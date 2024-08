Koop nu je kaarten voor misschien wel de laatste F1 Dutch Grand Prix in 2025!

Van 23 tot 31 augustus kun je in de ticketshop van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix de laatste kaarten voor de Dutch GP 2025 kopen. Veel tickets zijn namelijk al verkocht. Het gaat ‘traditioneel’ hard, aldus de organisatie. Dit is je kans om je te verzekeren van een plek bij misschien wel de laatste F1 Dutch GP in Zandvoort. De toekomst na 2025 is namelijk onzeker, zoals Robert van Overdijk, directeur van het circuit in Zandvoort, in een recent interview benadrukte.

Voor fans die er dit weekend niet bij kunnen zijn, is de boodschap dus duidelijk. Zorg dat je de Dutch GP in 2025 zeker niet misloopt. Zeker is wel dat de belevenis in 2025 niet zal onderdoen voor wat de fans dit jaar in Zandvoort te wachten staat: zinderende kwalificaties en races. Na drie opeenvolgende zeges zal tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen er harder voor moeten knokken dan ooit tevoren. De Red Bull is immers niet zo dominant meer en er zijn veel kapers op de kust, die niets liever willen dan hem van zijn troon stoten. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) en Lando Norris (McLaren) zijn er meer dan ooit van overtuigd dat Verstappen in eigen huis te kloppen is.

Armin van Buuren, Snollebollekes

De Formule 1 in Zandvoort draait niet alleen om topsport, maar staat ook bekend om het geweldige oranjefeest. Dat begint al op de vrijdag met de Openingshow met een Q&A met de F1-coureurs, ondersteund door een stevige warming-up van Snollebollekes. Ook DI-RECT, Armin van Buuren, Tino Martin en Kriss Kross Amsterdam komen deze week voorbij. Op zondag brengt Duncan Laurence vlak voor de race het Nederlandse volkslied ten gehore én spoort tegelijkertijd 90.000 fans aan tot de grootste vlaggenactie in de Nederlandse sportgeschiedenis.

Klik hier voor meer informatie. Of klik hier om meteen je tickets te bestellen.