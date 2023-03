Donderdag bevestigde Mercedes iets wat al enige tijd in de lucht hing: voormalig Formule 1-coureur Jérôme d'Ambrosio krijgt een rol binnen de F1-organisatie. Hij gaat zich bezighouden met het young driver programme van de Duitse fabrikant en komt zodoende aan de zijde te werken van Gwen Lagrue, die al jarenlang een hoofdrol vervult in dat programma. D'Ambrosio neemt daarbij een deel van de taken over van Williams-teambaas James Vowles, die zich voor zijn overstap naar de Britse formatie ook ontfermde over het opleidingstraject van Mercedes.

Het aantrekken van D'Ambrosio komt niet als een enorme verrassing. Tijdens de wintertest en de Grand Prix van Bahrein was de Belg al aanwezig in de pitbox van Mercedes, al werd toen nog ontkend dat hij op korte termijn een rol zou gaan spelen bij het team. In Saudi-Arabië werd D'Ambrosio echter gespot in de teamkleding van Mercedes, waarna de renstal zijn komst bevestigde. Hij kan inmiddels leunen op enige ervaring in het managen van raceteams. Na het beëindigen van zijn racecarrière rolde hij vrijwel meteen door naar het management van het Formule E-team van Venturi, waar hij aan de zijde van Susie Wolff werkte. Vorig seizoen was hij nog teambaas bij de formatie die tweede werd in het kampioenschap voor teams.

Nuttige ervaring als coureur én manager

In Jeddah heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff na een vraag van Motorsport.com opheldering gegeven over de rol die D'Ambrosio gaat vervullen bij het team. "Hij ontfermt zich over het young driver programme en doet dat in nauwe samenwerking met Gwen, die dat de afgelopen jaren met succes heeft gedaan. Met Gwens team kijken we naar de basis van de autosport, beginnend met de beginfase van het karten. Op dit vlak is Gwen heel actief en werkte hij samen met James", legt Wolff uit. Hij bevestigt dat D'Ambrosio mogelijk kan doorgroeien naar een grotere rol, maar de Oostenrijker wil niet uitspreken of hij in hem zijn opvolger ziet. "In de structuur in Brackley neemt Jerome die taken nu over. Hij kijkt naar dingen en er is veel ruimte met wat James deed naast het strategische werk. Ik zie Jerome dus wel groeien in onze organisatie, maar voorlopig is dit zijn gebied."

Wolff en D'Ambrosio kennen elkaar al zo'n vijftien tot twintig jaar. In het verleden overwoog Wolff zelfs om als manager van de toenmalig coureur op te treden, maar het kwam nooit tot een samenwerking. Aangezien D'Ambrosio tegenwoordig ervaring op het asfalt én op de pitmuur heeft, ziet de teambaas veel potentie in zijn nieuwe collega. "Hij heeft de kennis van een coureur op hoog niveau. Hij was wereldkampioen karten en heeft in F1 gereden. Daarnaast heeft hij ook kwaliteiten als manager", aldus Wolff. "Het is de vraag waar dat naartoe gaat leiden, daar is het nu nog heel vroeg voor. Hij komt net binnen bij de rijdersontwikkeling en wat administratieve functies. We gaan zien waar dat in uitmondt."