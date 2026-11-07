Formule 1 GP van Brazilië
Komatsu: aan de kant zetten van Esteban Ocon verraste iedereen bij Haas
Haas-teambaas blikt terug op het besluit om Ocon voor het einde van het seizoen aan de kant te zetten
Benjamin Vinel
Gepubliceerd: 7 nov 2026, 11:14
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Ayao Komatsu zegt dat “iedereen verrast was” toen hij de Haas-ploeg vertelde dat Esteban Ocon niet voor het team zou uitkomen in de Grand Prix van Mexico in de Formule 1.
Ocon werd door Haas aan de kant gezet na een conflict na de vrijdagtrainingen op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Ondanks wijdverbreide speculatie blijft onbekend wat er precies is gebeurd – behalve een meningsverschil met race-engineer Laura Mueller over de rijschema's in VT2, dat via de teamradio werd uitgezonden.
Ocon werd voor de rest van het Mexicaanse weekend vervangen door reservecoureur Ryo Hirakawa, die in VT1 had gereden, en keert dit seizoen niet terug in de cockpit. Dit weekend maakt Haas-aanwinst voor 2027 Rafael Camara tijdens de GP van Brazilië zijn F1-debuut naast vaste coureur Oliver Bearman.
“Toen ik hier zaterdagochtend tegen de jongens en meiden moest zeggen: ‘Esteban rijdt niet meer, Ryo zit in de auto’, was natuurlijk iedereen verrast”, zei teambaas Komatsu.
“Zoals ik tegen hen zei: normaal gesproken wil ik, zeker binnen het team, zo transparant mogelijk zijn en iedereen zo goed mogelijk informeren, zodat je de context begrijpt. Maar ik kan er echt niet veel meer over zeggen.”
Ayao Komatsu, Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Komatsu hield voet bij stuk dat hij niet op details rond de situatie met Ocon kon ingaan, maar gaf toe dat hij in de periode waarin hij met de Fransman werkte veel heeft geleerd over hoe je met coureurs moet omgaan.
“Elke dag leer je iets”, zei hij. “Serieus, elke dag krijg je met iets nieuws te maken; je leert altijd, altijd. Natuurlijk, bijna twee jaar met Esteban werken heeft me veel geleerd. Het is dus een doorlopend leerproces.”
Oliver Bearman bevindt zich ondertussen in de rol van leidende coureur, met debutanten naast zich bij Haas, al benadrukte hij dat zijn mindset “niet is veranderd”.
“Natuurlijk is het vreemd dat Esteban er niet is, en het is natuurlijk een uitdagende situatie voor iedereen”, voegde Bearman toe. “Ik leef echt met hem mee. Natuurlijk is de situatie ingewikkeld en zijn er dingen veranderd.
“Ik hoop alleen dat het geen verstoring veroorzaakt. Vorige week zou ik in elk geval niet zeggen dat het ook maar enige verstoring heeft veroorzaakt. Als er al iets is, dan is het nu positief dat we Rafa voor deze evenementen in de auto hebben, en dat bereidt ons als team ook voor op volgend jaar.”
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“Eerlijk gezegd kijk ik ernaar uit om een teamgenoot te hebben die me heel hard gaat pushen”, zei hij. “Natuurlijk heb ik dat door de jaren heen gehad, Esteban heeft me hard gepusht. Maar Rafa wordt ook een heel sterke concurrent.
“Voor ons als competitieve mensen, als coureurs, wil je iemand die je naar een hoger niveau tilt, en dat is zeker de beste manier om het maximale uit het team te halen.”
Aanvullende verslaggeving door Jake Boxall-Legge en Filip Cleeren
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