'Kortere wielbasis, minder versnellingen voor F1-auto's 2026'

In 2026 gaat het technische reglement van de Formule 1 behoorlijk op de schop. Allereerst moet dat jaar een nieuw motorreglement in gebruik worden genomen. De V6-turbomotoren blijven, maar zullen minder vermogen leveren dan momenteel het geval is. Het vermogensverlies wordt echter opgevangen door een groter aandeel van het elektrische vermogen. De MGU-H verdwijnt weliswaar, maar de MGU-K moet vanaf 2026 zo'n 350 kilowatt (475 pk) gaan leveren. De grotere elektromotor en bijbehorende batterijen hebben ook weer nadelige gevolgen voor het gewicht. Momenteel wegen de aandrijflijnen zo'n 150 kilogram, iets wat in 2026 naar verwachting stijgt tot 190 kilogram.

Die gewichtstoename van 40 kilogram komt in principe bovenop het huidige minimumgewicht van 796 kilogram, waarmee de Formule 1-auto's momenteel al tot de zwaarste aller tijden behoren. Het hogere gewicht van de krachtbron moet gecompenseerd worden door onder meer het chassis aan te pakken, meldt Auto, Motor und Sport. Het Duitse medium stelt dat alle teams het erover eens zijn om de wielbasis van de bolides met zo'n 30 centimeter in te korten. Pat Symonds, technisch directeur bij de Formule 1, zegt daarover: "30 centimeter materiaal is zwaarder dan 30 centimeter lucht." Tegelijkertijd wordt voor gewichtsbesparing ook gekeken naar de versnellingsbak. Sinds 2014 wordt in F1 gereden met acht versnellingen, voor 2026 wordt overwogen om terug te gaan naar zes versnellingen.

Grote elektromotor en actieve aerodynamica nadeel voor Red Bull?

De technische reglementen voor 2026 zijn momenteel een belangrijk gespreksonderwerp in de Formule 1. Recent sprak Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zijn zorgen uit over de auto's en de krachtbronnen. Hij vreest een scenario waarin 'Frankenstein-auto's' tot stand komen door de komst van actieve aerodynamica, terwijl er op het rechte stuk teruggeschakeld moet worden om de elektromotor op te laden. Max Verstappen sloot zich vervolgens aan bij de bevindingen van zijn teambaas en stelde dat 2026 zou kunnen uitdraaien op een strijd om de beste krachtbron. Ter oplossing van het probleem heeft Horner al gepleit om de verhouding tussen vermogen uit de verbrandingsmotor en de elektromotor, die nu op ongeveer 50-50 staat, licht aan te passen en meer nadruk te leggen op de verbrandingsmotor.

Lang niet iedereen is het echter eens met Horner. Zo verklaarde Mercedes-chef Toto Wolff al dat de uitspraken uit het Red Bull-kamp vooral gedaan worden vanwege zorgen over de competitiviteit van de eigen krachtbron voor 2026. Op het elektrische vlak zou Red Bull volgens Auto, Motor und Sport gebaat zijn bij een kleiner aandeel qua elektrisch vermogen, omdat nieuwkomers juist op dit vlak een achterstand zouden hebben ten opzichte van de reeds actieve fabrikanten. Ook zouden Horner en Red Bull huiverig zijn voor de komst van actieve aerodynamica, omdat dit een van de troefkaarten van de renstal afneemt. Met de RB19 heeft de formatie momenteel een bijzonder efficiënte auto met uitstekend DRS-effect, een voordeel dat wordt weggenomen als alle coureurs op het rechte stuk hun vleugels plat kunnen leggen.

