Willem-Alexander was zowel op zaterdag als op zondag aanwezig op het circuit van Zandvoort, waar hij voor de race samen met Koningin Maxima ook een rondleiding kreeg door de Red Bull-pitbox van Max Verstappen. De eerste Grand Prix van Nederland in 36 jaar tijd werd uiteindelijk ook gewonnen door Verstappen, waardoor de race zijn gedroomde winnaar kreeg.

Koning Willem-Alexander stond na de race ook onder het podium tijdens het Wilhelmus en het uitdelen van de trofeeën en blikte na afloop vol trots terug op het evenement: “Ik heb zeker meegezongen met het volkslied’, sprak de koning voor de camera’s van Ziggo Sport. “Maar ik heb met name staan genieten van de passie van alle mensen hier, van de waanzinnige race vandaag.”

Complimenten voor het publiek

Naast Verstappen kon ook titelrivaal Lewis Hamilton na de race rekenen op luid applaus van de Nederlandse fans. Daarmee was er totaal geen sprake van het vooraf gevreesde boegeroep voor de wereldkampioen, wat volgens de koning wel een complimentje waad is: ‘Natuurlijk kreeg de race een gedroomde winnaar, maar het is ook een felicitatie waard aan alle Nederlanders die Hamilton hebben gerespecteerd en gewaardeerd voor wat hij kan.”

“Het was echt een sportief evenement dat Nederland van zijn beste kant heeft laten zien.”