Formule 1 goed volgens Ben Sulayem goed nieuws is. "Hoe meer motorenbouwers, hoe beter de competitie", aldus de Emirati.