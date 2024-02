Knoors snapt Hamilton: "Als hij zijn achtste titel haalt bij Ferrari is hij de paus in het kwadraat"

"Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet", zegt Knoors als we vragen of hij verbaasd is over het nieuws. "Er zitten kanten aan die logisch zijn. Voor een rijder denk ik dat Ferrari altijd een magische aantrekkingskracht heeft. Hamilton komt toch aan het eind van zijn carrière."

"Misschien dat hij zich ook wel realiseert dat een achtste titel er bij Mercedes niet meer in zit. Als hij zeker zou zijn geweest dat dat zou kunnen lukken, dan zou hij waarschijnlijk bij Mercedes zijn gebleven. Maar ik denk dat hij ook wel inziet dat Mercedes misschien toch nog wel een paar jaar niet op het niveau van Red Bull gaat zijn. En ja, dan is het een beetje wat je nog wil doen aan het einde van je carrière."

'Verhaal van de eeuw'

Dat Hamilton altijd voor Ferrari heeft willen rijden is een publiek geheim, maar of de Scuderia hem een titelwinnende auto kan geven is vers twee. “Misschien dat hij wel meer weet dan wij”, aldus Knoors. “Mogelijk denkt hij dat hij daar wel een kans maakt om een titel te halen. En als hij die achtste titel dan haalt in een Ferrari, dan is hij natuurlijk in Italië de paus in het kwadraat. Dan is het het verhaal van de eeuw. En zo niet, dan heeft hij in elk geval bij Ferrari gereden.”

Knoors snapt de keuze van Hamilton, maar vraagt zich wel af waar zijn oud-werkgever Ferrari mee bezig is. “Kijk, voor de sport is het een geweldig verhaal. Maar wat je je moet afvragen, wat brengt het Ferrari? Als je Charles Leclerc en Carlos Sainz vergelijkt, zijn dat eigenlijk een beetje de Sergio Perez en Max Verstappen van Ferrari. Verstappen wil een iets wat oversturende auto, Perez meer een ondersturende auto. Dat zijn twee rijstijlen die niet heel erg samengaan. Als de één snel is, is de andere niet”, legt Knoors uit. “Op een gegeven moment moet je als team – wat Red Bull ook gedaan heeft – kiezen voor een richting waar je die auto ontwikkelt. Ik dacht dat ze met de komst van Frederic Vasseur en de contractverlenging van Leclerc een duidelijke keuze hadden gemaakt. Dat is onze nummer één, daar gaan we achter staan. En dan is het een verrassing dat je dus iemand als Hamilton binnenhaalt.”

'Vooral keuze van Ferrari-management'

Knoors vermoedt dat vooral het management van Ferrari, de mensen boven het team, de komst van Hamilton hebben bewerkstelligd. “Ik denk dat het een beetje opportunisme is. Hamilton was wel klaar bij Mercedes en is om zich heen gaan kijken en ik dat de mensen bij Ferrari toen hebben gedacht, dit is de grote naam die we nu nodig hebben. Ik heb het vermoeden dat dit vooral komt uit de koker van John Elkann (president van moederbedrijf Stellantis) en Benedetto Vigna (CEO Ferrari), de mensen die boven het team staan.”

Of dat een slimme zet is, vraagt Knoors zich af. “Als team moet je wel mee, maar het is natuurlijk niet echt strategisch voor de lange termijn gedacht. Op de korte termijn verstoort het zelfs het team. Want ja, Hamilton komt niet als rijder alleen. Die komt met een entourage, met ingenieurs die hij wil. Met verwachtingen voor wat hij van de auto wil en dat zijn andere zaken dan Leclerc wil. Want ook Hamilton is iemand die als de achterkant van de auto nerveus is, daar eigenlijk niet zo goed mee om kan gaan. En dat gaat dus niet samen met Leclerc.”

'Hamilton mentaal sterker dan Leclerc'

Wat helemaal niet valt te rijmen is dat Ferrari onlangs een langjarige verbintenis met Leclerc aanging. Het was alle ballen op de Monegask, maar die krijgt er nu een gevaarlijke concurrent bij. “Ik begrijp dat ze Hamilton kiezen voor de naam”, vervolgt Knoors. “Maar als je echt kijkt naar de lange termijn en wat het beste is voor het team? Dan weet ik niet of dit de beste oplossing is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat Hamilton mentaal sterker is dan Leclerc. Die maakt nog wel eens een foutje, ook in een goede auto. Hamilton in een goede auto gaat geen fouten maken en zal mentaal veel sterker zijn. En daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.”