Koning Willem-Alexander en zijn vrouw koningin Máxima brengen zondag een bezoek aan Circuit Zandvoort en wonen dan de eerste Nederlandse Grand Prix in 36 jaar bij, meldt de RVD in een communiqué. Zij zullen voorafgaand aan de race op zondag een ontmoeting hebben met Red Bull F1-coureur Max Verstappen, de meest succesvolle Formule 1-coureur uit de Nederlandse geschiedenis.

De koning is een neef van Bernhard van Oranje, die sinds enkele jaren mede-eigenaar is van Circuit Zandvoort. Onder zijn leiding werd het circuit flink onder handen genomen, het was uiteindelijk voldoende om de Formule 1 voor het eerst sinds 1985 weer naar ons land te halen. De Dutch Grand Prix zou aanvankelijk vorig jaar al terugkeren op de F1-kalender, maar dat ging vanwege het coronavirus niet door. In totaal opent het circuit zondag haar poorten voor zo’n 70.000 bezoekers.

Van koning Willem-Alexander is bekend dat hij een liefhebber is van gemotoriseerde sport. In 2019 bracht hij ook een bezoek aan de Motocross of Nations, de belangrijkste landenwedstrijd. Dat evenement werd destijds gehouden op het TT Circuit in Assen.