Na een prima dertiende tijd tijdens de eerste vrije training in Singapore, ging het tijdens de tweede training in de Aziatische stadstaat al vroeg mis met de Williams van Alexander Albon. De Thai was net vijf rondes op harde banden bezig aan zijn racesimulatie, waarna het ERS-systeem er mee ophield. Albon moest terug naar de pits. Zijn werkgever meldde vervolgens dat we hem niet meer terug op de baan zouden zien. Een aderlating, want zeker op een stratencircuit is zoveel mogelijk rijden erg belangrijk.

"We denken dat het een probleem is dat gerelateerd is aan de batterij", vertelt Albon na de vrijdagtrainingen. "Ik begon aan mijn ronde en het voelde goed. Toen ik eenmaal op het rechte stuk kwam, verloor ik vermogen." De Thaise coureur verwacht dat het euvel snel verholpen is, maar weet dat er kostbare tijd verloren is gegaan. "We weten wat het probleem is en voor het oplossen hebben we niet veel tijd nodig. Toch mis ik nu wat tijd op de baan, terwijl het hier heel belangrijk is om vertrouwen op te bouwen." Ondanks de problemen in de tweede training is de 27-jarige rijder optimistisch over zijn kansen voor de rest van het weekend. "Als we het probleem niet meerekenen, voelde de auto goed en ik verwacht niet dat we een penalty krijgen, maar dat moeten we vanavond gaan onderzoeken. Met de hoge temperaturen in de auto en het missen van wat tijd op de baan, hebben we gok ik nog wat werk te verzetten. Voor VT3 ziet het er echter goed uit."

Head of vehicle performance van Williams Dave Robson vertelt dat de problemen bij de auto van Albon een streep door de rekening waren. "We hadden ervoor gekozen dat we in de eerste training wat dingen met Alex gingen testen, omdat we verwachtten dat hij in de tweede training de volledige racevoorbereiding kon doen", vertelt de 46-jarige Brit. "Jammer genoeg kregen we een ERS-probleem, waardoor na een paar ronden op de harde band zijn training over was. Nu moeten we voor morgen een andere opzet voor hem maken en ervoor zorgen dat hij de verloren tijd goed kan maken."