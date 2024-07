Dit zijn de locaties van de zes F1-sprintraces in 2025

Het aantal Formule 1-sprintraces wordt komend seizoen niet verhoogd. Liberty Media en FOM zijn fan van de kortere races, maar in 2025 blijft het aantal zes. Wel zijn er wat veranderingen aan waar de sprintraces verreden worden, want de Grand Prix van België keert na een jaar afwezigheid weer terug op de sprintkalender. Spa-Francorchamps neemt het plaatsje van de Red Bull Ring over. De sprintrace in België is daarom de enige korte race op Europese bodem.

Naast België worden er ook tijdens de Grands Prix van China, Miami, Austin, Brazilië en Qatar korte races afgewerkt. Al deze circuits behouden dus hetzelfde programma als dit jaar. Baku vist daardoor voor het tweede jaar achter het net, nadat het circuit in Azerbeidzjan eerder wel sprintaces mocht organiseren.

De opbouw van het weekend blijft gelijk. Dat betekent dat er na een vrije training op vrijdag direct gekwalificeerd wordt voor de sprintrace. Na de kwalificatie gaan voor de auto's voor het eerst in het weekend in het parc-férme. De sprintrace vindt op zaterdag plaats, waarna voor de kwalificatie voor de Grand Prix later die dag de parc fermé-regels weer opgeheven worden. In de tussentijd kunnen de teams dus grotere aanpassingen aan de auto doorvoeren, zodat het voor de kwalificatie weer optimaal afgesteld staat. Na de kwalificatie gaan deze regels wel weer in, zoals ook gebruikelijk is tijdens een traditioneel schema.

Het FOM en de FIA erkennen dat er gesprekken zijn gevoerd over het optimaliseren van het schema, maar volgens de organisaties is uit de gesprekken dat deze planning voorlopig de beste is. Wel staan ze open voor wijzigingen in de toekomst, maar voorlopig staan daar geen gesprekken voor op de agenda.

Groei in kijkcijfers

Zoals gezegd is de F1-organisatie enthousiast over de sprintweekenden. Het levert hogere kijkcijfers op en de interacties op de socialmedia-kanalen nemen toe ten opzichte van de traditionele weekenden. FOM-directeur Stefano Domenicali liet daarom eerder dit jaar doorschemeren dat er onderzocht wordt of meer sprintweekenden mogelijk zijn, maar in 2025 gaat dat nog niet gebeuren.

De sprintraces van het F1-seizoen 2025: