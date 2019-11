'Koning Willem-Alexander komt naar F1 GP van Nederland'

De koning is op zondag 3 mei getuige van de Grand Prix van Nederland. Het is voor het eerst in 35 jaar dat er weer een Formule 1-race gehouden wordt in Zandvoort. Volgens RTL Nieuws Koning Willem-Alexander is dan te gast bij zijn neef prins Bernhard, die mede-eigenaar is van het circuit.

In totaal zijn er meer dan een miljoen aanvragen binnengekomen voor tickets voor de Nederlandse GP, slechts 105.000 daarvan worden ook daadwerkelijk verkocht. De komst van Koning Willem-Alexander is nog niet officieel bevestigd door de Rijksvoorlichtingsdienst.

De hoogheid staat bekend als een sportliefhebber in hart en nieren. Recent was de koning nog aanwezig bij de Motocross of Nations in Assen. Daar zag hij hoe het Nederlandse team bestaande uit Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen zegevierde in de landenwedstrijd.

Mondjesmaat wordt steeds meer duidelijk hoe Circuit Zandvoort er na de metamorfose uit zal zien. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang, zo bleek uit luchtfoto’s in handen van Motorsport.com. De Arie Luyendykbocht wordt zoals bekend flink onder handen genomen en krijgt een banking, vrijdag deelde de organisatie van de Dutch Grand Prix in samenspraak met aannemer Volker-Wessels de eerste impressie van het eindresultaat.