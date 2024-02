Jordan's eerste

John Watson in de Jordan 911, of 191 hoe u wilt Foto: Sutton Images

Wie aan de Jordan 191 denkt, denkt vooral aan de kenmerkende 7-Up-livery. Volgens sommigen - waaronder de schrijver van dit stuk - de mooiste kleurstelling die op een Formule 1-auto heeft gezeten. De testlivery voor het seizoen mocht er echter ook wezen. Een totaal zwarte auto met gele accenten wordt in de winter van 1990 gepresenteerd door Eddie Jordan en het is John Watson die op het circuit van Silverstone de auto voor het eerst aan de tand mag voelen. Opvallend genoeg heet de auto dan nog de Jordan 911, maar aangezien Porsche die naam gebruikt voor de sportwagens zijn de Duitsers er niet blij mee. Jordan kiest er na sommaties vanuit Stuttgart voor om de 911 in 191 te veranderen. De zwarte kleurstelling verdwijnt niet veel later ook en dat is te danken aan de sponsor 7-Up.

McLaren knipoogt naar verleden (en toekomst)

Mika Hakkinen in de papaya-McLaren Foto: Sutton Images

Als de McLaren-fan terugdenkt aan 1997, dan zal er ongetwijfeld gedacht worden aan de kleurstelling. Na jaren de wit-rode kleuren gebruikt te hebben stapt de renstal over naar een andere sponsor en daar hoort een nieuwe livery bij. Tijdens de wintertests komt de formatie uit Woking ineens met een papaya-gekleurde auto op de proppen. Een knipoog naar het verleden, want de eerste McLaren's waren ook in die opvallende kleuren gestoken en tijdens de tests op Jerez was de MP4/12 in ieder geval zichtbaar aanwezig. Na de tests wordt er echter alweer afscheid genomen van het oranje en kiest McLaren in samenspraak met de sponsors voor een zilver-zwarte bolide. In 2006 test het team nog een keer in de opvallende kleuren, om vanaf 2017 de papayakleuren weer het hele seizoen op de auto te brengen.

Williams keert terug naar vertrouwde kleuren

Darren Manning, Williams BMW Foto: Motorsport Images

Williams is bijna traditiegetrouw in het blauw te vinden, maar toch is dat vlak voor de eeuwwisseling wel anders. Een sponsordeal zorgt ervoor dat de formatie uit Grove met opvallend gekleurde bolides rijdt, met veel rood op de auto. Nadat een nieuwe sponsor voor 2000 binnen wordt gehaald, wordt de auto weer in een ander jasje gestoken en het vertrouwde blauw keert weer terug. Tijdens de tests na de seizoensafsluiter in Barcelona zien de aanwezige media dat de bolide wel heel erg blauw is, met hier en daar wat witte strepen. Williams blijkt daarmee wat zand in de ogen te strooien, want in 2000 staat er een grotendeels witte auto met blauwe vlakken op de grid. Sindsdien is blauw altijd op de Williams aanwezig geweest, in het ene jaar wat prominenter aanwezig dan de andere.

De entree van Red Bull

Christian Klien, Red Bull Racing Foto: Sutton Images

Voor Red Bull begint eind 2004 het Formule 1-avontuur. De energiedrankjesfabrikant sponsort al jaren enkele F1-teams, maar nadat Jaguar wordt gekocht staan ze met een eigen team op de grid. Tijdens de eerste officiële sessie als Red Bull wordt er een auto de baan op gestuurd die wel heel erg lijkt op een blikje van het merk. Het blijkt - gelukkig - niet de definitieve kleurstelling te zijn. Voordat het seizoen begint kiest de Oostenrijkse renstal ervoor om de auto toch wat aan te passen en steekt de auto in nagenoeg dezelfde kleuren als waar we nu mee rijden.

BAR verrast met zwarte auto

Enrique Bernoldi in de zwarte BAR Foto: Malcolm Griffiths / Motorsport Images

Het is bij de meeste fans wel bekend dat BAR altijd met wat bijzonders komt qua kleurstellingen. Zo ook in 2004. Waar tot dan toe de auto's vooral wit met kleuren van de sponsors waren, komt de Engelse renstal tijdens de tests met een voornamelijk zwarte auto op de proppen. Tijdens de testdagen wordt duidelijk dat BAR dat expres heeft gedaan om zo niet te veel prijs te geven van hun nieuwe concept. Voor de start van het seizoen stapt BAR toch weer over op de vertrouwde kleuren, vooral om de sponsors blij te houden. Zonde, want de zwarte auto ziet er schitterend uit.

Renault zit tussen twee sponsors in

Giancarlo Fisichella, Renault R27 Foto: Sutton Images

Zoals we wel vaker lezen is het moment dat er overgeschakeld wordt naar een andere sponsor vaak het moment dat er een nieuwe kleurstelling komt. Zo ook bij Renault in 2007. De Franse renstal heeft net twee keer de wereldtitel gepakt, maar moet na het vertrek van een sponsor op zoek naar een nieuwe titelsponsor. Die zoektocht slaagt uiteindelijk, maar voor de januaritests in Jerez komt een nieuwe livery nog te vroeg. In plaats daarvan verschijnt Renault met een nagenoeg gelijke kleurstelling als de jaren ervoor, alleen het blauw is wat donkerder. Tijdens de seizoensopener in Melbourne staat er in een compleet nieuw jasje gestoken auto op de grid.

Force India glanst na het seizoen

Giedo Van Der Garde in de opvallende Force India Foto: Sutton Images

In 2007 zijn de regels omtrent het testen een stuk minder streng en door het seizoen zijn er verschillende mogelijkheden voor de teams om het een en ander uit te proberen. Zo ook eind november en voor het eerst is Force India daarbij aanwezig. De formatie onder leiding van Vijay Mallya heeft net de boel van Jordan overgenomen en wil vooral opvallen. Om wat aandacht te genereren trekt de renstal een opvallende kleurstelling uit de kast. Er wordt voor bordeauxrood met goud gekozen op een grotendeels witte auto. Het blijft bij een testlivery, want daarna neemt de Indische renstal de groen-oranje-witte kleuren over waarmee ze grote delen van hun F1-tijd rijden. Leuk feitje, Giedo van der Garde rijdt met de unieke kleuren een testsessie. Spetterende tijden zet hij niet neer, verder dan een negentiende plek komt hij niet.

Red Bull gaat voor camouflage

Daniil Kvyat in de camouflage terug in de pits na een klein ongelukje Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

Red Bull wil in 2015 weinig prijsgeven van de nieuwe bolide en om het allemaal nog wat geheimzinniger te maken kiest het team ervoor om de auto in camouflagepatronen te presenteren. Tijdens de testdagen in Barcelona laten de Oostenrijkers ook de RB11 in het zwart-wit over de baan gaan. De foto hierboven laat zien hoe de dagen samen te vatten zijn, want het lukt niet om een stabiele indruk achter te laten. Daniil Kvyat verliest zijn neus en ook qua betrouwbaarheid laat de auto te wensen over. In Australië staat er weer een auto in de vertrouwde Red Bull-kleuren op de grid. Het seizoen verloopt verder ook niet heel best, want er wordt niet gewonnen. Sindsdien heeft de Oostenrijkse renstal elk jaar minstens een Grand Prix de zege gepakt. In 2018 en 2019 laat Red Bull ook een camo-auto zien, al wordt die kleurstelling alleen tijdens de shakedown gebruikt

Renault laat fans hopen met compleet zwarte livery

Esteban Ocon in de schitterende Renault Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Nadat Renault in 2016 Lotus overneemt kiest de Franse renstal ervoor om met een geel-zwarte bolide te rijden. Absoluut niet een lelijke kleurencombinatie, maar tijdens de test in Barcelona 2020 staat de hele F1-wereld met open mond te kijken naar de nagenoeg volledig zwarte bolide. Het valt zowel bij de fans als bij de media goed in de smaak en er wordt hardop gehoopt dat dit de definitieve kleurstelling is. In Vichy negeren ze de oproep en kiezen ze ervoor om toch weer het vertrouwde geel-zwart op de auto aan te brengen.

Alfa bedekt geheimen eerste grond-effectauto

Robert Kubica in de camo-auto Foto: Alfa Romeo

Wie denkt dat Red Bull de enige is die met camo-liveries verschijnt, komt begin 2022 bedrogen uit. Alfa Romeo verschijnt met een camo-auto tijdens de wintertests in Barcelona en dat is meer dan opvallend te noemen. De formatie uit Hinwill wil echter niet al te veel prijsgeven van de eerste grondeffect-auto en met de camouflage-kleurstelling hopen ze dat te bewerkstelligen. Een week later tijdens de laatste tests in Bahrein is toch de definitieve kleurstelling te zien. De zwart-witte camouflagekleuren maken plaats voor het rood-witte wat het hele seizoen op de auto te zien is.