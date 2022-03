Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) deed maandag een oproep om sporters uit Rusland en Belarus voorlopig te weren uit internationale competities naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. De mondiale autosportraad van de FIA kwam op dinsdag bijeen om de situatie en eventuele sancties te bespreken. De internationale autosportbond maakte daarop verschillende maatregelen bekend, maar ging niet zover dat het coureurs uit Rusland en Belarus uitsloot van competitie. De FIA deelde mee dat rijders uit deze landen onder een neutrale vlag kunnen blijven deelnemen aan wedstrijden.

De Britse autosportfederatie Motorsport UK kwam woensdag met een statement waarin zij bekendmaakte wél een ban in te stellen voor coureurs die actief zijn onder een Russische en Belarussische licentie. Daarnaast moedigde zij andere partijen aan hetzelfde te doen. Het Finse AKK-Motorsport kwam diezelfde dag met een verklaring waarin het aankondigde ook geen Russische en Belarussische licentiehouders meer toe te laten tot evenementen, terwijl het Zweedse Svenska Bilsportförbundet die beslissing op maandag al direct had genomen.

De KNAF maakte vrijdag echter bekend de lijn van de FIA te volgen. Coureurs uit Rusland en Belarus krijgen dus de kans om onder strikte voorwaarden deel te blijven nemen aan evenementen die onder de Nederlandse bond vallen. In een verklaring deelt zij mee: "De KNAF kiest er bewust voor om op dit moment (nog) niet over te gaan tot volledige uitsluiting van Russische en/of Wit-Russische rijders, inschrijvers en officials. Dit omdat de KNAF van mening is dat Russen en Wit-Russen de kans moeten krijgen om afstand te nemen van de handelswijze van het lokale regime. Sport verbindt en verbroedert, die meerwaarde willen we zo lang als mogelijk in stand proberen te houden. De KNAF wil voorkomen dat zij goedwillende Russen of Wit-Russen onnodig straft voor de daden het lokale regime."

"Dit neemt evenwel niet weg dat de KNAF de situatie in Oekraïne nauwlettend volgt", valt er verder in het statement te lezen. "Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst aanvullende maatregelen zullen worden genomen, indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Hierbij spreekt de KNAF haar steun en medeleven uit aan iedereen die getroffen wordt door de Russische invasie, alsmede de hoop dat aan deze verschrikkelijke situatie snel een einde komt."