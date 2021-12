Koninklijk Huis feliciteert Max Verstappen met F1-wereldtitel

Max Verstappen reed zondagmiddag rondenlang in een kansloze positie toen een late safety car de race op zijn kop zette. Verstappen mocht de herstart op verse banden direct achter Lewis Hamilton aanvangen en de Britse coureur had ervoor gekozen om zijn positie op de baan te verdedigen en geen nieuwe banden te pakken. Hamilton was derhalve weerloos tegen de aanval van Verstappen, die na enkele bochten succesvol afgerond was.

Ook het koninklijk paar zat – net als in totaal 6,3 miljoen kijkers – aan de buis gekluisterd, lieten ze na afloop van de race weten: “De allesbeslissende race in Abu Dhabi was de ontknoping van dit spannende seizoen. Op achterstand bleef Verstappen tijdens de race zijn geduld bewaren. Tactisch sterk speelde zijn team ronde na ronde. Tot de bloedstollende slotfase. Hij pakte zijn kans en maakte het verschil: Max Verstappen is wereldkampioen Formule 1. Net als heel Nederland hebben ook wij vijven de races vol spanning gevolgd. Onze welgemeende felicitaties met het wereldkampioenschap.”

Van Koning Willem-Alexander is bekend dat hij een liefhebber is van gemotoriseerde sport. Eerder dit jaar was hij te gast tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort, ook was enkele jaren geleden aanwezig met de Motocross of Nations op het TT Circuit in Assen.