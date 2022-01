Kost de stilte van Hamilton en Mercedes Masi de kop voor F1 2022?

Bijna een maand na de apotheose in Abu Dhabi heerst er nog altijd radiostilte. Lewis Hamilton is stil op sociale media en Mercedes wil evenmin reageren op verzoeken van de pers. Het enige moment waarop dat wel is gebeurd, is de week na de Grand Prix van Abu Dhabi geweest. Toto Wolff hield toen een landurige Zoom-call voor de schrijvende pers waarin hij aangaf 'gedesillusioneerd' te zijn, maar ook hij heeft de kaken nadien stevig op elkaar gehouden.

Waar er voor de bühne niet gesproken wordt, lijkt er achter de schermen beduidend meer te spelen. Zo hechten Hamilton en Mercedes bijzonder veel waarde aan het onderzoek dat de FIA heeft ingesteld naar de slotrace van 2021, een onderzoek waarvan de uitkomsten trouwens voor het eerste raceweekend van dit jaar gepresenteerd worden. Hamilton zou er zelfs zijn lot aan hebben verbonden, al moet dat met een korreltje zout worden genomen. Het is immers ook meer dan waarschijnlijk dat die signalen worden gebruikt om de druk verder op te voeren in het politieke spel.

Kop van Jut in een politiek spel

Dat politieke spel draait concreet om de vraag welke consequenties er aan de ontknoping van het Formule 1-seizoen moeten worden verbonden. Eén ding staat daarbij buiten kijf en dat is dat Max Verstappen officieel wereldkampioen is en ook blijft tot in de eeuwigheid. Aan de sportieve kant van het verhaal gaat met andere woorden niets meer veranderen. Hamvraag is alleen wat er structureel en qua personeel gaat gebeuren voor de jaargang 2022. Zo gaan er in de paddock hardnekkige geruchten rond dat Mercedes achter de schermen een deal heeft gesloten: de zaak laten varen en niet nog slepender maken in ruil voor het vertrek van Michael Masi als wedstrijdleider en Nikolas Tombazis als het technische hoofd van de single seater-afdeling. Mercedes wijst deze suggestie resoluut van de hand en stelt dat het afgezien heeft van juridische vervolgstappen door het beloofde FIA-onderzoek.

Desondanks kunnen beide kopstukken, waarbij Masi natuurlijk de kop van Jut is, allerminst rustig slapen. Zo ligt een vertrek van Masi voor de hand, al is een complicerende factor dat de FIA niet meteen een gedroomde opvolger voor handen heeft. Na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting was die gedroomde kandidaat er ook al niet en is Masi eigenlijk voor de leeuwen gegooid. Pech voor de Australiër is dat hij in 2021 het meest intense F1-seizoen ooit kreeg voorgeschoteld en het in verhitte situaties - denk aan Abu Dhabi maar ook aan Saudi-Arabië - maar moeilijk goed kon doen.

Wat zegt het recente FIA-document?

Hoewel de uitkomst van het politieke spel tussen Mercedes en de FIA zeker nog niet vaststaat, heeft laatstgenoemde partij woensdag wel alvast de organisatiestructuur - oftewel de FIA administration - voor 2022 gepresenteerd. Onder de afdeling single-seaters prijkt niet de naam van Masi of Tombazis, maar juist die van Peter Bayer. Het heeft de geruchtenmolen verder aangeslingerd en heeft meerdere media al laten concluderen dat Masi en Tombazis het veld hebben moeten ruimen. Alhoewel dat laatste zeer goed mogelijk is, is die conclusie formeel nog iets te voorbarig. Zo heeft de FIA slechts een deel van de organisatiestructuur en nog niet het volledige document vrijgegeven.

Een blik op de papieren van 2021 leert namelijk dat Masi en Tombazis eveneens ontbraken op het initiële overzicht voor dat jaar. Ze waren in het volledige document pas terug te vinden in de specifieke organisatiestructuur van de 'single-seater department', op pagina zeventien voor de liefhebber. Dat document is voor komend seizoen nog niet vrijgegeven, waardoor de FIA - ook bij navraag van Motorsport.com Nederland - nog geen onomstotelijke duidelijkheid geeft. Dus ja, Masi moet vrezen voor zijn positie als Mercedes de druk achter de schermen opvoert, maar nee, definitief verloren is het zeker nog niet voor de Australiër. Maar ja: wat niet is, kan nog komen...

