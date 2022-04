Lewis Hamilton sloot de Grand Prix van Australië af op de vierde positie. In de openingsfase van de race lag hij derde, tot hij werd ingehaald door Sergio Perez en vervolgens teamgenoot George Russell voorbij zag komen tijdens de pitstops. Later profiteerde hij nog wel van de uitvalbeurt van Max Verstappen, waarvan Red Bull overigens heeft achterhaald wat daar de oorzaak van was. Terwijl Hamilton achter Russell aanreed, verklaarde hij via de teamradio: “Jullie hebben mij in een heel moeilijke positie gebracht.” Achteraf verklaarde de zevenvoudig wereldkampioen dat dit geen kritiek was op de tactiek van het team, maar een reactie op het oververhitten van zijn bolide.

Hoofdstrateeg James Vowles van Mercedes erkent dat Hamilton in een lastig parket zat qua koeling van de auto. Een belangrijke factor daarin was de hogere buitentemperatuur dan het team had verwacht tijdens de race. “Dat ging volledig over motorkoeling en de power unit koel houden gedurende de race. Zoals je je kan voorstellen, pushen we alles tot de limiet. Dat geldt ook voor de koeling van de motor, wat je doet door aan de achterkant van de auto het bodywork dicht te maken of het ontwerp van de lamellen aan te passen”, legt Vowles uit. De koelingskeuzes voor de race moeten vanzelfsprekend op zaterdag al gemaakt worden, want na de kwalificatie gelden parc fermé-regels en mag er niet worden gesleuteld aan de auto’s.

“En in dit specifieke geval was de temperatuur één, misschien twee graden warmer dan we hadden verwacht. Daardoor zaten wij precies op de limiet van wat de motor en de power unit kunnen hebben wat betreft koeling”, vervolgt Vowles. “Dat geldt overigens niet alleen voor ons, je zag het overal op de grid. Als je een auto volgt gedurende de race, betekent het dat Lewis een compromis moest vinden in wat hij deed. Hij moest uit de vuile lucht van de auto voor hem en ervoor zorgen dat hij koele, schone lucht door de radiatoren voerde om de power unit-temperaturen te laten zakken. Dat maakt het racen met de auto voor je echter ongelofelijk lastig en dat is waarom dat bericht verscheen.”

'Mercedes een seconde langzamer dan Ferrari'

Na drie races heeft Mercedes de tweede plaats in het kampioenschap voor constructeurs in handen. Die positie werd verstevigd door de derde en vierde plek die Russell en Hamilton behaalden in Melbourne. Russell schoof door zijn podiumplaats eveneens op naar de tweede stek bij de coureurs. De achterstand op kampioenschapsleiders Ferrari en Charles Leclerc is echter fors te noemen en Vowles weet dat dit eveneens geldt voor het verschil in pure snelheid tussen de F1-75 van de Scuderia en de W13 van Mercedes.

“We moeten de realiteit onder ogen zien wat betreft waar we stonden in Melbourne: we waren in de kwalificatie relatief gezien een seconde langzamer dan Ferrari en in de race was Leclerc een klasse apart”, verklaart hij. “Bahrein is dit seizoen tot op heden nog steeds onze meest competitieve race van het seizoen wat betreft het gat met het front. Iedere race hebben we echter een actieplan met wat we moeten testen, proberen en ontwikkelen voor de auto en ik weet zeker dat voor onze tegenstanders hetzelfde geldt. Het belangrijkste is echter dat we het gat naar het front moeten gaan dichten.”

